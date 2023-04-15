السودان.. الطيران الحربي يقصف قوات الدعم السريع وسط دعوات للتهدئة

أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم السبت (15 أبريل/ نيسان 2023) السيطرة على قيادة قوات الدعم السريع دون مقاومة. وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم إنها "تسيطر على قيادة القوات الخاصة لمليشيا الدعم السريع دون مقاومة من منتسبيها الذين أعلنوا عدم رغبتهم في استخدامهم لتحقيق أهداف ومطامح شخصية لقيادتهم". وأشارت إلى أن "قائد قوات الدعم السريع بولاية النيل الأبيض يسلم جميع قواته ومعسكراته ومعداته لقيادة الجيش بالولاية ويعلن انضمامها للقتال بجانبها".

وأعلن الجيش أن الطيران الحربي نفذ ضربات جوية على معسكرين لقوات الدعم السريع في الخرطوم، وقال في بيان إن "القوات الجوية تقوم بتدمير معسكر طيبة ومعسكر سوبا التابع لميليشيا الدعم السريع" في الخرطوم.

وأعلن الجيش السوداني أن عناصر من قوات الدعم السريع تسللت في وقت سابق من اليوم إلى مطار الخرطوم، وقامت باستهداف وحرق طائرات مدنيه إحداهما تتبع للخطوط الملكية السعودية.

وقال الجيش في صفحته على موقع فيسبوك إن القوات المسلحة استطاعت تدمير أكثر من 80 عربة لمليشيا الدعم السريع المدعومة خارجيا، مشيرا إلى هروب بقية عناصر القوات إلى منطقة جبل غزالة لتحتمي بالمدنيين بمدينة مروي.

دعوات إلى وقف القتال والتهدئة

ودعت القوات المسلحة السودانية المواطنين إلى الابتعاد عن شوارع الأحياء وعدم إيواء الهاربين. ونقلت رويترز عن شاهد قوله إن مذيعا ظهر على شاشة تلفزيون السودان الرسمي لفترة وجيزة وقال إن فيما سُمعت أصوات إطلاق نار في الخلفية.

من جانبه أدان الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، فولكر بيرتس، بشدة، اندلاع القتال في السودان، وبحسب ما ورد على موقع البعثة على موقع فيسبوك اليوم السبت، أجرى الممثل الخاص بيرتس اتصالات مع طرفي النزاع، داعيا إلى وقف فوري للقتال من أجل ضمان سلامة الشعب السوداني وتجنيب البلاد مزيدا من العنف.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الوضع في السودان "هش" لكنه أصر على أنه لا تزال هناك فرصة لاستكمال الانتقالإلى حكومة يقودها المدنيون. وأضاف خلال تصريحات من العاصمة الفيتنامية هانوي أن بعض اللاعبين "ربما يحاولون عرقلة التقدم" في السودان.

هذا فيما توالت الدعوات إلى التهدئة وعدم التصعيد والعودة إلى الحوار، من دول عديدة بينها السعودية ومصر وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، حيث دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جميع القوى في السودان إلى وقف العنف فورا.

وكتب على تويتر أن جميع موظفي الاتحاد الأوروبي في السودان في أمان.

ع.ج/ ع.أ.ج (رويترز، أ ف ب، د ب أ)