السودان: ضعف الإقبال على الأضاحي بسبب إرتفاع الأسعار

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تسببت الحرب في السوادان وارتفاع الاسعار قبل وخلال الحرب في تأثر القدرة الشرائية للمواطنين. وأمام الوضع شهد الاقبال على شراء أضحية العيد تراجعا كبيرا.
في ظل احتدام المعارك في الخرطوم عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مقرّ رئيسي للشرطة في العاصمة السودانية، أعلن قائد الجيش السوداني البرهان وقف إطلاق النار من جانب واحد أول أيام عيد الأضحى.
شهدت الخرطوم الجمعة معارك عنيفة نهارا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالرغم من الهدنة المعلنة، وعلت أصوات الانفجارات في بعض أحياء العاصمة السودانية في أول ايام عيد الفطر فيما تستمر الدعوات لإجلاء الأجانب.
عقب نحو أسبوع من القتال بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وافق الجيش السوداني على هدنة لتمكين السودانيين من الاحتفال بعيد الفطر. ويأتي هذا فيما تخطط دول أوروبية لبدء إجلاء رعاياها من السودان.
مع استمرار القتال في السودان، أخذ النشطاء الذين يعملون مع منظمات المجتمع المدني على عاتقهم تنسيق جهود توفير المياه والغذاء مع نقص الاحتياجات الأساسية. ودعا النشطاء إلى انتقال سلمي والعودة إلى مسار الديمقراطية في السودان.
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