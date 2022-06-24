السودان: تفاقم المجاعة في دارفور

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مع الحرب الروسية في أوكرانيا، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد. تضطر المنظمات الإنسانية إلى قطع المساعدات عن الدول الفقيرة التي يعتمد الكثير من الناس فيها على هذه المساعدات كما هي الحال في إقليم دارفور بغرب السودان حيث يعاني الناس مجاعة خطيرة.
برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعدات ضرورية لمئات الآلاف من الناس في جنوب السودان بسبب نقص التمويل، مما يزيد من خطرالمجاعة لنحو 1.7 مليون شخص، والأمم المتحدة بحاجة إلى "426 مليون دولار في الأشهر الستة المقبلة".
في مؤتمر ضم 40 دولة أعلن أمين عام الأمم المتحدة أن الاتصالات الدولية جارية لحل أزمة الغذاء العالمية "غير المسبوقة". واتهمت ألمانيا روسيا باستخدام المجاعة "عمداً كما لو كانت سلاح حرب"، محذّرة من "تسونامي" مجاعة حقيقية.
تخوض الأمم المتحدة مفاوضات مكثفة للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا ومنع حدوث أزمة غذاء عالمية. وتغلق روسيا الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود منذ بدء غزوها جارتها وبالتالي تمنع تصدير حبوبها التي يعتمد عليها الملايين.
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مجاعة عالمية تستمر لسنوات بسبب هجوم روسيا العسكري ضد أوكرانيا، وفق تغريدة المنظمة الدولية على "تويتر" الخميس، كما أصدرت منظمة الفاو نداء عاجلا للمساعدة.
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