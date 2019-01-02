السودان- المعارضة تدعو لتوسيع الاحتجاجات والبشير يحذر من "مؤامرة"

دعت المعارضة السودانية اليوم الخميس (الثالث من يناير/ كانون الأول 2019)، إلى خروج مظاهرات غدا الجمعة في كل الولايات والمدن السودانية تحت مسمى "جمعة الحرية والتغيير".

وقال تجمع المهنيين السودانيين وشركاؤه (قوى نداء السودان، قوى الإجماع الوطني، والتجمع الإتحادي المعارض)، في بيان صحفي اليوم، إنهم سيواصلون التظاهرات الليلية في كافة أنحاء البلاد، وبالكيفية التي ترتب لها الجماهير وقياداتها الميدانية لتشتيت قوات النظام". وطالب التجمع، في البيان الذي بثه (موقع باج نيوز) الإلكتروني السوداني، كل قطاعات الشعب "المهنية والسياسية والنساء والطلاب والقطاعات العمالية والتجار والحرفيين وغيرهم، للانتظام وتشكيل لجان للإضراب السياسي والعصيان المدني في كل أنحاء السودان".

كما دعا تجمع المهنيين إلى مسيرة ثالثة نحو القصر الجمهوري الأحد القادم وإلى قيادة موكب يوم الأربعاء من ذات الأسبوع يتوجه نحو البرلمان في أم درمان، لتسليم مذكرة تُطالب برحيل الحكومة الحالية.

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موازاة لذلك، أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن بلاده تتعرض لمؤامرة خارجية مستمرة منذ عام 1955، لافتا إلى أن السودان يتعرض لحصار اقتصادي وحرب مستمرة منذ أكثر من 20 عاما. وقال البشير خلال كلمة له اليوم الخميس بالخرطوم أمام تجمع من العاملين والمعاشيين في إطار احتفالات البلاد بالذكرى 63 للاستقلال "رغم كل هذا الحصار وهذه الحرب نعمل على مواجهة تلك التحديات، ونسعى لإيجاد حلول لهذه المعاناة المستمرة". وأكد البشير عدم السماح "لأناس تأتيهم الأوامر من السفارات، لخلق الفوضى وتخريب البلد والممتلكات"، مضيفاً "كان بإمكاننا أن نبيع كرامتنا واستقلالنا بالدولار والقمح والوقود، ولكننا لم نرض بذلك".

وتشهد عدة مدن وولايات سودانية منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية ما أدى إلى سقوط 19 حالة وفاة من بينهم أفراد من القوات النظامية وإصابة 219 مواطنا و187 من أفراد القوات النظامية، حسبما أعلن بشارة جمعة ارور وزير الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية يوم الخميس الماضي. فيما أفاد حزب "الأمة" القومي السوداني المعارض أول أمس الثلاثاء بسقوط 45 قتيلا و1000 مصاب منذ انطلاق الاحتجاجات. من جهتها، تقول منظمة العفو الدولية إن 37 شخصا توفوا في الاحتجاجات.

.ب/ع.ج (د ب أ، أ ف ب)