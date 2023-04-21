السودان.. قوات "الدعم السريع" تتهم الجيش بالإخلال بالهدنة

أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء (25 أبريل/نيسان 2023) عدم التزام الجيش السوداني بالهدنة الإنسانية المعلنة لمدة 72 ساعة.

وأوضحت القوات عبر تويتر: "في البدء نجدد التزامنا المطلق بالهدنة الانسانية المعلنة لمدة 72 ساعة التي وافقنا عليها والتزمنا بكل شروطها من أجل فتح ممرات انسانية للمواطنين والمقيمين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة".

وأضافت: "نشير إلى أن الطرف الثاني (الجيش السوداني) لم يلتزم بشروط الهدنة حيث لا زالت طائراته تحلق في سماء الخرطوم بمدنها الثلاث بما يمثل إخلالاً بائنا للهدنة وشروطها واجبة التنفيذ".

وتابعت: "إن كسر شروط الهدنة المعلنة يؤكد ما ظللنا نشير إليه مرارًا وهو وجود أكثر من مركز قرار داخل قيادة القوات المسلحة الانقلابية وفلول النظام البائد المتطرفين، كما ان خرق الهدنة يعد دليلًا دامغًا على تعطش الانقلابيين للحرب وإلى سفك دماء الشعب السوداني التي لم تكفيهم منها ثلاثين عامًا".

وكان الجيش السوداني قد أعلن في بيان سابق أنه سيلتزم بالهدنة "بشرط إلتزام المتمردين بوقف كافة الأعمال العدائية والإلتزام بمتطلبات إستمراريتها":

وكان الجانبان قد أعلنا أكثر من مرة عن هدنة، ما لبث كل طرف أن اتّهم الآخر بخرقها.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن طرفي النزاع وافقا على وقف النار ثلاثة أيام اعتباراً من الثلاثاء.

وقال في بيان الإثنين "عقب مفاوضات مكثفة على مدار الساعات الثماني والأربعين الماضية، وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد ابتداء من منتصف ليل 24 نيسان/أبريل، ويستمر لمدة 72 ساعة". وأضاف "خلال هذه الفترة، تحض الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الالتزام الفوري والكامل بوقف إطلاق النار".

وأشار الى أن الولايات المتحدة تعمل أيضًا مع شركاء لتشكيل لجنة تتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في السودان. وأكد كل طرف عزمه التزام التهدئة.

وأعلن الجيش في بيان نشر عبر صفحته الخاصة على منصة فيسبوك، أنه سيحترم الهدنة التي تم التوصل إليها بشرط "إلتزام" قوات الدعم السريع بها. وأتى ذلك بعد تأكيد قوات الدعم الاتفاق على "هدنة مخصصة لفتح ممرات إنسانية وتسهيل تنقل المدنيين".

بريطانيا تنسق الجهود لإجلاء رعاياها

على جانب آخر، ذكر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم أن الحكومة البريطانية تنسق لإجلاء مواطنيها من السودان.

وقال على تويتر "بدأنا الاتصال بالرعايا مباشرة ونحدد لهم مسارات لمغادرة البلاد" في إشارة إلى السودان.

وأفادت بريطانيا بأن طائرات عسكرية سوف تغادر من مطار خارج الخرطوم وستكون متاحة لمن يحملون جوازات سفر بريطانية. وستعطى الأولوية للأسر التي تضم أطفالا ولكبار السن ومن يعانون من ظروف صحية.

وقالت وزارة الخارجية إنه ينبغي على البريطانيين عدم التوجه إلى المطار قبل أن يتم الاتصال بهم، وحذرت من أن الوضع لا يزال مضطرباً، مما يعني أن إمكانية إجراء عمليات الإجلاء يمكن أن تتغير في أي وقت.

ع.ح/ ع.ش (رويترز ، ا ف ب، د ب أ)