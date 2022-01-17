السودان: تواصل الاحتجاجات ضد الحكم العسكري

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الاحتجاجات ضد الحكومة العسكرية مستمرة على الرغم من سقوط العديد من القتلى. والضغط على النظام آخذ في الازدياد. جماهير الحركة الديمقراطية تطالب بالعودة إلى الحكم المدني.
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل سبعة أشخاص في تظاهرات ما أطلق عليه مليونية 17 كانون الثاني/يناير، التي خرجت في العاصمة الخرطوم، ليرتفع عدد قتلى التظاهرات التي تشهدها البلاد إلى 71 شخصا.
أفادت تقارير صحفية أن السلطات السودانية أغلقت الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها ونشرت قوات الأمن استعدادا لمظاهرة دعت إليها المعارضة. ومجلس السيادة يقول إن التظاهرات "لن توصل البلاد إلى حل سياسي" ويدعو للحوار لحل الأزمة.
تظاهر عشرات الآلاف من السودانيين مجددا ضد الحكم العسكري رغم الإغلاق الأمني. وسقط عدد من القتلى والجرحى كما ذكرت مصادر إعلامية أن السلطات أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف تجمعوا عند القصر الرئاسي.
قتل اثنان من المتظاخرين بالرصاص في الخرطوم أثناء احتجاجات مناهضة لسيطرة العسكر على الحكم طالبت أيضا بالإفراج عن معارضين، وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقها.
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