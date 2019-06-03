 السودان- غاز مسيل للدموع في أول أيام ″العصيان″ المدني | أخبار | DW | 09.06.2019

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أخبار

السودان- غاز مسيل للدموع في أول أيام "العصيان" المدني

انطلق اليوم في السودان "عصيان مدني" مفتوح دعت إليه قوى الحراك الرئيسية إلى حين قيام المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى "حكومة مدنية مستقلة"، العصيان قوبل بالغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة.

Sudan Khartum Demonstrant im Tränengas (picture-alliance/AP Photo/Sudanese Activist)

صورة من الأرشيف

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية صباح الأحد (التاسع من حزيران/يونيو 2019) بأن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون نصب حواجز في طرق العاصمة، وذلك في اليوم الأول من حملة "العصيان المدني". وفي منطقة بحري بشمال العاصمة السودانية، قال شاهد عيان إن "المتظاهرين يحاولون وضع حواجز لإغلاق الطرقات باستخدام إطارات السيارات والحجارة وجذوع الأشجار لكن شرطة مكافحة الشغب تمنعهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع". وأضاف أن "الطرق الداخلية مغلقة تماماً ويحاول المحتجون إقناع بعض السكان بالامتناع عن الذهاب إلى العمل".

وتراجعت حركة وسائل النقل العام التي تعمل بين وسط الخرطوم وأطرافها في حين تتحرك أعداد قليلة من المركبات الخاصة. والمحلات التجارية مغلقة في المنطقة التجارية بوسط الخرطوم أو السوق العربي.

وخارج صالة المغادرة في مطار الخرطوم ينتظر عدد من المسافرين، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.

ونشر "تجمع المهنيين السودانيين"، تحالف المعارضة الرئيسي بالسودان، عبر موقع توتير اليوم الأحد عدداً من التغريدات يحث فيها الشعب السوداني على المشاركة في العصيان المدني الذي انطلق اعتباراً من اليوم الأحد، ومن المخطط له أن يستمر إلى أن يسلم ضباط الجيش الذي أطاحوا بالرئيس عمر البشير الحكم إلى سلطة مدنية. وكان ذلك المطلب الرئيسي للحركة الاحتجاجية بعد إنهاء عهد حكم البشير في الـ11 من نيسان/ أبريل الماضي. وشدد التجمع على موقع توتير بأن "العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام وسائلنا السلمية لاقتلاع حقنا في الحياة من همجية الميليشيات المجرمة التي يستخدمها المجلس العسكري الانقلابي الآثم والمحاور التي يأتمر بأمرها". وأضاف "هي وسائل مقاومة سلمية تقوم على المشاركة الواسعة والقيادة الجماعية".

وكان المجلس العسكري السوداني قد جدد في وقت سابق رغبته في استئناف التفاوض مع (قوى إعلان الحرية والتغيير)، وهو إطار جامع للقوى المنظمة للاحتجاجات، بينما قدمت الأخيرة حزمة شروط إلى رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي، الذي زار الخرطوم، للقيام بوساطة بين الجانبين عقب توقف المفاوضات بين العسكر والقوى الاحتجاجية بسبب القمع الدموي الذي مارسته قوى الأمن في سبيل فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة الخرطوم، ما أدى إلى مقتل أكثر من مائة شخص وجرح 500 آخرين، وفق ما أعلن عنه أطباء قريبون من حركة الاحتجاج. لكن الحكومة السودانية تنفي هذه الأرقام، وتتحدث عن مقتل 61 شخصاً.

ويشار إلى أن المجلس العسكري قد تولى الحكم في نيسان/ أبريل بعدما أقال الرئيس البشير عقب أشهر من الاحتجاجات. ومنذ ذلك الحين يقاوم قادة الجيش دعوات وجهها إليهم المحتجون والمجتمع الدولي لنقل السلطة إلى إدارة مدنية. وانهارت منتصف أيار/مايو جولات محادثات عدة.

