 السودان: ضعف الإقبال على الأضاحي بسبب إرتفاع الأسعار | DW الأخبار | DW | 27.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

السودان: ضعف الإقبال على الأضاحي بسبب إرتفاع الأسعار

تسببت الحرب في السوادان وارتفاع الاسعار قبل وخلال الحرب في تأثر القدرة الشرائية للمواطنين. وأمام الوضع شهد الاقبال على شراء أضحية العيد تراجعا كبيرا.

المزيد من المركز الإعلامي

DEU, Special Olympics Abschlussfeier, / 25.06.2023, Brandenburger Tor, Berlin, DEU, Special Olympics Abschlussfeier, im Bild Alle Nationen kamen noch einmal zusammen Foto: Juergen Engler / nordphoto GmbH *** DEU, Special Olympics Closing Ceremony, 25 06 2023, Brandenburg Gate, Berlin, DEU, Special Olympics Closing Ceremony, in picture All nations came together once again Foto Juergen Engler nordphoto GmbH nordphotoxGmbHx/xEngler nph00076

ألمانيا: اختتام منافسات الأولمبياد الخاص في برلين 26.06.2023

تتواصل ردود الفعل في ألمانيا بعد فوز مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا بمنصب رئيس دائرة بلدة زونيبرغ، ما تداعيات ذلك؟

ألمانيا .. تداعيات فوز البديل بأول منصب قيادي في البلديات الألمانية 26.06.2023

مع دخول حرب السودان شهرها الثالث وانقطاع عيش كل المواطنين، يتحمل السودانيون في برلين مسئوولية أهاليهم الباقيين بالبلاد.

سودانيون برلين يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة أهاليهم في الوطن 26.06.2023

سلاح روسي.. قد يخلق تحديات أمام أوكرانيا في سماء الحرب الراهنة

روسيا تطور سلاحا قديما لا ترصده الرادارات الأوكرانية 26.06.2023

المزيد DW الأخبار

أمام ارتفاع أسعار الأضاحي يتبرع العديد من المسلمين في ألمانيا بثمن أضحية العيد للأقارب والمحتاجيبن في بلدانهم الأصلية.

ألمانيا .. مسلمون يفضلون التبرع بدل ذبح أضحية العيد 27.06.2023

يًعتبر الحج أحد أكبر التجمعات الدينية السنوية في العالم، وهو من أركان الإسلام الخمسة، والوقوف على عرفة هو الركن الأعظم.

شعيرة الوقوف على عرفة - أهم مناسك الحج 27.06.2023

ادعاء بريتوريا بالحياد بات على المحك، ليس أقله بعد مزاعم الولايات المتحدة بأن جنوب إفريقيا زودت روسيا بالأسلحة

ادعاء بريتوريا بالحياد بات على المحك، ليس أقله بعد مزاعم الولايات المتحدة بأن جنوب إفريقيا زودت روسيا بالأسلحة 27.06.2023

تمرد مجموعة فاغنر مثل تحديا لوسائل الإعلام الحكومية في روسيا

تمرد مجموعة فاغنر مثل تحديا لوسائل الإعلام الحكومية في روسيا 27.06.2023

اقرأ أيضا

12.6.2023, Khartoum, Sudan, Smoke billows in southern khartoum on June 12, 2023 as deadly shelling and gunfire resumed after the end of a 24-hour ceasefire in Sudan. (Photo by AFP)

معارك محتدمة في الخرطوم عشية عيد الأضحى 27.06.2023

في ظل احتدام المعارك في الخرطوم عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مقرّ رئيسي للشرطة في العاصمة السودانية، أعلن قائد الجيش السوداني البرهان وقف إطلاق النار من جانب واحد أول أيام عيد الأضحى.

21.04.2023 dpatopbilder - HANDOUT - 21.04.2023, Sudan, Khartum: Rauch steigt in der Nähe des Doha International Hospital auf. Bei den Kämpfen im Sudan ist am 21.04.2023 ein weiterer Mitarbeiter der Vereinten Nationen ums Leben gekommen. Foto: Uncredited/Maheen S/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung innerhalb der nächsten 14 Tagen und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

استمرار القتال في الخرطوم رغم إعلان هدنة العيد 22.04.2023

شهدت الخرطوم الجمعة معارك عنيفة نهارا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالرغم من الهدنة المعلنة، وعلت أصوات الانفجارات في بعض أحياء العاصمة السودانية في أول ايام عيد الفطر فيما تستمر الدعوات لإجلاء الأجانب.

Muslim worshippers greet each other after prayers on the first day of Eid al-Fitr, which marks the end of the holy fasting month of Ramadan, at al-Hara al-Rabaa Mosque in the Juraif Gharb neighbourhood of Khartoum on April 21, 2023. (Photo by AFP)

للاحتفال بالعيد - الجيش السوداني يوافق على هدنة لثلاثة أيام 21.04.2023

عقب نحو أسبوع من القتال بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وافق الجيش السوداني على هدنة لتمكين السودانيين من الاحتفال بعيد الفطر. ويأتي هذا فيما تخطط دول أوروبية لبدء إجلاء رعاياها من السودان.

Residential buildings damaged in fighting are seen in Khartoum, Sudan, Thursday, April 20, 2023. The latest attempt at a cease-fire between the rival Sudanese forces faltered as gunfire rattled the capital of Khartoum. Through the night and into Thursday morning, gunfire could be heard almost constantly across Khartoum. (AP Photo/Marwan Ali)

وسط المعارك.. نشطاء السودان يقومون بالإغاثة ويدعون لانتقال سلمي! 24.04.2023

مع استمرار القتال في السودان، أخذ النشطاء الذين يعملون مع منظمات المجتمع المدني على عاتقهم تنسيق جهود توفير المياه والغذاء مع نقص الاحتياجات الأساسية. ودعا النشطاء إلى انتقال سلمي والعودة إلى مسار الديمقراطية في السودان.