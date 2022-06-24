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السودان: تفاقم المجاعة في دارفور

مع الحرب الروسية في أوكرانيا، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد. تضطر المنظمات الإنسانية إلى قطع المساعدات عن الدول الفقيرة التي يعتمد الكثير من الناس فيها على هذه المساعدات كما هي الحال في إقليم دارفور بغرب السودان حيث يعاني الناس مجاعة خطيرة.