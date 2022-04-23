 السودان.. التقارب مع روسيا ينذر بالعودة إلى العزلة الدولية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.04.2022

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سياسة واقتصاد

السودان.. التقارب مع روسيا ينذر بالعودة إلى العزلة الدولية

شد وجذب بين الأمم المتحدة والنظام العسكري في السودان، فيما تقترب الخرطوم تدريجيا من روسيا. الحديث يدور حول تحالف ومصالح مشتركة بين قيادة الجيش وموسكو، والمجتمع المدني السوداني يخشى من عودة السودان إلى العزلة.

محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (24/2م2022)

أجرى محمد حمدان دقلو ، المعروف باسم حميدتي، قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني محادثات في موسكو مع كبار مسؤولي الحكومة الروسية، بمن فيهم وزير الخارجية سيرغي لافروف.

في بداية شهر نيسان/ أبريل 2021، هدد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بطرد المبعوث الخاص للأمم المتحدة  متهما إياه بتجاوز صلاحيات تفويضه. وقال البرهان في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج عسكري "نحن نرى تطاوله بالأمس يتحدث ويكذب" في إشارة للممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس. وأضاف "نحن نقول له إذا تجاوزت التفويض سنخرجك خارج السودان".  تهديد  البرهان جاء بعد أيام من تقديم بيرتس تقريرا لمجلس الأمن عن الجهود المبذولة في السودان، حيث علق على الاضطرابات الاقتصادية في البلاد والعنف ضد المحتجين وأولويات الانتقال إلى إجراء انتخابات. بيرتس حذر من أن السودان يتجه "نحو الانهيار الاقتصادي والأمني" ما لم تتم العودة إلى المرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها بعد إسقاط البشير.

تهديد البرهان  والصيغة القاسية التي استعملها ضد بيرتس دفعت الأمم المتحدة رسميا إلى دعوة الجيش السوداني إلى وقف "خطاب الكراهية".

في الأثناء، بدأ السبب وراء تصعيد البرهان بالظهور، إذ بينما يدير الجيش السوداني ظهره لخريطة الطريق المفترضة لبناء نظام ديمقراطي تحت إشراف الأمم المتحدة، صار البلد يقترب خطوة خطوة نحو الحليف القديم صاحب النظام الاستبدادي، روسيا.

صداقة قديمة وتقارب جديد

روسيا صديقة السودان الآن. محمد النعيم ناشط سوداني مقيم في لندن يقول لـDW: "بعد قمة سوتشي عام 2017 بين الرئيس بوتين والدكتاتور السابق للسودان  عمر البشير  قال البشير إن السودان سيصبح مفتاح روسيا في أفريقيا".

اتفاق عام 2017  بين روسيا والسودان تضمن إنشاء قاعدة عسكرية بحرية لروسيا على البحر الأحمر والتي بدأت بالحصول على زخم أكبر الآن، وكذلك السماح لشركة  مجموعة فاغنر  سيئة السمعة بالتعدين وتصير الذهب إلى روسيا. ووفقا للمعلومات تشكل صادرات الذهب نحو 70 بالمئة من إجمالي الصادرات بكميات متفاوتة بين 26 و30 طنا سنويا. علاوة على أن صادرات الذهب كانت قد استبعدت من العقوبات الدولية على السودان بعد الإطاحة بنظام عمر البشير عام 2019.

المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس (10/1/2022)

المبعوث الأممي فولكر بيرتس حذر من أن السودان يتجه "نحو الانهيار الاقتصادي والأمني" ما لم تتم العودة إلى المرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها بعد إسقاط البشير.

تقارير كثيرة أشارت إلى نقل ذهب بطريقة غير مسجلة بواسطة طائرات خاصة. صحيفة "تيليغراف" الإنكليزية تتحدث عن أن ذهب السودان ساعد من تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا  بسبب حرب أوكرانيا. ولذا فليس من المستغرب أن تصبح السودان وروسيا حليفان.

في 24 شباط/ فبراير - اليوم الذي شنت فيه روسيا هجومها على أوكرانيا - أجرى محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني الذي يرأسه البرهان، محادثات في موسكو مع كبار مسؤولي الحكومة الروسية، بمن فيهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

قلق من عودة العزلة الدولية

تقول كريستين فيليس روهرس من منظمة فريدريش – إيبيرت الألمانية في العاصمة السودانية الخرطوم، "الواقع أن زيارة حميدتي كممثل للنظام السوداني، بغض النظر عن زيارته كممثل أو قائد لقوات الدعم السريع، تثير قلقا في المجتمع المدني. ويحتمل أيضا داخل الجيش".

