السودان.. قصف واشتباكات رغم الدعوات لهدنة عيد الفطر!

قالت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان إنها وافقت على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ في السادسة صباح يوم الجمعة (21 أبريل/ نيسان 2023) بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت غرينتش)، مما يفسح المجال لتهدئة محتملة لقتال مستمر منذ ستة أيام مع الجيش السوداني. وأضافت قوات الدعم في بيان "الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم".
وتابعت أنها أجبرت على الدفاع عن النفس للتصدي إلى ما وصفته بأنه "انقلاب قيادة القوات المسلحة"، وذكرت أنها ملتزمة "خلال فترة الهدنة المعلنة بالوقف الكامل لإطلاق النار".
ولم يصدر الجيش السوداني أي تعليق حتى الآن. فيما أكدت المبادرة الوطنية لوقف العدائيات للأغراض الإنسانية عن تلقيها موافقة مبدئية من قيادتي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بوقف العدائيات خلال أيام عيد الفطر. وقالت المبادرة الوطنية في بيان لها يوم الخميس إنها تواصلت مع قيادتي الجيش السوداني والدعم السريع وحصلت على موافقة مبدئية من قبل الطرفين بوقف العدائيات طيلة أيام عيد الفطر، وأشارت إلى وجود بعض الملاحظات، لم تكشف عنها، والتي قالت إنها تسعى لحلحلتها خلال ساعات.
وقد أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في وقت مبكر من اليوم الجمعة أن بلاده ستتجاوز هذه المحنة وتخرج منها أكثر وحدة. وقال البرهان في كلمة للشعب السوداني فجر اليوم بمناسبة حلول عيد الفطر- تم بثه عبر التلفزيون الوطني- "أنا على ثقة أننا سنتجاوز هذه المحنة ونخرج منها أكثر وحدة وقوة وتماسكا ويزداد هتافنا قوة .. جيش واحد.. شعب واحد". وتابع أنه على ثقة من تجاوز هذه المحنة بالحكمة والقوة بما يمكننا من الانتقال للحكم المدني". وأعرب عن ترحمه على "شهداء" بلاده متمنيا الشفاء للجرحى.
ارتفاع عدد الضحايا والمصابين
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد شارك في جلسة وزارية خاصة، لترتيب وقف إطلاق نار في السودان خلال عيد الفطر، عقدت بقيادة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي، والتي انضم إليها شركاء ومنظمات إفريقية وعربية وإقليمية ودولية. وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن بلينكن تحدث بشكل منفصل مع كل من قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، وأدان الوزير القتال العشوائي الذي تسبب بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى المدنيين وألحق أضرارا بالبنية التحتية الأساسية.
وحث وزير الخارجية الأمريكي القائدين العسكريين على تنفيذ وقف إطلاق نار على مستوى البلاد والحفاظ عليه حتى نهاية عيد الفطر على الأقل، أي يوم الأحد 23 نيسان/أبريل. وأعرب الوزير بلينكن عن قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء الخطر الذي يتعرض له المدنيون والموظفون الإنسانيون والدبلوماسيون، بما فيهم الموظفون الأمريكيون.
وكانت انفجارات وقصف مدفعية قد هزت العاصمة السودانية الخرطوم في وقت مبكر اليوم الجمعة. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية "تعرضت قبل قليل وما زالت تتعرض مناطق متعددة من الخرطوم للقصف والاشتباكات المتبادلة بين قوات الجيش والدعم السريع مخلفة دمارا طال المباني والمنشآت والممتلكات العامة".
وارتفع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان إلى 243 حالة وفاة بين المدنيين بالإضافة إلى 1335 حالة إصابة، وفقا لنقابة أطباء السودان. وذكرت النقابة على صفحتها عبر فيسبوك أن "حصيلة الحصر للضحايا بين المدنيين ليوم 20 نيسان/أبريل 2023 هي 45 حالة وفاة بين المدنيين، و128 حـالة إصابة، من بينها عديد من الحالات غير المستقرة". وأشار البيان إلى أنه تم قصف 4 مستشفيات في مدينة الأبيض ظهر يوم أمس الخميس، وأسفرت هذه الأحداث عن وفاة 26 مواطن مدني و33 حالة إصابة. وأوضحت أنه يوجد الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر حيث لم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل وبسبب الوضع الأمني في البلاد.
واندلع الصراع العنيف على السلطة مطلع الأسبوع بين الزعيمين اللذين كانا حليفين في مجلس السيادة الحاكم في السودان. ووقعت أعنف اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وحولها وفي دارفور، الإقليم الذي لا يزال يعاني بعد صراع طويل انتهى قبل ثلاثة أعوام.
ز.أ.ب/ع.ج (رويترز، د ب أ، أ ف ب)
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في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية
قوى "إعلان الحرية والتغيير"
وهي تجمع لعدد من التيارات والمكونات السياسية الإئتلافات المدنية السودانية، منها "تجمّع المهنيين" و "الجبهة الثورية" و "تحالف قوى الإجماع الوطني" و "كتلة التجمع الاتحادي" و "كتلة قوى نداء السودان".
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في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية
تأسيس "إعلان الحرية والتغيير"
تأسّست قوى الحرية في كانون الثاني/يناير 2019 خِلال الاحتجاجات التي اندلعت عام 2018 ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير. قامت تلك القوى المعروفة اختصاراً باسم "قحت" بصياغة "إعلان الحرية والتغيير" و"ميثاق الحرية والتغيير" الذي دعا إلى إقالة البشير من السلطة وهو ما حدث في نيسان/أبريل عام 2019.
