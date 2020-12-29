السودان: حكم بالإعدام على ستة جنود من قوات الدعم السريع

أصدرت "محكمة شهداء الأبيض" بوسط السودان، اليوم الخميس (5 أغسطس/آب 2021)، حكما بالإعدام قصاصا على ستة من قوات الدعم السريع في قضية تعود لعام 2019.

وقد راح ضحية المجزرة ستة من الطلاب، خلال المشاركة فى تظاهرات سلمية بالمدينة فى تموز/يوليو من عام 2019. وقالت المحكمة إن "الجناة لم يستفيدوا من كافة الدفوع، لثبوت تورطهم فى القتل واستخدام أسلحة نارية بقصد إزهاق أرواحهم".

وينظر إلى محاكمة جنود من قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، في حوادث القتل تلك وغيرها من المزاعم، على أنها اختبار لالتزام الحكومة بالتحول للديمقراطية، بعد عقود من الحكم الاستبدادي.

وفي بيان بشأن إدانة أفراد قوات الدعم السريع، قالت المحكمة المدنية في الأُبيض، حيث وقعت حوادث القتل، إن المتهمين انتهكوا قانون قوات الدعم السريع وتصرفوا بشكل فردي، مضيفة أن أفعالهم لا تمت بصلة إلى القوات التي ينتمون إليها. ولم يتضح بعد إن كان الستة سيطعنون على الأحكام.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، رويترز)