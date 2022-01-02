 السودان.. ردود الفعل الداخلية على استقالة حمدوك | DW الأخبار | DW | 03.01.2022

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السودان.. ردود الفعل الداخلية على استقالة حمدوك

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبداللـه حمدوك استقالتَه من منصبه الذي عاد إليه قبل ستةِ أسابيع، وذلك بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية، إثر إنقلاب عسكري قام به الجيشُ. وفور الاعلان عن الاستقالة دعى تجمّعُ المهنيين السودانيين للتظاهر مجددًا يوم غدٍ الثلاثاء.

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