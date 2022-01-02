السودان.. ردود الفعل الداخلية على استقالة حمدوك

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أعلن رئيس الوزراء السوداني عبداللـه حمدوك استقالتَه من منصبه الذي عاد إليه قبل ستةِ أسابيع، وذلك بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية، إثر إنقلاب عسكري قام به الجيشُ. وفور الاعلان عن الاستقالة دعى تجمّعُ المهنيين السودانيين للتظاهر مجددًا يوم غدٍ الثلاثاء.
تنحى عبدالله حمدوك عن منصبه كرئيس لوزراء السودان بعدما فشل في رهان التوافق والشراكة مع الجيش من أجل قيادة البلاد نحو التحول الديموقراطي، فيما لايزال العنف يحصد مزيدا من الأرواح في المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
أعلن عبد الله حمدوك استقالته من منصبه كرئيس وزراء للسودان بعد فترة كانت حافلة بخلافات حادة بين المكونين المدني والعسكري في البلاد، ما زاد المشهد السوداني غموضا. فما مغزى توقيت الاستقالة؟ وإلى أين تتجه البلاد الآن؟
غاز مسيل للدموع وانقطاع خدمة الانترنت والاتصال تزامناً مع مظاهرات هي العاشرة التي يشهدها السودان منذ عودة عبدالله حمدوك إلى السلطة والتوقيع على اتفاق "استكمال المسار الديمقراطي".
أفادت تقارير صحفية أن السلطات السودانية أغلقت الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها ونشرت قوات الأمن استعدادا لمظاهرة دعت إليها المعارضة. ومجلس السيادة يقول إن التظاهرات "لن توصل البلاد إلى حل سياسي" ويدعو للحوار لحل الأزمة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول