 السودان ـ هل سيتخلى العسكر فعلا عن الخوض في السياسية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 08.07.2022

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سياسة واقتصاد

السودان ـ هل سيتخلى العسكر فعلا عن الخوض في السياسية؟

حاول الفريق عبد الفتاح البرهان مجددا استمالة الشارع السوداني إلى صفه بسلسلة قرارات جديدة، لكن يظهر النشطاء عازمون، رغم التكلفة الباهظة، على حكم مدني كامل. فهل العسكر عازمون فعلا على التخلي عن السياسية أم أنه مجرد تكتيك؟

قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان (5/7/2022)

قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان

إذا كان القائد العسكري الفريق  عبد الفتاح البرهان  يعتقد أن خطابه سيُستقبل بشكل جيد من المتظاهرين في العاصمة السودانية، فالأكيد أنه حالياً يحس بالإحباط. قائد الجيش السوداني، فاجأ المتتبعين بإعلانه حلّ مجلس السيادة الانتقالي ومساندته لتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية، لكن تأثير خطوته لم يكن كما يريد.

البرهان الذي أكد كذلك عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في حوار القوى الوطنية، لأجل "إفساح المجال أمام القوى السياسية الأخرى"، أراد التقرب أكثر من الشارع السوداني الرافض لهيمنة المكوّن العسكري على مقاليد الحكم في البلاد، وأعلن كذلك أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتم تشكيله بعد تكوين الحكومة، ومن مهامه قيادة القوات النظامية والدفاع والأمن.

لكن في المقابل، لا يثق غالبية النشطاء في خطوته، ومنهم قوى الحرية والتغيير، التي أعلنت بشكل سريع رفضها لمقترحات البرهان، داعية إلى استمرار المظاهرات التي تحوّلت إلى طقس يومي في الخرطوم.

الشارع يرفض

"أعتقد أن الأمر يتعلّق بكذبة كبرى"، تقول الناشطة السودانية رانية عبد العزيز لـDW، متابعة: "لا يزالون يمارسون قتل المتظاهرين في الشوارع، لا يزالون يحاولون وقف المظاهرات ويحاولون نزع روح الثورة".

منذ أن جاء البرهان إلى السلطة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، يخرج الآلاف من المدنيين في احتجاجات مستمرة في أكثر من مدينة، رافعين شعارات بعودة العسكر  إلى معاقلهم بدل دخولهم عالم السياسة، وراغبين في انتخاب حكومة ديمقراطية هي من تتولى شؤون البلد.

اعتصام في الخرطوم (4/7/2022)

يستمر السودانيون في اعتصامهم واحتجاجاتهم ضد الحكم العسكري

قُتل 114 متظاهرا وجرح أكثر من خمسة آلاف خلال هذه الاحتجاجات، حسب حصيلة قدمتها اللجنة المركزية لأطباء السودان المناهضة للعسكر، آخر الضحايا سقطوا هذا الأسبوع فقط. لكن رغم الحصيلة الثقيلة، يستمر المتظاهرون في رفع شعارات الرفض تجاه البرهان.

ينظر حميد خلف الله، باحث سوداني في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، بكثير من الشك لنوايا البرهان بالتراجع. ويقول لـDW: "العسكريون ليسوا صادقين في حديثهم عن الانسحاب من المسار السياسي. هم يلعبون بشكل تكتيكي لأجل فسح المجال أمام المكوّن المدني لدخول مشاورات تشكيل الحكومة دون وجود الجيش في الواجهة، لكن في الحقيقة هم يخططون لتشكيل حكومة يستطيعون التحكم بها عبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

الجيش لا يريد الانسحاب من السياسة

ما يعزز هذا الكلام أن البرهان وضع بالفعل خططا لتشكيل هذا المجلس العسكري، بدعم من حليفه محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، الذي يقود قوات التدخل السريع ذات النفوذ الكبير في البلد. يزعم البرهان أن مهمة هذا المجلس لن تتجاوز "حماية البلد" لكن ذلك لا يقنع النشطاء.

"المجلس الأعلى للقوات المسلحة ستكون له سلطة مراقبة الحكومة فيما يخصّ العلاقات الخارجية، كما سيتحكم في البنك المركزي، وسيكون له تأثير كبير على الاقتصاد وبطبيعة الحال على الجيش"، يقول خلف الله.

