 السودان.. تواصل عمليات إجلاء الأجانب وانقطاع شبه تام للانترنت | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.04.2023

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السودان.. تواصل عمليات إجلاء الأجانب وانقطاع شبه تام للانترنت

مع استمرار القتال ودخوله الأسبوع الثاني، أجلت العديد من الدول رعاياها من السودان، ودعت واشنطن إلى إنهاء العنف مع التأكيد على التزامها تجاه الشعب السوداني. كما أعلنت منظمة شبه انقطاع كامل للانترنت في السودان.

استقبال المواطنين السعوديين والأجانب في جدة بعد إجلائهم من السودان 22.04.2023

العديد من الدول العربية والأجنبية تقوم بإجلاء موظفيها ومواطنيها من السودان فيما تستمر المعارك رغم هدنة العديد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الجيش الأمريكي أجرى عملية لإجلاء موظفي الحكومة الأمريكية من الخرطوم "بناء على أوامر مني". ,وأكد بايدن وفي بيان للبيت الأبيض "إن إجلاء موظفي السفارة الأمريكية في السودان اكتمل" داعيا لإنهاء العنف "غير المعقول" في السودان.

وأعلن بايدن تعليق عمل سفارة الولايات المتحدة في السودان مؤقتا، لكنه أكد على أن التزام بلاده تجاه الشعب السوداني والمستقبل الذي يريدونه لأنفسهم لا نهاية له. وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لجيبوتي وإثيوبيا والسعودية، التي كانت مساهمتها حاسمة لنجاح عملية الإجلاء. وأشار إلى أن العنف المأساوي في السودان أودى بالفعل بحياة مئات المدنيين الأبرياء. وقال إنه غير معقول ويجب أن يتوقف. ودعا طرفي النزاع في السودان إلى تنفيذ فوري وغير مشروط لوقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام إرادة شعب السودان. 

مختارات

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أكملت إخلاء سفارتها في السودان وسط قتال عنيف بين الجماعات العسكرية المتناحرة. وقالت الوزارة إن جميع موظفي السفارة وعائلاتهم غادروا الخرطوم بأمان. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه تم تعليق عمل السفارة مؤقتا". وتابع بلينكن أن "تعليق العمليات في إحدى سفاراتنا هو دائما قرار صعب، لكن سلامة موظفينا هي مسؤوليتي الأولى". وأشار بلينكن إلى "المخاطر الأمنية الخطيرة والمتنامية" في الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وأضاف "أكرر دعوتي للجانبين لتمديد وتوسيع وقف إطلاق النار في عيد الفطر على وجه السرعة إلى وقف دائم للأعمال القتالية لمنع المزيد من الضرر للأمة السودانية".

كما أكد مسؤولون أمريكيون أنه تم إجلاء جميع موظفي الحكومة الأمريكية من سفارة واشنطن في الخرطوم ومن بينهم عدد صغير من الدبلوماسيين من دول أخرى، في عملية شهدت إجلاء أقل من 100 شخص وسط استمرار القتال في السودان.

وقال مسؤول عسكري إن الطائرات الأمريكية دخلت السودان وخرجت منه دون أي مشكلات. وأضاف مسؤول آخر أن عددا كبيرا من الموظفين المحليين لا يزالون يدعمون السفارة حيث قررت واشنطن أمس السبت تعليق أنشطتها.

صورة بالأقمار الصناعية تظهر مطار الخرطوم واشتعال النيران فيه 19.04.2023

توقفت الحركة في مطار الخرطوم بسبب المعارك والقصف الذي طال المطار أيضا

إجلاء الرعايا الأجانب

كذلك أعلن السفير الروسي في الخرطوم، أندري تشيرنوفول، أن 140 شخصاً أكدوا للسفارة الروسية، الرغبة في مغادرة السودان عن طريق سفارة روسيا، مشيرا إلى أن القائمة تتزايد بسبب طلبات مواطني دول رابطة الدول المستقلة وعدد من الدول الأخرى.

