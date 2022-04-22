 السودان .. الظروف الاقتصادية تشجع العمل التطوعي في رمضان | DW الأخبار | DW | 22.04.2022

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السودان .. الظروف الاقتصادية تشجع العمل التطوعي في رمضان

أدت الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر منها السودان إلى تشجع العمل التطوعي في رمضان من خلال موائد إطار مجانية للمحتاجين. التقرير التالي يقربنا من إحدى المبادرات في العاصمة الخرطوم.

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