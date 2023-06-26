السودان: ضعف الإقبال على الأضاحي بسبب إرتفاع الأسعار

وسط المعارك.. نشطاء السودان يقومون بالإغاثة ويدعون لانتقال سلمي!

مع استمرار القتال في السودان، أخذ النشطاء الذين يعملون مع منظمات المجتمع المدني على عاتقهم تنسيق جهود توفير المياه والغذاء مع نقص الاحتياجات الأساسية. ودعا النشطاء إلى انتقال سلمي والعودة إلى مسار الديمقراطية في السودان.