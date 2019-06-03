السودان .. ماذا بعد إلغاء الجيش لاتفاقاته مع المعارضة؟

رفضت المعارضة السودانية اليوم الثلاثاء (الرابع من حزيران/يونيو 2019) خطة الحكام العسكريين لإجراء انتخابات خلال تسعة أشهر، وذلك في اليوم التالي لأسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير. ودعت المعارضة أنصارها إلى تنظيم تظاهرات جديدة، وذلك غداة مقتل أكثر من 35 شخصا في ما وصفوه بـ"المجزرة الوحشية".

بدورها ندّدت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج بتوجّه المجلس العسكري إلى تنظيم انتخابات في أعقاب سحق محتجّين، ودعت بدلاً من ذلك إلى "انتقال منظم" للسلطة نحو حكم مدني. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إنّ "الشعب السوداني يستحقّ انتقالاً منظّماً، يقوده مدنيّون، من شأنه تهيئة الظروف لانتخابات حرّة وعادلة، بدلاً من إجراء انتخابات مُتسرّعة يفرضها" المجلس العسكري الانتقالي.

وكان رئيس المجلس العسكري عبد الفتّاح البرهان أعلن في بيان بثّه التلفزيون الرسمي التخلّي عن الفترة انتقالية، التي حدد سابقاً مدتها بثلاث سنوات لتسليم السلطة للمدنيين بشكل كامل. ودعا إلى إجراء انتخابات بإشراف إقليمي ودولي. وقال البرهان "قرّر المجلس العسكري وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرّية والتغيير وإلغاء ما تمّ الاتّفاق عليه، والدّعوة إلى إجراء انتخابات عامّة في فترة لا تتجاوز التّسعة أشهر (بدءًا) من الآن".

ويرى محللون أن البلاد باتت مقبلة على فترة من الغموض قد تصل إلى الفوضى بعدما ألغى المجلس العسكري ما تم التوصل إليه خلال مفاوضات الفترة الماضية مع قوى الاحتجاج بشأن إدارة الفترة الانتقالية وتسلم المدنيين الحكم، وكذلك رفض المعارضة لدعوة المجلس لإجراء الانتخابات خلال تسعة أشهر.

مشاهدة الفيديو 02:36 شارك مشاعر حزن على ضحايا فض الاعتصام أمس الاثنين إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3JqVV غضب شعبي في السودان بعد يوم من فض الاعتصام

الاتحاد الأفريقي يدعو الأطراف للعودة للتفاوض

من جانبه أكد الاتحاد الأفريقي على أنه حريص على أن يقوم السودانيون بحل مشكلاتهم بأنفسهم بصورة سلمية وبعيدة عن أية تأثيرات خارجية سلبية.

وقال "محمود كان" ممثل الاتحاد الأفريقي في اللقاء التنويري للمجلس العسكري مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الخرطوم، إن الاتحاد مصمم على عودة الأطراف إلى طاولة التفاوض وسيقدم أفكارا محددة للدفع بهذا الاتجاه، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

ودعا المسؤول الأفريقي الأطراف السودانية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم فرض أي حلول أحادية، كما حثها على العودة إلى التفاوض مهما كانت الصعاب وأن يدركوا أن الحل المتوافق عليه يعتبر أفضل طريق للحفاظ على وحدة السودان واستقراره.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)