 السودان- المعارك تتواصل قبيل انتهاء الهدنة.. ووصول أول شحنة مساعدات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.04.2023

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السودان- المعارك تتواصل قبيل انتهاء الهدنة.. ووصول أول شحنة مساعدات

تقترب هدنة الأيام الثلاثة المتفق عليها بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من الانتهاء فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة في العاصمة وسط تحذيرات من كارثة إنسانية، فيما أعلن الصليب الأحمر عن وصول أول شحنة مساعدات إنسانية.

دخان متصاعد نتيجة القصف في سماء الخرطوم

إلى جانب الدمار الكبير، أوقعت الحرب ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السودانية

تنتهي ليل الأحد على الاثنين هدنة الثلاثة أيام المتفق عليها بين الجيش وقوات الدعم السريع لوقف القتال في السودان على وقع تواصل الاشتباكات العنيفة بين الطرفين في العاصمة للأسبوع الثالث رغم تحذيرات من الانزلاق في حرب أهلية كارثية.

مختارات

ويتبادل طرفا النزاع الاتهامات بانتهاك الهدنة التي تم تمديدها لمدة ثلاثة أيام بوساطة دولية، وتنتهي الأحد في منتصف الليل (22,00 ت غ).

ودعت القوى الدولية والإقليمية إلى وضع حد للعنف المتصاعد بين القائدين العسكريين، لكنهما رفضا المحادثات المباشرة وتبادلا الاتهامات عبر وسائل الإعلام.

وبعد عصر اليوم الأحد أفاد متحدث باسم قوات الدعم السريع بتمديد الهدنة الإنسانية 72 ساعة اعتبارا من منتصف ليل الأحد. 

قتال عنيف وحوادث سلب ونهب

من جانبه، قال الجيش السوداني اليوم إنه دمر أرتالاً تابعة لقوات الدعم السريع أثناء تحركها من الغرب إلى الخرطوم. وقالت قوات الدعم السريع إن الجيش هاجم بالمدافع والطائرات مواقعها في عدة مناطق بولاية الخرطوم.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل. وكانت وزارة الصحة السودانية قالت إن القتال طاول 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.

وأفاد شهود عيان وكالة فرانس برس بوقوع اشتباكات بالقرب من مقر الجيش في الخرطوم، وتعرض مدينة أم درمان غرب العاصمة لقصف جوي.

ولا تزال العائلات في العاصمة البالغ عدد سكانها حوالي خمسة ملايين نسمة، وضواحيها تعاني من نقص الغذاء والمياه والكهرباء والسيولة النقدية ويقبع الكثيرون منهم في المنازل.

وفي محاولة على ما يبدو لتعزيز قواته في العاصمة، قال الجيش أمس السبت إنه بدأ نشر وحدات من الاحتياطي المركزي للشرطة بمناطق جنوب الخرطوم وسيتوالى نزولها بمناطق أخرى من العاصمة.

وشرطة الاحتياطي المركزي هي فرقة كبيرة مدججة بالسلاح من الشرطة السودانية ولديها خبرة قتالية اكتسبتها من صراعات في دارفور غرب البلاد وفي جبال النوبة في الجنوب.

جانب من الدمار الذي لحق بإحدى المدن غرب دارفور

تزايدت أعمال النهب والتدمير وإضرام الحرائق بما في ذلك داخل مخيمات النازحين، بحسب منظمة أطباء بلا حدود

وفي غرب دارفور، قتل 96 شخصاً على الأقل منذ الاثنين في مدينة الجنينة، بحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان التي وصفت الوضع بأنه "خطير". وأشارت وزارة الصحة إلى "تسبب الصراع القبلي المسلح في تدمير لمستشفة الجنينة الرئيسي ولوزارة الصحة وإتلاف ما بها من ممتلكات وعربات وأجهزة".

