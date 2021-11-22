 السودان .. تواصل الضغط من أجل الانتقال إلى حكم مدني | DW الأخبار | DW | 10.12.2021

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السودان .. تواصل الضغط من أجل الانتقال إلى حكم مدني

في السوادان لا تزال الاحتجاجات والاعتصامات متواصلة موازة مع مساعي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتأمين انتقال إلى حكومة مدنية.

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