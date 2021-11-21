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السودان .. حمدوك يقول إنه عاد للحفاظ على المكاسب الاقتصادية

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين، كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله من قبل الجيش.