وقال السفير الروسي لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "القائمة التي نأخذها في الاعتبار من المواطنين والدبلوماسيين الروس، وهي حوالي 300 شخص". وأوضح أنه حتى الآن، أعرب حوالي 140 شخصًا، من غير الروس، عن رغبتهم في الجلاء، مشيرا إلى أنهم لا يؤثرون على المواطنين الروس الراغبين في المغادرة.

وتعتزم بريطانيا أيضا إجلاء موظفي سفارتها في السودان "في أقرب وقت ممكن" بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة في أعقاب الهجمات المتزايدة على البعثات الدبلوماسية، وفقا لمصدر بالحكومة البريطانية. وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن الوزراء يحرصون على مساعدة المسؤولين البريطانيين للخروج من السودان.

ولكن مصدرا في الحكومة البريطانية قال إن أي الإجلاء سيكون "محدودا للغاية" وسيركز على العدد القليل من موظفي الخدمة المدنية البريطانيين المتمركزين في العاصمة الخرطوم. ومن غير المتوقع أن تكون هناك جهود عسكرية للمساعدة في نقل الأشخاص جوا إلى خارج البلاد على نفس النطاق الذي شهدته أفغانستان في عام 2021، وذلك نظرا لأن بريطانيا ليس لها وجود سياسي أو عسكري كبير في السودان. ولا تزال بريطانيا تنصح رعاياها في السودان بضمان تسجيل وجودهم لدى وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية والبقاء في منازلهم.

وبدأت فرنسا "عملية إجلاء سريع" لمواطنيها ولطاقمها الدبلوماسي من السودان حيث دخلت المعارك العنيفة أسبوعها الثاني، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد (23 أبريل/ نيسان 2023).

 ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أن العملية ستشمل أيضًا مواطنين أوروبيين وآخرين منحدرين من "دول شريكة حليفة"، دون أن تقدّم تفاصيل إضافية. 

السودان: معارك أثناء عيد الفطر والسكان يعانون

وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أنه "جرى في وقت سابق إجلاء البعثة السعودية برا إلى بورتسودان ومنها جوا إلى المملكة العربية السعودية، كما سيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق بنفس الأسلوب". وذكرت قناة العربية الفضائية السعودية أن خمس سفن سعودية نقلت أيضا 158 شخصا من السودان إلى جدة المطلة على البحر الأحمر. ومن بينهم دبلوماسيون ومواطنون من السعودية وبلغاريا وكندا وقطر والكويت ومصر وتونس والإمارات والهند وباكستان وبوركينا فاسو والفلبين، وفقا لوزارة الخارجية السعودية.

ومن جهتها دعت وزارة الخارجية المصرية المواطنين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيداً لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة. جاء ذلك في بيان صادر الأحد عن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية وتلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه.
وأضاف البيان "كما تدعو الوزارة المصريين المتواجدين بمدينة الخرطوم للبقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وإعادة تقييم الوضع في ضوء عدم إستقرار الأوضاع الأمنية طبقاً لتطور الموقف، وبالتنسيق مع السلطات السودانية، وبما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الاجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان".

ونقلت قناة العربية عن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قوله إن الجيش يسيطر على جميع مطارات البلاد ما عدا المطارين بالخرطوم وبلدة نيالا جنوبي منطقة دارفور. وقال البرهان إنه ما زال يسيطر على الجيش ولن يسمح لمنافسه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع النافذة، بالرحيل إلا "في نعش". ونشب قتال في السودان بين أكبر جنرال بالجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية على القيادة منذ السبت الماضي 15 نيسان/ أبريل. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية لقي 413 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 3500 آخرين منذ نشوب القتال.

انقطاع شبه كامل للانترنت

ويحاول السودانيون في ظل تواصل الاشتباكات أيضا الفرار من القتال. ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فر ما يصل إلى 20 ألف شخص بالفعل إلى تشاد المجاورة خلال الأيام القليلة الماضية. ونزح آلاف غيرهم من مناطق القتال العنبف إلى مناطق داخل البلاد.