و.ب/خ.س (أ ف ب، د ب أ)

  • Brennende Autoreifen in Khartum (Reuters)

    السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

    العنف وسط الخرطوم

    مع بزوغ الفجر وساعات الصباح الأولى، اقتحم الجيش وقوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في العاصمة الخرطوم، حيث يعتصم المحتجون منذ أسابيع. وقد تم استخدام القوة والرصاص الحي ما أدى إلى مقتل وإصابة الكثير من المحتجين، الذين أشعل بعضهم الإطارت محاولين إقامة حواجز لإعاقة فض الاعتصام.

  • BG Sudan Proteste (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

    عشرات القتلى والجرحى

    هذه المحتجة لا تزال مستعدة للاعتصام والصمود، رغم هرب أغلب المحتجين من الساحة نتيجة استخدام الجيش وقوات الأمن القوة المفرطة ضدهم. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف يركض الناس في الشوارع محاولين الاختباء وحماية أنفسهم من الرصاص. وحسب مصادر طبية سودانية قتل أكثر من 35 وأصيب مئات آخرون.

  • BG Sudan Proteste (Reuters)

    السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

    قلق دولي

    حاول المعتصمون استخدام كل ما وقع تحت أيديهم، لحماية أنقسهم من هجوم الجيش، الذي انتقد المجتمع الدولي تصرفه بشدة، ودعت ألمانيا وبريطانيا إلى اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في السودان. وردا على ذلك تعهد رئيس المجلس العسكري، الفريق أول عبد الفتاح برهان، بالتحقيق فيما جرى، حسب ما أشارت إليه وسائل إعلام.

  • BG Sudan Proteste (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

    الدعوة إلى انتخابات مبكرة

    عبر مؤيدون للمجلس العسكري عن دعمهم له برفع لافتة عليها صورة رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح برهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي". بعد فض الاعتصام بشكل دموي، أعلن برهان عن إلغاء كل ما تم الاتفاق عليه مع المعارضة، وإجراء انتخابات خلال تسعة أشهر بإشراف مراقبين إقليميين ودوليين.

  • BG Sudan Proteste Graffiti in Khartoum (picture-alliance/AA)

    السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

    تلاشي الأمل بحدوث تغيير سياسي!

    رسم الغرافيتي هذا على الجدار، وكلمة "الحرية- Freedeom" يعبر عن تفاؤل وأمل السودانيين بحدوث تغيير سياسي ديمقراطي بعد الإطاحة بالبشير. وكاد أن يتحقق ذلك الأمل، بعد التقارب وتقدم المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة. لكن بعد فض الاعتصام بالقوة ووقوع ضحايا، تلاشى الأمل وتحول إلى أضغاث أحلام.

  • BG Sudan Proteste Sitzblockade vor dem Verteidigungsministerium in Khartoum (Reuters/M. Nureldin Abdallah)

    السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

    الاستمرار في الاحتجاج

    واصل المحتجون اعتصامهم لأسابيع أمام مقر قيادة الجيش حتى أسقطوا البشير، لكنهم واصلوا اعتصامهم بعد ذلك وقالوا بأنهم لن يبرحوا مكانهم حتى تتحقق كل مطالبهم، لكن الجيش لم يحتمل صمود المعتصمين فقام بتفريقهم بالقوة. وقد برر الجيش ذلك بأنه استهدف "منطقة مجاورة له (مكان الاعتصام) باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين". لكن المعارضة قالت إنها لن تستسلم ودعت إلى إضراب عام وعصيان مدني. إعداد: إنيس آزيله/ ع.ج


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بعد فشل المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة حول تشكيل حكومة انتقالية في السودان، قام الجيش بفض الاعتصام بالقوة فقتل وجرح العشرات وأعلن المجلس إلغاء كل ما اتفق عليه مع المعارضة. فهل انتهى حلم السودانيين بالديمقراطية؟ (04.06.2019)  

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