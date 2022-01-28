 السودان: تبدد أحلام الديمقراطية | العولمة 3000 | DW | 29.01.2022

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العولمة 3000

السودان: تبدد أحلام الديمقراطية

ينتشر الخوف في السودان بعد أن تولى الجيش السلطة مرة أخرى قبل بضعة أشهر، وقمعه الاحتجاجات بوحشية. ما إدى إلى اندلاع صراعات قديمة مجددا، كالصراع في إقليم دارفور. الآن تواجه البلاد مستقبلا غامضا.

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