وتتزايد أعمال النهب والتدمير وإضرام الحرائق بما في ذلك داخل مخيمات النازحين، بحسب منظمة أطباء بلا حدود التي اضطرت إلى "وقف كل أعمالها تقريباً في غرب دارفور" بسبب العنف، بحسب ما قال نائب مدير المنظمة في السودان سيلفان بيرون الذي حذر في بيان من أن منظمته "قلقة جداً من تأثير أعمال العنف على الذين سبق أن عانوا موجات من العنف".

وصول أول شحنة مساعدات

وصلت إلى مدينة بورتسودان اليوم الأحد أول شحنة مساعدات إنسانية من الصليب الأحمر جواً، أرسلت من عمّان وتزن ثمانية أطنان، وذلك ضمن عمليات الطوارئ التي تنفذها اللجنة منذ اندلاع المعارك في السودان، على ما أفاد مسؤولون في مؤتمر صحافي افتراضي من جنيف.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة إفريقيا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر باتريك يوسف في مؤتمر صحافي افتراضي من جنيف "تمكنا من الطيران إلى بورتسودان من عمان كطاقم طبي مع مستلزمات التعامل مع جرحى الحرب تكفي لاستقرار 1500 جريح".

أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يجهزون صناديق المساعدات في عمان قبل تحميلها على متن طائرة متجهة إلى بورتسودان.

وصلت إلى مدينة بورتسودان أول شحنة مساعدات إنسانية من الصليب الأحمر جواً، وذلك ضمن عمليات الطوارئ التي تنفذها اللجنة

وأفاد بيان للصليب الأحمر بأن الشحنة "ضمّت معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني الذين يقدمون الرعاية الطبية للجرحى الذين أصيبوا خلال القتال".

وطالبت اللجنة في بيانها طرفي النزاع "باحترام الالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب القانون الدولي الإنسان، وتيسير عمل الموظفين الطبيين وموظفي العمل الإنساني، ومعاملة المحتجزين معاملة إنسانية"، مشيرة إلى "التحديات اللوجستية والأمنية" التي تواجهها لمدّ العون لمن يحتاج.

ويأمل يوسف في "الحصول على تصاريح وضمانات أمنية". وقال "لدينا طاقم طبي آخر مستعد (...) وسنرسل طائرة ثانية تحمل إمدادات طبية إضافية وموظفين في مجال الطوارئ ونأمل أيضًا في إرسال مساعدات من نيروبي في الأيام المقبلة"..

وتابع يوسف أنه "بحسب لجنة الصحة العالمية، تعمل نسبة 16 بالمئة فقط من المستشفيات، والوضع مروع للغاية بسبب نقص الأفراد ونقص الاحتياطيات الطبية". وتابع "الهلال الأحمر السوداني يحاول الوصول إلى الجثث في الشوارع". 

 

عمليات نزوح متواصلة

ونزح عشرات آلاف الأشخاص في الداخل أو إلى البلدان المجاورة، فيما تنظم عدة دول أجنبية وعربية عمليات إجلاء واسعة.

وقالت الأمم المتحدة إن قرابة 75 ألف شخص نزحوا داخليًا خلال الأسبوع الأول من القتال بشكل رئيسي في ولايات الخرطوم والشمالية والنيل الأزرق وشمال كردفان وشمال وغرب وجنوب دارفور.

وفر أكثر من 30 ألف شخص إلى تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وافريقيا الوسطى، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، التي حذرت من وصول عدد الفارين إلى 270 ألف شخص حال تواصل القتال.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على دعم وساطة بقيادة إفريقية. وكتب على موقع تويتر "الأمم المتحدة تكثف جهودها لمساعدة الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان في البلدان المجاورة". ووصف غوتيريش القتال في دارفور بالـ"مروع". وقال إن "المجتمع ينهار، ونرى القبائل تحاول الآن تسليح نفسها".

 

ويغادر الرعايا الأجانب في واحدة من أكبر عمليات الإجلاء منذ انسحاب قوات تقودها الولايات المتحدة من أفغانستان في 2021.

