السودان ـ مظاهرات جديدة واعتقال متظاهرين وإعلان إطلاق معتقلين

فرقت الشرطة السودانية بالغاز المسيل للدموع اليوم الخميس (السابع من آذار/مارس 2019) تظاهرات مختلفة انطلقت بمدن العاصمة الخرطوم، وبعض الولايات للمطالبة بإسقاط النظام، وقامت الأجهزة الأمنية باعتقال عشرات المتظاهرين.

وكان تجمع المهنيين السودانيين - تجمع نقابي غير رسمي - والقوى المتحالفة معه دعوا إلى تنظيم عدة مواكب اليوم بالعاصمة والولايات في إطار الحراك الشعبي الذي انطلق منذ ما يزيد على الشهرين للمطالبة بإسقاط النظام.

وقال شهود عيان تحدثوا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن أحياء في مدن الخرطوم وبحري وأم درمان وبعض الولايات السودانية شهدت اليوم خروج تظاهرات، وهم يرددون هتافات تطالب بإسقاط النظام وتندد بالوضع السائد في البلاد. وأفاد شهود بأن نشطاء اختاروا يوم المرأة منطلقا لاحتجاجات اليوم وبأن النساء مثلن كثيرا من المئات الذين خرجوا في أم درمان، في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر نهر النيل، وفي شرق الخرطوم. وهتفوا مرددين "حرية سلام وعدالة" و "الحرية خيار الشعب". وتظاهر المئات أيضا في حي بري في الخرطوم، وهو أحد مراكز الاحتجاجات.

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وفي سياق متصل، حذر حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي الأجهزة الأمنية في السودان من التعرض للمتظاهرين خاصة النساء.

وقال الحزب في بيان له اليوم إنه لن يتهاون مع أي تصرفات بالفعل أو القول تخدش حياء النساء المشاركات في التظاهرات التي اندلعت اليوم وحملت اسم "موكب النساء" لتزامنه مع اليوم العالمي للمرأة أو تمس كرامتهن الإنسانية أو تهدر حقوقهن المشروعة في التظاهر السلمي والتعبير بحرية.

ومن ناحية أخرى، أكد اجتماع ضم الرئيس السوداني عمر البشير واللجنة التنسيقة العليا للحوار اليوم على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والناشطين والصحفيين كأساس لتهيئة المناخ لإدارة حوار مع القوى المعارضة والقوى الثائرة في الشارع، واتفق المجتمعون على بحث عملية الدمج والتحالفات وسط القوى والحركات المسلحة التي شاركت في الحوار الوطني الذي أنهى أعماله قبل ما يزيد على العامين.

ومظاهرات اليوم هي أحدث مظاهرات ضمن سلسلة احتجاجات مناهضة للبشير وحزبه المؤتمر الوطني في أنحاء السودان منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والتي شكلت أول أكبر تحد شعبي للبشير منذ توليه السلطة في انقلاب عسكري قبل 30 عاما.

وأعلن البشير الشهر الماضي حالة الطوارئ وأقال الحكومة المركزية وعين مسؤولين أمنيين محل حكام الولايات ووسع صلاحيات الشرطة ومنع التجمعات العامة تدون تصريح.

ز.أ.ب/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)