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في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية
الجيش يطيح باتفاق تقاسم السلطة
استمرت "قحت" في نشاطها ونظمت احتجاجات في وجه المجلس العسكري الذي حكم البلاد "نظريًا" بعد سقوط نظام البشير ثمّ دخلت في مرحلة مفاوضات مع الجيش حتى توصلت معه في 17 تموز/يوليو 2019 إلى خطة لتقاسم السلطة لكنها لم تصمد كثيراً، حيث أطاح الجيش السلطة المدنية واتُهم بتنفيذ "انقلاب".
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في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية
الجيش الحاكم الفعلي منذ استقلال السودان
الحاكم الفعلي للبلاد منذ إعلان الجمهورية عام 1956. يحتل المركز 75 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم ويصل عدد أفراده إلى نحو 200 ألف جندي بين قوات عاملة واحتياط. لدى الجيش السوداني 191 طائرة حربية متنوعة بين مقاتلات وطائرات هجومية وطائرات شحن عسكري وطائرات تدريب ومروحيات هجومية. كما يمتلك 170 دبابة وآلاف المدرعات وأنواع مختلفة من المدافع وراجمات الصواريخ إلى جانب أسطول بحري صغير.
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في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية
انقلاب الجيش على الحكومة المدنية
استولى الجيش في أكتوبر/تشرين الأول 2021 على السلطة وأعلن حالة الطوارئ، منهياً اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين في خطوة وصفت بأنها انقلاب عسكري. تقول التيارات المدنية إن الجيش يرفض تسليم السلطة للمدنيين ما أدى لصدامات متعددة كان أبرزها ما سمى "بمجزرة القيادة العامة" في حزيران/يونيو 2019 وراح ضحيتها أكثر من 100 قتيلٍ في يومٍ واحد وتبرأ المجلس العسكري منها وأكد فتح تحقيقات بشأنها.
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في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية
الرجل القوي في الجيش السوداني
يقود الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان والذي برز اسمه في فبراير/شباط 2019، مع إعلان البشير ترقيته من رتبة فريق ركن إلى فريق أول. تولى العديد من المناصب داخل وخارج السودان. عقّدت الانقسامات بين قوات الدعم السريع والجيش جهود استعادة الحكم المدني. وسرعان ما دب الخلاف بين الرجلين القويين عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب البرهان.
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في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية
قوات الدعم السريع..ميليشيات الجنجويد بالأمس
عمودها الأساسي ميليشيات الجنجويد وهي جماعات مسلحة كانت موالية للبشير، أثارت ذعراً شديداً منذ عام 2003 حين قامت بسحق تمرد في دارفور. اتهمت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. أضفى البشير الشرعية عليها لتتحول إلى "قوات الدعم السريع" وفق قانون أجازه المجلس الوطني في عام 2017". حصل قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" على رتبة عسكرية وكان له مطلق الحرية في السيطرة على مناجم الذهب في دارفور.
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في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية
قوات الدعم السريع..الرجال والعتاد
يُقدر عدد أفراد قوات الدعم السريع بنحو 100 ألف فرد ينتشرون في جميع أنحاء البلاد. تمتلك عدداً كبيراً من الأسلحة الخفيفة مثل البنادق والرشاشات والأسلحة المضادة للدروع والصواريخ الموجهة والمتفجرات اليدوية والأسلحة الثقيلة مثل المدافع والدبابات وآلاف من سيارات الدفع الرباعي وغيرها.
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في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية
من هو محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع؟
"حميدتي" اللواء محمد حمدان دقل، هو تاجر جمال سابق وحاصل على قدر من التعليم الأساسي ويعد الرجل الثاني في السودان وأحد أثرى الأشخاص في البلاد. أدى دوراً بارزاً في السياسة المضطربة في السودان على مدى سنوات وساعد في إطاحة الرئيس البشير عام 2019، والذي كانت تربطه به علاقة وثيقة ذات يوم. تولى عدداً من أهم الملفات في السودان بعد سقوط البشير، بما في ذلك الاقتصاد المنهار ومفاوضات السلام مع جماعات متمردة.
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في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية
"حميدتي" ..رجل من؟
يتمتع حميدتي بعلاقات دولية قوية مع عدة دول أجنبية مثل روسيا وإثيوبيا، وأخرى عربية منها السعودية والإمارات خاصة بعد أن أرسل قواته لدعمهما ضد الحوثيين في الحرب الأهلية اليمنية. يقول مراقبون إنه منذ سقوط البشير وهو يسعى ليصبح الرجل الأول في السودان.
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في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية
كيانات التيار الإسلامي
وهي تنظيمات وتيارات وكيانات إسلامية متنوعة المشارب والاتجاهات، منها "حركة الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين العتباني وهو مستشار سابق للبشير، وأيضاً "الحركة الإسلامية السودانية" بقيادة حسن عمر و"منبر السلام العادل" و "حزب دولة القانون والتنمية".
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في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية
موقف كيانات التيار الإسلامي
تقول قوى سياسية سودانية إن التيار الإسلامي في أغلبه يضم رموزاً من العهد السابق وأن أغلب مكوناته تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين. من جهتها تقول تلك التيارات الإسلامية إنها تعمل على حفظ السيادة الوطنية وجعل قيم الدين هي الحاكمة لجميع أوجه الحياة إضافة لإصلاح الشأن السياسي. إعداد: عماد حسن.