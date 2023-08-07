السودان: المعارك تجبر سكانا على النزوح والسيول تدمر مئات المنازل

أجبر سودانيون في منطقة أبو روف السكنية بمدينة أم درمان ضاحية غرب الخرطوم الكبرى، على مغادرة منازلهم اليوم الاثنين (السابع من أغسطس/ آب) بسبب احتدام القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأفاد أحد سكان أبو روف بوسط أم درمان وكالة فرانس برس بوقوع اشتباكات وصفها بأنها "الأعنف" للسيطرة على المنطقة.

وقال "الجيش يقصف بالمدفعية والطيران باتجاه جسر شمبات (الذي يربط بين أم درمان وبحري شمال الخرطوم) لوقف الامداد عن قوات الدعم السريع". وفي هذا الصدد أفادت "لجان مقاومة أبو روف" بأن المنطقة شهدت "إخلاء عاما لكل المنازل بأمر من القوات المسلحة من ناحية والدعم السريع من ناحية أخرى وإعلانها منطقة عمليات".

ودعت لجان المقاومة "جميع سكان الأحياء المجاورة إلى مساندة أهالي أبو روف". وتحدث آخرون عن تواصل "القصف المدفعي والصاروخي" على مناطق وسط مدينة أم درمان وشمال الخرطوم وجنوبها. وأكد مواطنون بحي الشهداء وسط أم درمان "سقوط قذائف على المنازل".

السيول تضاعف معاناة السودانيين

في ذات السياق تسببت السيول في تدمير وتضرر أكثر من 400 منزل بـ"الولاية الشمالية"، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، وسط استمرارالمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو 4 أشهر.

ونقلت وكالة أنباء السودان في تقرير ليل الأحد الاثنين "تعرضت أجزاء واسعة من محليات دنقلا ومروي والدبة والقولد والبرقيق وحلفا خلال اليومين الماضيين إلى أمطار وسيول أدت إلى حدوث بعض الأضرار والخسائر في المنازل السكنية والمزارع".

وأضافت أن التقارير الأولية رصدت "تضرر 300 منزل كليا وجزئيا بمحلية مروي و58 منزلا بمحلية القولد و56 منزلا بمحلية الدبة و50 منزلا بمحلية دنقلا".

حلت هذه المأساة بالسودانيين بعد قرابة أربعة أشهر من الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 نيسان/ابريل وتركزت في العاصمة وضواحيها وفي إقليم دارفور غرب البلاد وبعض المناطق الجنوبية.

منذ اندلاع القتال في السودان في منتصف أبريل/ نيسان وحتى بداية شهر أغسطسّ/ آب، أجبرت الحرب ثلاثة ملايين شخص على النزوح من أماكن سكناهم وفقا لأرقام الأمم المتحدة

بالإضافة إلى ذلك، فر حوالي 900 ألف شخص إلى البلدان المجاورة إثيوبيا، وتشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ومصر، ودولة جنوب السودان.

في حين يعاني أكثر من 20 مليون سوداني منالجوع وسوء التغذية، وهو ما يمثل 42 بالمئة من السكان. ولا يستطيع أكثر من ستة ملايين سوداني توفير وجبة الغذاء التالية دون مساعدة خارجية. وأسفرت هذه الحرب عن مقتل 3900 شخص على الأقل

ومنذ 15 نيسان/ابريل، يستمر النزاع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو وتتركز المعارك في العاصمة وضواحيها وفي إقليم دارفور غرب البلاد وبعض المناطق الجنوبية.

ويعد السودان من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع النزاع الحالي. ويستمر العاملون في المجال الإنساني في المطالبة من دون جدوى بالوصول إلى مناطق القتال، ويقولون إنّ السلطات تمنع وصول المساعدات إلى الجمارك ولا تُصدر تأشيرات دخول لطواقم الإغاثة.

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا، أ ف ب)