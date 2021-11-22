السودان .. تواصل الضغط من أجل الانتقال إلى حكم مدني

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في السوادان لا تزال الاحتجاجات والاعتصامات متواصلة موازة مع مساعي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتأمين انتقال إلى حكومة مدنية.
احتج آلاف السودانيين في شوارع الخرطوم ومدن أخرى مواصلين الضغط على قادة الجيش. وتأتي الاحتجاجات بعد إبرام اتفاق لإعادة عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة يقولون إنه يوفر غطاء سياسيا للجيش لمواصلة تحكمه بمفاصل البلاد.
قال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك إنه أعفى مدير عام قوات الشرطة خالد مهدي إبراهيم ونائبه، الصادق علي إبراهيم، من منصبيهما. كما أفرجت السلطات عن ساسة سودانيين اعتقلوا بعد حل عبد الفتاح البرهان مجلسي السيادة والوزراء.
تظاهر مئات السودانيين بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني، ورفض ما اعتبروه "انقلابا عسكريا". وردد المتظاهرون هتافات أبرزها "الشعب يريد إسقاط البرهان"، و"مدنية خيار الشعب"، فيما رد الجيش بأطلاق قنابل الغاز المدمع.
أُعيد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى منصبه على رأس الحكومة، بموجب "اتفاق سياسي" وقعه مع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. ما هي أهم محطات مسيرة الرجل وملامح شخصيته؟
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