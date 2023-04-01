السودان- تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي وتحديد موعد جديد له

عقب اجتماع، عقد بعد ظهر السبت (1 أبريل/ نيسان 2023)، وضم قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوة الدعم السريع شبه العسكرية، وقادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، قال الناطق باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف في بيان إنه تم الاتفاق على توقيع الاتفاق النهائي في السادس من نيسان/أبريل الجاري.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، اتفق قادة عسكريون سودانيون وفصائل مدنية على المكون الأول لعملية سياسية من مرحلتين لإنهاء الاضطرابات السياسية التي تعم البلاد منذ أن قاد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان انقلابًا عسكريا في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وركزت المحادثات بين الموقعين على الاتفاق، بشكل أساسي، على تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير. وأكد يوسف أن الاجتماع "حدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري الذي حسم مداه الزماني وقضاياه الرئيسية في ورقة المبادئ الموقعة في 15 مارس/ آذار".

وأضاف أنه "بعد تداول مستفيض قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل/ نيسان الجاري".

ويقول محللون إن دمج قوات الدعم السريع في الجيش هي نقطة الخلاف الرئيسية بين البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، والذي يقود هذه القوات شبه العسكرية التي تشكلت في العام 2013 للقضاء على التمرّد في إقليم دارفور.

واختتمت الأسبوع الماضي ورشة حول الإصلاح الأمني والعسكري من دون التوصل الى اتفاق. عقدت هذه الورشة تنفيذا لما نص عليه اتفاق إطاري وقعه العسكريون مع المدنيين في ديسمبر/ كانون الأول كجزء أول من العملية السياسية التي تهدف لعودة المدنيين إلى السلطة.

ف.ي/ص.ش (ا.ف.ب، د.ب.ا)