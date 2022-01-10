السودان ـ المظاهرات تتواصل ومجلس الأمن يدعم الوساطة الأممية

أطلقت قوات الأمن السودانية اليوم الخميس (13 يناير/كانون الثاني 2022) قنابل الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المناهضين للانقلاب قرب القصر الرئاسي في الخرطوم كما أفاد شهود لوكالة فرانس برس.

وقال التلفزيون الرسمي السوداني إن عميد شرطة لقي حتفه بعد طعنه من متظاهرين في الخرطوم.

ومنذ الانقلاب الذي نفّذه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة، في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي،ينزل السودانيون الى الشوارع بانتظام للمطالبة بتنحي العسكريين عن السلطة.

وفي مواجهة هذه الاحتجاجات لجأت قوات الأمن الى القوة ما أسفر عن سقوط 63 قتيلا ومئات الجرحى حتى الآن، وفق لجنة الأطباء المركزية الداعمة للمتظاهرين.

ويؤكد البرهان أن ما قام به لم يكن انقلابا بل "تصحيحا لمسار الثورة" وأنه يريد أن يقود السودان الى انتخابات حرة في العام 2023.

وتأتي هذه التظاهرات الجديدة بعد بضعة أيام منإطلاق الأمم المتحدة محادثات تشمل كل الفصائل السودانية في محاولة لحل الأزمة. وأعلن مبعوث الأمم المتّحدة إلى السودان فولكر بيرتيس خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم الاثنين الماضي إنّه يريد في مرحلة أولى إجراء محادثات مع كلّ طرف على حدة للانتقال بعدها إلى مرحلة ثانية تجري خلالها مفاوضات بين الطرفين، سواء مباشرة أو غير مباشر.

من جانبهم أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع مغلق عقد أمس الأربعاء عن دعمهم للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى السودان في مسعى لإجراء مفاوضات غير مباشرة بين المكوّنين المدني والعسكري، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس.

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وقال دبلوماسي طالباً عدم نشر هويته إنّ الجلسة "تخلّلتها أسئلة" من جانب كلّ من روسيا والصين والأعضاء الأفارقة في المجلس وهم كينيا والغابون وغانا، "لكن لم تكن هناك معارضة فعلية". وقال دبلوماسي آخر مشترطاً بدوره عدم الكشف عن اسمه إنّه خلال الجلسة "كان هناك دعم واسع للمبعوث بيرتيس وجهوده".

وأضاف "ومع ذلك، فقد طُرحت أسئلة كثيرة أيضاً حول كيفية جعل العملية شاملة وكيفية ضمان مشاركة جميع الأطراف الرئيسيين".

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أنّه خلال الجلسة أسهب الألماني بيرتيس في عرض مقاربته للأزمة وسبل حلّها، مؤكّداً أنّ "الطرفين نفسيهما يريدان مفاوضات غير مباشرة" للمساعدة في حلّ الأزمة.

ووفقاً لأحد الدبلوماسيين، فقد تطرّق المبعوث الأممي خلال جلسة مجلس الأمن إلى المسألة الحسّاسة المتمثّلة بعودة المرتزقة السودانيين من ليبيا إلى بلدهم وضرورة تأمين إطار لإعادة دمجهم.

وعقد مجلس الأمن اجتماعه بطلب من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والنروج وإيرلندا وألبانيا.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)