ويعاني السودان انقطاعا "شبه كامل" لخدمة الانترنت، وفق ما أفاد موقع رصد للشبكة العنكبوتية العالمية اليوم الأحد، مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني

وقالت منظمة "نت بلوكس" ومقرها لندن التي تعنى برصد الوصول إلى شبكة الانترنت في العالم "تُظهر بيانات الشبكة في الوقت الحالي انهيارا شبه كامل للاتصال بالإنترنت في السودان، حيث تبلغ نسبة الاتصال الوطني حاليا 2 في المئة مقارنة بالمستويات العادية".

ع.ج/ م.س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • قادة تحالف قوى الحرية والتغيير في اجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوى "إعلان الحرية والتغيير"

    وهي تجمع لعدد من التيارات والمكونات السياسية الإئتلافات المدنية السودانية، منها "تجمّع المهنيين" و "الجبهة الثورية" و "تحالف قوى الإجماع الوطني" و "كتلة التجمع الاتحادي" و "كتلة قوى نداء السودان".

  • قوى الحرية والتغيير والتحالف الوطني الديمقراطي يوقعان على التشكيل السياسي للإدارة المدنية الديمقراطية. السودان في 23 أغسطس 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    تأسيس "إعلان الحرية والتغيير"

    تأسّست قوى الحرية في كانون الثاني/يناير 2019 خِلال الاحتجاجات التي اندلعت عام 2018 ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير. قامت تلك القوى المعروفة اختصاراً باسم "قحت" بصياغة "إعلان الحرية والتغيير" و"ميثاق الحرية والتغيير" الذي دعا إلى إقالة البشير من السلطة وهو ما حدث في نيسان/أبريل عام 2019.

  • متظاهرون معارضون للحكم العسكري في مظاهرة بمناسبة ذكرى استيلاء الجيش على السلطة وإبعاد المدنيين عن الحكم.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الجيش يطيح باتفاق تقاسم السلطة

    استمرت "قحت" في نشاطها ونظمت احتجاجات في وجه المجلس العسكري الذي حكم البلاد "نظريًا" بعد سقوط نظام البشير ثمّ دخلت في مرحلة مفاوضات مع الجيش حتى توصلت معه في 17 تموز/يوليو 2019 إلى خطة لتقاسم السلطة لكنها لم تصمد كثيراً، حيث أطاح الجيش السلطة المدنية واتُهم بتنفيذ "انقلاب".

  • قوات من الجيش السوداني في استقبال قائد الجيش البرهان. السودان في 21 سبتمبر 2021

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الجيش الحاكم الفعلي منذ استقلال السودان

    الحاكم الفعلي للبلاد منذ إعلان الجمهورية عام 1956. يحتل المركز 75 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم ويصل عدد أفراده إلى نحو 200 ألف جندي بين قوات عاملة واحتياط. لدى الجيش السوداني 191 طائرة حربية متنوعة بين مقاتلات وطائرات هجومية وطائرات شحن عسكري وطائرات تدريب ومروحيات هجومية. كما يمتلك 170 دبابة وآلاف المدرعات وأنواع مختلفة من المدافع وراجمات الصواريخ إلى جانب أسطول بحري صغير.

  • الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    انقلاب الجيش على الحكومة المدنية

    استولى الجيش في أكتوبر/تشرين الأول 2021 على السلطة وأعلن حالة الطوارئ، منهياً اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين في خطوة وصفت بأنها انقلاب عسكري. تقول التيارات المدنية إن الجيش يرفض تسليم السلطة للمدنيين ما أدى لصدامات متعددة كان أبرزها ما سمى "بمجزرة القيادة العامة" في حزيران/يونيو 2019 وراح ضحيتها أكثر من 100 قتيلٍ في يومٍ واحد وتبرأ المجلس العسكري منها وأكد فتح تحقيقات بشأنها.

  • عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الرجل القوي في الجيش السوداني

    يقود الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان والذي برز اسمه في فبراير/شباط 2019، مع إعلان البشير ترقيته من رتبة فريق ركن إلى فريق أول. تولى العديد من المناصب داخل وخارج السودان. عقّدت الانقسامات بين قوات الدعم السريع والجيش جهود استعادة الحكم المدني. وسرعان ما دب الخلاف بين الرجلين القويين عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب البرهان.

  • قوات الدعم السريع

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوات الدعم السريع..ميليشيات الجنجويد بالأمس

    عمودها الأساسي ميليشيات الجنجويد وهي جماعات مسلحة كانت موالية للبشير، أثارت ذعراً شديداً منذ عام 2003 حين قامت بسحق تمرد في دارفور. اتهمت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. أضفى البشير الشرعية عليها لتتحول إلى "قوات الدعم السريع" وفق قانون أجازه المجلس الوطني في عام 2017". حصل قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" على رتبة عسكرية وكان له مطلق الحرية في السيطرة على مناجم الذهب في دارفور.

  • قوات الدعم السريع

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوات الدعم السريع..الرجال والعتاد

    يُقدر عدد أفراد قوات الدعم السريع بنحو 100 ألف فرد ينتشرون في جميع أنحاء البلاد. تمتلك عدداً كبيراً من الأسلحة الخفيفة مثل البنادق والرشاشات والأسلحة المضادة للدروع والصواريخ الموجهة والمتفجرات اليدوية والأسلحة الثقيلة مثل المدافع والدبابات وآلاف من سيارات الدفع الرباعي وغيرها.

  • محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    من هو محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع؟

    "حميدتي" اللواء محمد حمدان دقل، هو تاجر جمال سابق وحاصل على قدر من التعليم الأساسي ويعد الرجل الثاني في السودان وأحد أثرى الأشخاص في البلاد. أدى دوراً بارزاً في السياسة المضطربة في السودان على مدى سنوات وساعد في إطاحة الرئيس البشير عام 2019، والذي كانت تربطه به علاقة وثيقة ذات يوم. تولى عدداً من أهم الملفات في السودان بعد سقوط البشير، بما في ذلك الاقتصاد المنهار ومفاوضات السلام مع جماعات متمردة.

  • وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، يسارًا ، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الجنرال محمد حمدان دقلو. السودان 9 فبراير 2023.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    "حميدتي" ..رجل من؟

    يتمتع حميدتي بعلاقات دولية قوية مع عدة دول أجنبية مثل روسيا وإثيوبيا، وأخرى عربية منها السعودية والإمارات خاصة بعد أن أرسل قواته لدعمهما ضد الحوثيين في الحرب الأهلية اليمنية. يقول مراقبون إنه منذ سقوط البشير وهو يسعى ليصبح الرجل الأول في السودان.

  • احتجاجات لإسلاميين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم. السودان في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    كيانات التيار الإسلامي

    وهي تنظيمات وتيارات وكيانات إسلامية متنوعة المشارب والاتجاهات، منها "حركة الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين العتباني وهو مستشار سابق للبشير، وأيضاً "الحركة الإسلامية السودانية" بقيادة حسن عمر و"منبر السلام العادل" و "حزب دولة القانون والتنمية".

  • احتجاجات لإسلاميين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم. السودان في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    موقف كيانات التيار الإسلامي

    تقول قوى سياسية سودانية إن التيار الإسلامي في أغلبه يضم رموزاً من العهد السابق وأن أغلب مكوناته تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين. من جهتها تقول تلك التيارات الإسلامية إنها تعمل على حفظ السيادة الوطنية وجعل قيم الدين هي الحاكمة لجميع أوجه الحياة إضافة لإصلاح الشأن السياسي. إعداد: عماد حسن.