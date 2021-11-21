 السودان .. حمدوك يقول إنه عاد للحفاظ على المكاسب الاقتصادية | DW الأخبار | DW | 22.11.2021

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السودان .. حمدوك يقول إنه عاد للحفاظ على المكاسب الاقتصادية

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين، كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله من قبل الجيش.

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Links: General Abdel Fattah al-Burhan, höchster Militärvertreter im Sudan, spricht während einer Pressekonferenz im Generalkommando der Streitkräfte in Khartum. Der bei einem Putsch im ostafrikanischen Sudan entmachtete Ministerpräsident Hamduk wird in der Residenz al-Burhans festgehalten. Man habe Hamduk zu seiner eigenen Sicherheit in die Residenz gebracht. +++ dpa-Bildfunk +++ Rechts: Abdullah Hamduk, sudanesische Regierungschef, spricht bei einer Pressekonferenz. Im Sudan hat das Militär einen Putschversuch unternommen. Regierungschef Abdullah Hamduk sei festgenommen worden. +++ dpa-Bildfunk +++

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