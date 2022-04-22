السودان .. الظروف الاقتصادية تشجع العمل التطوعي في رمضان

اليمن- الهدنة تدخل حيز التنفيذ وتمنح المواطنين بارقة أمل

دخلت هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد في اليمن حيز التنفيذ مساء السبت، بحسب ما أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن. ولقيت الهدنة ترحيب إقليميا ودوليا، كما أعرب اليمنيون عن سعادتهم بالهدنة متمنين أن تقود إلى سلام دائم.