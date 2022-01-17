 السودان: تواصل الاحتجاجات ضد الحكم العسكري | مراسلون حول العالم | DW | 18.02.2022

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مراسلون حول العالم

السودان: تواصل الاحتجاجات ضد الحكم العسكري

الاحتجاجات ضد الحكومة العسكرية مستمرة على الرغم من سقوط العديد من القتلى. والضغط على النظام آخذ في الازدياد. جماهير الحركة الديمقراطية تطالب بالعودة إلى الحكم المدني.

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Sudan: Pro-democracy protesters defy post-coup crackdown Schlagwörter: Sudan, military coup, military regime, protests, pro-democracy protests, crackdown, Khartoum Rechte: DW Sendedatum: 28.01.2022 (DW News) Bildbeschreibung: Scores of protesters have been killed by Sudan's security forces since a military coup in October 2021. Despite the danger, more and more people are taking to the streets – to increase the pressure on the regime.

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