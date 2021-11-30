 السودان ـ تأهب أمني استعدادا لمظاهرة ″مليونية″ ضد حكم العسكر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.01.2022

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السودان ـ تأهب أمني استعدادا لمظاهرة "مليونية" ضد حكم العسكر

أفادت تقارير صحفية أن السلطات السودانية أغلقت الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها ونشرت قوات الأمن استعدادا لمظاهرة دعت إليها المعارضة. ومجلس السيادة يقول إن التظاهرات "لن توصل البلاد إلى حل سياسي" ويدعو للحوار لحل الأزمة.

شهدت العاصمة السودانية الخميس الماضي مظاهرات دموية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى (30/12/2021)

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم الخميس الماضي مظاهرات دموية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى

أفاد صحافي في وكالة فرانس برس في العاصمة السودانية، بأن قوات الأمن "أغلقت الجسور التي تربط بين وسط الخرطوم وأحياء أم درمان وبحري"، مشيرا إلى أن قوات من الجيش والشرطة "انتشرت في كل الشوارع الرئيسية، بعضها على عربات عليها أسلحة رشاشة".

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الكيان المهني الذي لعب دورا محوريا في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في نيسان/ أبريل 2019، في بيان أمس السبت (الأول من يناير/ كانون الثاني 2022) إلى "الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية" اليوم الأحد.

وقال شهود من رويترز إن خدمات الإنترنت تعطلت على ما يبدو في العاصمة الخرطوم اليوم قبل الاحتجاجات المزمعة.
 

مختارات

وشهدت العاصمة الخميس الماضي تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات من جهة وعنف قوات الأمن للرد من جهة أخرى ، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى من المتظاهرين، حسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.

وأكدت اللجنة في بيان السبت ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات "منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 53 (...) بينهم 11 شهيدا هم ضحايا  الاتفاق" السياسي . واتّهمت اللجنة  قوات الأمن بقطع الطريق على سيارات الإسعاف وإخراج جريح واحد بالقوة من إحداها ، فيما تُظهر العديد من مقاطع الفيديو التي نُشرت الجمعة رجالًا بالزي العسكري يضربون متظاهرين بالعصي.

فيما قالت الشرطة السودانية في بيان الجمعة إن 49 فردا من قوات الشرطة أصيبوا في تلك المظاهرات. ومن جهته، قال العميد الطاهر أبو هاجة مستشار البرهان لوكالة الأنباء الرسمية الجمعة إن "استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية ما هو إلا استنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد وإهدار للطاقات والوقت". وأضاف أن "التظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي".

مشاهدة الفيديو 01:19

احتجاجات عارمة في السودان ضد الحكم العسكري

وعقد مجلس السيادة برئاسة البرهان أمس اجتماعا "ناقش الأوضاع الراهنة بالبلاد وفي مقدمتها التفلتات الأمنية والأحداث التي وقعت أثناء تظاهرات الخميس". وأدان المجلس "الانتهاكات التي وقعت وسلوك بعض الجهات التي تسعي لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني". وشدد على ضرورة "معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي". وأكد المجلس "المضي قدما في بسط الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمي والالتزام بما هو متعارف عليه دوليا من التظاهر مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة".

ويشهد السودان حالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح
البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية وعزل رئيس الوزراء  عبد الله حمدوك  وأعضاء حكومته واعتقلهم، لكنه أعاد حمدوك إلى منصبه من دون حكومته إثر ضغوط دولية ومحلية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ووقّع الرجلان لاحقًا اتفاقا لإعادة الانتقال الديموقراطي إلى مساره وطمأنة المجتمع الدولي الذي خفّف من مساعداته بعد الانقلاب، ولم يكن الاتفاق مرضيا لجميع الأطراف في السودان، الأمر الذي تواصلت معه الاحتجاجات في الشوارع.

ويرى المتظاهرون أنه لم يعد للمبادرات السياسية أي فاعلية وعلى الجيش "العودة إلى الثكنات"، مثلما وعد في 2019 حين أطاح بالبشير. ويطالب المتظاهرون بألا يكون للجيش دور في الحكومة خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة.