عبد الفتاح البرهان مع محمد حمدان دقلو (حميدتي) 22/9/2021

عبد الفتاح البرهان مع محمد حمدان دقلو

مختارات

برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعدات ضرورية لمئات الآلاف من الناس في جنوب السودان بسبب نقص التمويل، مما يزيد من خطرالمجاعة لنحو 1.7 مليون شخص، والأمم المتحدة بحاجة إلى "426 مليون دولار في الأشهر الستة المقبلة".

يبدو أن السودان قد يشهد خلال الأيام المقبلة حواراً بين المكونين المدني والعسكري إثر المبادرة التي قام بها مجلس السيادة وبدأ وفقاً لها إطلاق سراح المعتقلين تمهيداً لحوار سياسي.. فهل يعود السودان للمسار الديمقراطي قريباً؟

باختصار، يرى المحلل ذاته أن المكون العسكري يريد الحفاظ على مصالحه عبر هذا المجلس الجديد، وبالتالي لا يتدخل العسكر بشكل مباشر في السلطة التنفيذية أو في عمل الحكومة التنفيذية.

يحدث كل هذا في ظل أزمة اقتصادية كبيرة يعيشها البلد. بالعودة إلى بيانات منظمة الفاو وبرنامج الغداء العالمي، فحوالي 18 مليون سوداني عانوا من الجوع في سبتمبر/أيلول 2021، وسيرتفع الرقم في الشهر ذاته من هذا العام إلى الضعف حسب التوقعات، وذلك في بلد يصل عدد سكانه إلى 45 مليون نسمة.

أوضاع السودان الاقتصادية لم تكن في الماضي وردية، لكن غياب الاستقرار السياسي مؤخرا، وكذلك تهاوي واردات الحبوب بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفاع نسب التضخم، وتداعيات العقوبات الدولية التي فرضت على البلد في عهد  عمر البشير ، ووقف التمويل الدولي لمشاريع كثيرة، كلها عوامل عقّدت الوضع أكثر.

"الجيش اقتنع أخيرا أنه لا يمكنه الاستمرار في الانقلاب" يرى خلف الله، مشيراً إلى أن الجيش فشل في كل النواحي، سواء تشكيل الحكومة، أو نيل المشروعية السياسية، أو وقف التدهور في البلد.

القوى المدنية تحاول لمّ الشمل

يحدث كل هذا في وقت تعمل فيه قوى الحرية والتغيير على إعلان دستوري جديد سيتم تقديمه للأحزاب والتنظيمات المدنية حتى تتوافق عليه. الإعلان يشمل عددا من البنود الأساسية للفترة الانتقالية حتى يتم تكوين حكومة ديمقراطية، لكن اعتماد الإعلان ليس سهلا خصوصا لوجود نسختين على الأقل في المشاورات الحالية.

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المتظاهرون السودنيون يعودون إلى التظاهر ومقتل تسعة اشخاص

عمار حمودة، متحدث باسم قوى الحرية والتغيير، صرّح للجزيرة أن القوى المدنية لا تزال بحاجة للحصول على توافق حول بنود الإعلان، معترفاً بوجود معيقات هنا وهناك عند الدخول إلى التفاصيل، ومؤكداً أن القوى التي يتحدث باسمها ليست الوحيدة الفاعلة في البلد، وهناك ضرورة لجمع كل المكونات المدنية للتوافق على الإعلان.

تؤكد كريستين روهرس، ممثلة منظمة فريديريش إيبرت في السودان، وجود هذه الصعوبات، وتتحدث لـDW إن القوى المدنية هي الآن منقسمة كما كانت قبل الانقلاب، ما يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للجيش، الذي قد يخرج بعد أشهر ليقول: "أعزائي السودانيين، أعطينا المدنيين فرصة وضيّعوها" حسب قولها.

لكن هذا لا ينطبق بالضرورة على المحتجين، تشير روهرس إلى أن القمع المتجدد ضد الاحتجاجات، وكذلك خطاب البرهان الأخير، أعادا تنشيط حركة التظاهر في الشوارع بعدها ظهر عليها الوهن خلال الأشهر القليلة الماضية. وترى أن هناك دلائل على أن بعض التحالفات المدنية تريد القيام بدفعة أخرى نحو توحيد كلمتها.

أمل يحذو الكثير من النشطاء، منهم رانيا عبد العزيز، التي تؤكد أن لا شك لديها في كون السودان سيعود في نهاية المطاف إلى الحكم المدني.  وتتابع: "نعرف جيدا من هم أعداؤنا.. المعركة مستمرة، لا نزال نتظاهر في الشوارع، ولا نزال نطالب بحقوقنا وببناء بلد يستوعب أحلامنا وتنوعنا".

