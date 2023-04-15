السودان ـ استمرار القتال لليوم الثالث وارتفاع حصيلة الضحايا مجددا

ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان إلى 97 قتيلا وعدد كبير من الجرحى على ما أعلنت نقابة أطباء السودان صباح الاثنين (17 أبريل/نيسان 2023).

وجاء في بيان للنقابة أن "ما لا يقل عن 97 شخصا قتلوا(...) منذ اندلاع الاشتباكات في البلاد، السبت" موضحا أن الحصيلة لا تشمل كل القتلى إذ أن الكثير منهم لم ينقلوا إلى المستشفيات بسبب صعوبات التنقل. وأضاف البيان أن "365 شخصا أصيبوا" أيضا.

ويتواصل القتال في العاصمة السودانية صباح الاثنين لليوم الثالث على التوالي بين الجيش وقوات الدعم السريع المسلحة مع سماع إطلاق نار ودوي انفجارات.

وكان التوتر بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وزعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، استحال مواجهات عنيفة السبت، بعد تصعيد في الخلافات السياسية في الأسابيع الأخيرة.

من جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ما لا يقل عن 83 شخصا قتلوا وأصيب 1126 آخرين في القتال العنيف الدائر في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكريةذات النفوذ، وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن المستشفيات في العاصمة السودانية، الخرطوم، والتي يقطنها ستة ملايين نسمة، كانت مكتظة وسط القتال العنيف يوم الأحد.

من هي قوات الدعم السريع؟

وأفادت الكثير من المستشفيات التسعة التي تستقبل المدنيين المصابين في الخرطوم بحدوث نقص في الدمِ ومعدات نقل الدمِ والإمدادات الطبية الأخرى.

ويؤثر انقطاع المياه والطاقة على أداء المرافق الصحية لوظائفها، كما أن هناك نقص في العاملين الطبيين المتخصصين، ومن بينهم أطباء التخدير.

واشنطن ولندن تدعوان إلى "وقف فوري" للعنف

دوليا دعا وزيرا الخارجية الأميركي والبريطاني بعد اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان الاثنين إلى "وقف فوري" للعنف في السودان حيث خلفت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع 97 قتيلا.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد اجتماع مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي إن هناك اتفاقا على الحاجة إلى "وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات".

وأضاف "ثمة قلق عميق مشترك بشأن القتال... والتهديد الذي يشكله على المدنيين وعلى السودان والذي قد يشكّله على المنطقة".

ولفت إلى أنه تمت مناقشة الوضع في السودان مع حلفاء في الشرق الأوسط وإفريقيا وهناك اتفاق مشترك "حول ضرورة أن يعمل العسكريون... على ضمان حماية المدنيين وغير المقاتلين وكذلك مواطنين من دول أخرى".

وتابع على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كارويزاوا اليابانية أنه تم التوصل إلى الاتفاق على "الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار والعودة الى المحادثات".

من جهته قال كليفرلي إن ما سيحصل "في المستقبل القريب يكمن في أيدي الجنرالات المشاركين في هذا القتال" مضيفا "ندعوهم إلى وضع السلام أولا وإنهاء القتال والعودة الى المفاوضات. هذا ما يريده شعب السودان وهذا ما يستحقه شعب السودان".

هـ.د/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)