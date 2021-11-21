السودان .. حمدوك يقول إنه عاد للحفاظ على المكاسب الاقتصادية

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قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين، كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله من قبل الجيش.
توقيع اتفاق سياسي في الخرطوم يعيد عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء واطلاق سراح المعتقلين. ومحتجون يواصلون مظاهراتهم في الشوارع وأمام القصر الجمهوري ضد "حكم العسكر".
عبرت الحكومة الألمانية عن ترحيبها الحذر بالاتفاق الذي عاد بموجبه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لممارسة مهامه. يذكر أن واشنطن ذهبت في نفس الاتجاه، محذرة في الوقت ذاته من الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين.
بينما يستعد رافضو الانقلاب إلى الخروج في تظاهرات جديدة، وسطاء يعلنون التوصل فجر الأحد إلى اتفاق بين الفرقاء السودانيين وبموجبه سيعود رئيس الوزراء المعزول من قبل الجيش عبد الله حمدوك إلى منصبه ويتم الإفراج عن المعتقلين.
اتفاق مفاجئ بين عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك يعود من خلاله هذا الأخير إلى منصبه في رئاسة الوزراء. لكن محللين يرون أن الاتفاق هو انتصار للمكون العسكري، بينما يفقد حمدوك دعم المكونات المدنية التي تهدد بالتصعيد.
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