جينيفير هوليز/ع.ا

  • Sudan's Premierminister Abdalla Hamdok

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    اعتقالات بالجملة

    منذ فجر الاثنين 2021.10.25، تتوالى تقارير إعلامية من السودان تفيد باعتقال الجيش لعددٍ من الوزراء وسياسيين بارزين من بينهم قيادات "قوى الحرية والتغيير" المظلة المدنية التي قادت انتفاضة شعبية أطاحت بنظام الجنرال عمر حسن البشير 2019.04.11. رئيس الوزراء عبد اللّه حمدوك ذُكر في البداية إنه وضع تحت الإقامة الجبرية، وأكدت وزارة الثقافة والاعلام أنه نُقل بدوره إلى مكان مجهول بسبب "رفضه تأييد الانقلاب".

  • Sudan Khartum | Sicherheitskräfte

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    متمردون سابقون

    قائمة المعتقلين حسب وسائل الإعلام تطول تباعا لتشمل أيضا ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وفق ما نشر حسابه على تويتر. وكانت جماعته المتمردة قد وقعت اتفاق سلام في 2020 مع السلطات الانتقالية متعهدة بالاندماج في الجيش. وعمل ياسر عرمان مؤخرا كمستشار لعبد الله حمدوك.

  • Sudan | Soldaten ARCHIV

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    إعلاميون وصحفيون

    الاعتقالات طالت أيضا إعلاميين وصحفيين، فقد اقتحمت قوات عسكرية مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، واحتجزت عدداً من العاملين. فيما تمّ قطع الانترنت، في وقت تواترت فيه تقارير عن توجه عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي إلى تعليق العمل بالوثيقة الدستورية التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

  • Sudan Militärrat Abdel Fattah al Burhan

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    إعلان طلاق

    رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين(2021.10.25) فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء. كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام. وزارة الإعلام السودانية وصفت إجراءات البرهان بأنها "انقلاب عسكري".

  • Aufstand im Sudan

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    غضب وإنزال أمني

    على الفور خرج العشرات من المدنيين لشوارع الخرطوم وتم إحراق الإطارات، كما تم نشرت قوات الدعم السريع في شوارع العاصمة الخرطوم.

  • Krise in Sudan Demonstration Khartoum

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    دعوات للخروج إلى الشارع

    مباشرة بعد الاعتقالات دعت القوى الثورية وعلى رأسها "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض، في حسابه على فيسبوك، إلى "الخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين، والعصيان المدني في مواجهتهم". رئيس الوزراء حمدوك بدوره طالب بـ "احتلال الشوارع دفاعاً عن الثورة". ذات الدعوات أطلقها أيضا حزبا "الأمة" و"الشيوعي".

  • Jeffrey Feltman UN-Untergeneralsekretär

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    ردود فعل دولية

    اجتمعت القوى الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أن ما حدث في السودان فجر الاثنين انقلاب "مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وغير مقبول على الإطلاق"، كما جاء على لسان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الذي هدّد بوقف المساعدات إلى السودان.

  • USA New York | UN-Jahresversammlung | Félix Tshisekedi

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    قلق على مستقبل السودان

    قلق بالغ على مستقبل السودان شددت عليه تصريحات مسؤولين من الأمم المتحدة ودول غربية وسط مطالبات حثيثة إلى إعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح. الاتحاد الأوروبي دعا إلى الإفراج عن قادة السودان المدنيين وشدد على وجوب "تجنّب العنف وسفك الدماء"، من جهته دعا الإتحاد الأفريقي إلى "الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في إطار الإعلان السياسي والإعلان الدستوري".

  • Unruhen im Sudan | Demonstration

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    انقلاب بعد انقلاب

    الانقلاب الجديد جاء بعد أربعة أسابيع عن محاولة انقلاب فاشلة لم تفهم تفاصيله بعد. وبعد يومين من تظاهرات حاشدة نزل فيها عشرات الآلاف من السودانيين إلى شوارع المدن، دعماً لانتقال كامل للحكم إلى المدنيين، فيما كان أنصار العسكر يواصلون اعتصاماً أمام القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم منذ السبت الماضي، في مؤشر على الانقسام المهيمن على المشهد.

  • Krise in Sudan Abdalla Hamdok

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    مآل الثورة؟

    المشهد اليوم يوحي بنهاية اتفاق 2019، حين وقّع العسكريون والمدنيون الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس البشير، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجبه، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة. غير أن الشروخ اتسعت بين فريق يسعى إلى عودة العسكر إلى الحكم وفريق آخر يريدها "مدنية..مدنية". و.ب


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