السودان: تبدد أحلام الديمقراطية

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ينتشر الخوف في السودان بعد أن تولى الجيش السلطة مرة أخرى قبل بضعة أشهر، وقمعه الاحتجاجات بوحشية. ما إدى إلى اندلاع صراعات قديمة مجددا، كالصراع في إقليم دارفور. الآن تواجه البلاد مستقبلا غامضا.
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل سبعة أشخاص في تظاهرات ما أطلق عليه مليونية 17 كانون الثاني/يناير، التي خرجت في العاصمة الخرطوم، ليرتفع عدد قتلى التظاهرات التي تشهدها البلاد إلى 71 شخصا.
مرة أخرى يخرج الآلاف من السودانيين إلى شوارع العاصمة وأحيائها منددين بالانقلاب العسكري ومطالبين بحكومة مدنية. ومرة أخرى يعلن نشطاء مقتل متظاهرين بـ "الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات".
غالبا ما يُنظر إلى الجيوش في بلدان أفريقيا باعتبارها غير قوية وتعاني من نقص في التمويل، فضلا عن انخراطها في انقلابات عسكرية وتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان. فما السبب وراء السمعة السيئة للجيوش الأفريقية؟
تدرس واشنطن محاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في السودان، بحسب بيان للسفارة الامريكية، نشر خلال زيارة مبعوثين أمريكيين بارزين للخرطوم. فيما أصدر مجلس السيادة السواني بيانا أيضا، فماذا قال في البيان؟
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