السودان: تبدد أحلام الديمقراطية

السودان.. قتلى في مظاهرات جديدة ضد الانقلاب العسكري

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل سبعة أشخاص في تظاهرات ما أطلق عليه مليونية 17 كانون الثاني/يناير، التي خرجت في العاصمة الخرطوم، ليرتفع عدد قتلى التظاهرات التي تشهدها البلاد إلى 71 شخصا.