السودان .. الظروف الاقتصادية تشجع العمل التطوعي في رمضان

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أدت الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر منها السودان إلى تشجع العمل التطوعي في رمضان من خلال موائد إطار مجانية للمحتاجين. التقرير التالي يقربنا من إحدى المبادرات في العاصمة الخرطوم.
يحل شهر رمضان هذا العام وقد ضربت أزمتا غذاء وطاقة أغلب الدول. وتعاني دول من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية الأساسية بجانب ارتفاع أسعار المحروقات، فيما تعاني دول أخرى من أزمة شح في الغذاء نفسه.
وسط جو سياسي خانق وأزمة اقتصادية غير مسبوقة، حادثة غرق جديدة في السودان. هذه المرة راح ضحيتها عشرات المزارعين استخدموا قوارب بدائية لعبور النيل. وغياب فرق الإنقاذ النهرية تسببت في ارتفاع عدد الضحايا.
دخلت هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد في اليمن حيز التنفيذ مساء السبت، بحسب ما أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن. ولقيت الهدنة ترحيب إقليميا ودوليا، كما أعرب اليمنيون عن سعادتهم بالهدنة متمنين أن تقود إلى سلام دائم.
التطورات الدراماتيكية التي تشهدها المنطقة لاسيما السودان وتونس اللتان تجتازان مرحلة تحول ديمقراطي نهاية عقد من "الربيع العربي" لم تتحول إلى خريف فقط، بل أيضا إلى شتاء، تثير أسئلة جوهرية حول دور الغرب ونفوذه في المنطقة؟
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