ووصلت قافلة نظمتها الحكومة الأمريكية إلى مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر أمس السبت لإجلاء مواطنين أمريكيين وموظفين محليين وآخرين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الحكومة الأمريكية ستساعد من جرى إجلاؤهم على السفر إلى مدينة جدة بالسعودية. ولم يذكر عدد الأمريكيين المتبقين في السودان.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية أمس إنها أجلت 1888 شخصا على متن 21 رحلة جوية منذ بدء عملية الإجلاء يوم الثلاثاء.

 يذكر أن السودان غرق في الفوضى منذ انفجر في منتصف نيسان/ابريل الصراع الدامي على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقّب "حميدتي". وأوقعت الحرب ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أعلى من ذلك.

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب ، رويترز) 

  

  • قادة تحالف قوى الحرية والتغيير في اجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوى "إعلان الحرية والتغيير"

    وهي تجمع لعدد من التيارات والمكونات السياسية الإئتلافات المدنية السودانية، منها "تجمّع المهنيين" و "الجبهة الثورية" و "تحالف قوى الإجماع الوطني" و "كتلة التجمع الاتحادي" و "كتلة قوى نداء السودان".

  • قوى الحرية والتغيير والتحالف الوطني الديمقراطي يوقعان على التشكيل السياسي للإدارة المدنية الديمقراطية. السودان في 23 أغسطس 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    تأسيس "إعلان الحرية والتغيير"

    تأسّست قوى الحرية في كانون الثاني/يناير 2019 خِلال الاحتجاجات التي اندلعت عام 2018 ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير. قامت تلك القوى المعروفة اختصاراً باسم "قحت" بصياغة "إعلان الحرية والتغيير" و"ميثاق الحرية والتغيير" الذي دعا إلى إقالة البشير من السلطة وهو ما حدث في نيسان/أبريل عام 2019.

  • متظاهرون معارضون للحكم العسكري في مظاهرة بمناسبة ذكرى استيلاء الجيش على السلطة وإبعاد المدنيين عن الحكم.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الجيش يطيح باتفاق تقاسم السلطة

    استمرت "قحت" في نشاطها ونظمت احتجاجات في وجه المجلس العسكري الذي حكم البلاد "نظريًا" بعد سقوط نظام البشير ثمّ دخلت في مرحلة مفاوضات مع الجيش حتى توصلت معه في 17 تموز/يوليو 2019 إلى خطة لتقاسم السلطة لكنها لم تصمد كثيراً، حيث أطاح الجيش السلطة المدنية واتُهم بتنفيذ "انقلاب".

  • قوات من الجيش السوداني في استقبال قائد الجيش البرهان. السودان في 21 سبتمبر 2021

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الجيش الحاكم الفعلي منذ استقلال السودان

    الحاكم الفعلي للبلاد منذ إعلان الجمهورية عام 1956. يحتل المركز 75 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم ويصل عدد أفراده إلى نحو 200 ألف جندي بين قوات عاملة واحتياط. لدى الجيش السوداني 191 طائرة حربية متنوعة بين مقاتلات وطائرات هجومية وطائرات شحن عسكري وطائرات تدريب ومروحيات هجومية. كما يمتلك 170 دبابة وآلاف المدرعات وأنواع مختلفة من المدافع وراجمات الصواريخ إلى جانب أسطول بحري صغير.

  • الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    انقلاب الجيش على الحكومة المدنية

    استولى الجيش في أكتوبر/تشرين الأول 2021 على السلطة وأعلن حالة الطوارئ، منهياً اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين في خطوة وصفت بأنها انقلاب عسكري. تقول التيارات المدنية إن الجيش يرفض تسليم السلطة للمدنيين ما أدى لصدامات متعددة كان أبرزها ما سمى "بمجزرة القيادة العامة" في حزيران/يونيو 2019 وراح ضحيتها أكثر من 100 قتيلٍ في يومٍ واحد وتبرأ المجلس العسكري منها وأكد فتح تحقيقات بشأنها.

  • عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الرجل القوي في الجيش السوداني

    يقود الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان والذي برز اسمه في فبراير/شباط 2019، مع إعلان البشير ترقيته من رتبة فريق ركن إلى فريق أول. تولى العديد من المناصب داخل وخارج السودان. عقّدت الانقسامات بين قوات الدعم السريع والجيش جهود استعادة الحكم المدني. وسرعان ما دب الخلاف بين الرجلين القويين عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب البرهان.

  • قوات الدعم السريع

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوات الدعم السريع..ميليشيات الجنجويد بالأمس

    عمودها الأساسي ميليشيات الجنجويد وهي جماعات مسلحة كانت موالية للبشير، أثارت ذعراً شديداً منذ عام 2003 حين قامت بسحق تمرد في دارفور. اتهمت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. أضفى البشير الشرعية عليها لتتحول إلى "قوات الدعم السريع" وفق قانون أجازه المجلس الوطني في عام 2017". حصل قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" على رتبة عسكرية وكان له مطلق الحرية في السيطرة على مناجم الذهب في دارفور.

  • قوات الدعم السريع

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوات الدعم السريع..الرجال والعتاد

    يُقدر عدد أفراد قوات الدعم السريع بنحو 100 ألف فرد ينتشرون في جميع أنحاء البلاد. تمتلك عدداً كبيراً من الأسلحة الخفيفة مثل البنادق والرشاشات والأسلحة المضادة للدروع والصواريخ الموجهة والمتفجرات اليدوية والأسلحة الثقيلة مثل المدافع والدبابات وآلاف من سيارات الدفع الرباعي وغيرها.

  • محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    من هو محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع؟

    "حميدتي" اللواء محمد حمدان دقل، هو تاجر جمال سابق وحاصل على قدر من التعليم الأساسي ويعد الرجل الثاني في السودان وأحد أثرى الأشخاص في البلاد. أدى دوراً بارزاً في السياسة المضطربة في السودان على مدى سنوات وساعد في إطاحة الرئيس البشير عام 2019، والذي كانت تربطه به علاقة وثيقة ذات يوم. تولى عدداً من أهم الملفات في السودان بعد سقوط البشير، بما في ذلك الاقتصاد المنهار ومفاوضات السلام مع جماعات متمردة.

  • وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، يسارًا ، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الجنرال محمد حمدان دقلو. السودان 9 فبراير 2023.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    "حميدتي" ..رجل من؟

    يتمتع حميدتي بعلاقات دولية قوية مع عدة دول أجنبية مثل روسيا وإثيوبيا، وأخرى عربية منها السعودية والإمارات خاصة بعد أن أرسل قواته لدعمهما ضد الحوثيين في الحرب الأهلية اليمنية. يقول مراقبون إنه منذ سقوط البشير وهو يسعى ليصبح الرجل الأول في السودان.

  • احتجاجات لإسلاميين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم. السودان في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    كيانات التيار الإسلامي

    وهي تنظيمات وتيارات وكيانات إسلامية متنوعة المشارب والاتجاهات، منها "حركة الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين العتباني وهو مستشار سابق للبشير، وأيضاً "الحركة الإسلامية السودانية" بقيادة حسن عمر و"منبر السلام العادل" و "حزب دولة القانون والتنمية".

  • احتجاجات لإسلاميين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم. السودان في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    موقف كيانات التيار الإسلامي

    تقول قوى سياسية سودانية إن التيار الإسلامي في أغلبه يضم رموزاً من العهد السابق وأن أغلب مكوناته تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين. من جهتها تقول تلك التيارات الإسلامية إنها تعمل على حفظ السيادة الوطنية وجعل قيم الدين هي الحاكمة لجميع أوجه الحياة إضافة لإصلاح الشأن السياسي. إعداد: عماد حسن.


 

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