ع.ج.م/ع.ج (أ  ف ب، د ب أ)

  • Sudan's Premierminister Abdalla Hamdok

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    اعتقالات بالجملة

    منذ فجر الاثنين 2021.10.25، تتوالى تقارير إعلامية من السودان تفيد باعتقال الجيش لعددٍ من الوزراء وسياسيين بارزين من بينهم قيادات "قوى الحرية والتغيير" المظلة المدنية التي قادت انتفاضة شعبية أطاحت بنظام الجنرال عمر حسن البشير 2019.04.11. رئيس الوزراء عبد اللّه حمدوك ذُكر في البداية إنه وضع تحت الإقامة الجبرية، وأكدت وزارة الثقافة والاعلام أنه نُقل بدوره إلى مكان مجهول بسبب "رفضه تأييد الانقلاب".

  • Sudan Khartum | Sicherheitskräfte

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    متمردون سابقون

    قائمة المعتقلين حسب وسائل الإعلام تطول تباعا لتشمل أيضا ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وفق ما نشر حسابه على تويتر. وكانت جماعته المتمردة قد وقعت اتفاق سلام في 2020 مع السلطات الانتقالية متعهدة بالاندماج في الجيش. وعمل ياسر عرمان مؤخرا كمستشار لعبد الله حمدوك.

  • Sudan | Soldaten ARCHIV

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    إعلاميون وصحفيون

    الاعتقالات طالت أيضا إعلاميين وصحفيين، فقد اقتحمت قوات عسكرية مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، واحتجزت عدداً من العاملين. فيما تمّ قطع الانترنت، في وقت تواترت فيه تقارير عن توجه عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي إلى تعليق العمل بالوثيقة الدستورية التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

  • Sudan Militärrat Abdel Fattah al Burhan

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    إعلان طلاق

    رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين(2021.10.25) فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء. كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام. وزارة الإعلام السودانية وصفت إجراءات البرهان بأنها "انقلاب عسكري".

  • Aufstand im Sudan

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    غضب وإنزال أمني

    على الفور خرج العشرات من المدنيين لشوارع الخرطوم وتم إحراق الإطارات، كما تم نشرت قوات الدعم السريع في شوارع العاصمة الخرطوم.

  • Krise in Sudan Demonstration Khartoum

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    دعوات للخروج إلى الشارع

    مباشرة بعد الاعتقالات دعت القوى الثورية وعلى رأسها "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض، في حسابه على فيسبوك، إلى "الخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين، والعصيان المدني في مواجهتهم". رئيس الوزراء حمدوك بدوره طالب بـ "احتلال الشوارع دفاعاً عن الثورة". ذات الدعوات أطلقها أيضا حزبا "الأمة" و"الشيوعي".

  • Jeffrey Feltman UN-Untergeneralsekretär

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    ردود فعل دولية

    اجتمعت القوى الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أن ما حدث في السودان فجر الاثنين انقلاب "مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وغير مقبول على الإطلاق"، كما جاء على لسان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الذي هدّد بوقف المساعدات إلى السودان.

  • USA New York | UN-Jahresversammlung | Félix Tshisekedi

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    قلق على مستقبل السودان

    قلق بالغ على مستقبل السودان شددت عليه تصريحات مسؤولين من الأمم المتحدة ودول غربية وسط مطالبات حثيثة إلى إعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح. الاتحاد الأوروبي دعا إلى الإفراج عن قادة السودان المدنيين وشدد على وجوب "تجنّب العنف وسفك الدماء"، من جهته دعا الإتحاد الأفريقي إلى "الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في إطار الإعلان السياسي والإعلان الدستوري".

  • Unruhen im Sudan | Demonstration

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    انقلاب بعد انقلاب

    الانقلاب الجديد جاء بعد أربعة أسابيع عن محاولة انقلاب فاشلة لم تفهم تفاصيله بعد. وبعد يومين من تظاهرات حاشدة نزل فيها عشرات الآلاف من السودانيين إلى شوارع المدن، دعماً لانتقال كامل للحكم إلى المدنيين، فيما كان أنصار العسكر يواصلون اعتصاماً أمام القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم منذ السبت الماضي، في مؤشر على الانقسام المهيمن على المشهد.

  • Krise in Sudan Abdalla Hamdok

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    مآل الثورة؟

    المشهد اليوم يوحي بنهاية اتفاق 2019، حين وقّع العسكريون والمدنيون الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس البشير، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجبه، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة. غير أن الشروخ اتسعت بين فريق يسعى إلى عودة العسكر إلى الحكم وفريق آخر يريدها "مدنية..مدنية". و.ب


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