الخوف من عودة السودان إلى العزلة الدولية بعد الانقلاب، أصبح واضحا، مثلما كان عليه الحال في فترة حكم البشير بين عامي 1993 و2019. "التقارب مع روسيا التي أصبحت منبوذة دوليا، أطلق جرس إنذار". تقول كريستين فيليس روهرس لـDW.

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مسائيةDW: مخاوف المعارضة في السودان من عودة عهد البشير..هل هي مبررة؟

إضافة إلى ذلك يرى تيودور مورفي، مدير قسم أفريقيا في المركز الأوروبي لدراسة العلاقات الخارجية، أن " حميدتي كان يغازل روسيا بشدة وكانوا يتجاوبون بشكل إيجابي لمبادراته". ويرى مورفي أنه على الرغم من المنافسة بين حميدتي والبرهان وخشية البرهان من أن يتفوق عليه حمديتي، إلا أن الاثنين منفتحان للتعاون مع روسيا. ولذا يرى مورفي أن المجتمع المدني هو "الحماية الحقيقية الوحيدة ضد النفوذ الروسي في السودان، لأن أيديولوجية المجتمع المدني تعارض أي دور لروسيا"، على حد قوله.

ارتفاع نسبة الفقر

وفي ظل هذه الظروف تزداد صعوبات الحياة لأكثر من 45 مليون إنسان في السودان. فقد قتل مئات المتظاهرين منذ الانقلاب في شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي. كما أدى الارتفاع المستمر للأسعار، والعقوبات الدولية، ووقف تمويل البنك الدولي وكذلك صندوق النقد الدولي، إلى تفاقم الوضع في البلاد.

تزداد صعوبات الحياة لأكثر من 45 مليون إنسان في السودان (20/2/2022)

كثيرون يخرجون إلى الشارع للتظاهر، وفي شهر رمضان خلال الليل ويهتفون "إيها الجيش عد إلى الثكنات".

وبناء على معطيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" وبرنامج الغذاء العالمي، فإن من المحتمل أن تضاعف الصراعات والأزمة الاقتصادية و ضعف إنتاج المحاصيل  من عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر لأكثر من 18 مليون في سبتمبر/ أيلول القادم. "علبة مياه الشرب سعة 10 لترات تضاعف سعرها ثلاث مرات، عما كان عليه قبل ستة أشهر مضت. علبة صغيرة من لحم الدجاج أصبح سعرها الضعف. سعر وقود الديزل تضاعف هو الآخر. سعر السكر تضاعف ثلاث مرات. في واحد من أفقر بلدان العالم، أصبح الأمر يتعلق بمسألة القدرة على البقاء على قيد الحياة، تقول كريستين فيليس روهرس لـDW.

ورغم ذلك، مازال كثيرون يخرجون إلى الشارع للتظاهر، وفي شهر رمضان خلال الليل ويهتفون "إيها الجيش عد إلى الثكنات". يقول محمد النعيم "بالنسبة للسودانيين ليس هناك انتقال نحو الديمقراطية في السودان بمشاركة الجيش. نشعر أن هذا إحساس بالتعصب الأعمى بالجلوس على طاولة المفاوضات مع الجيش". ويستبعد النعيم قبول المجتمع المدني تصاعد النفوذ الروسي في السودان، ويقول: "سنقاتل كل من يحاول منع الشعب السوداني من تأسيس دولة ديمقراطية ومدنية".

جنيفير هوليس/ كريستيان كنيب/ ع.خ

  • Sudan's Premierminister Abdalla Hamdok

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    اعتقالات بالجملة

    منذ فجر الاثنين 2021.10.25، تتوالى تقارير إعلامية من السودان تفيد باعتقال الجيش لعددٍ من الوزراء وسياسيين بارزين من بينهم قيادات "قوى الحرية والتغيير" المظلة المدنية التي قادت انتفاضة شعبية أطاحت بنظام الجنرال عمر حسن البشير 2019.04.11. رئيس الوزراء عبد اللّه حمدوك ذُكر في البداية إنه وضع تحت الإقامة الجبرية، وأكدت وزارة الثقافة والاعلام أنه نُقل بدوره إلى مكان مجهول بسبب "رفضه تأييد الانقلاب".

  • Sudan Khartum | Sicherheitskräfte

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    متمردون سابقون

    قائمة المعتقلين حسب وسائل الإعلام تطول تباعا لتشمل أيضا ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وفق ما نشر حسابه على تويتر. وكانت جماعته المتمردة قد وقعت اتفاق سلام في 2020 مع السلطات الانتقالية متعهدة بالاندماج في الجيش. وعمل ياسر عرمان مؤخرا كمستشار لعبد الله حمدوك.

  • Sudan | Soldaten ARCHIV

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    إعلاميون وصحفيون

    الاعتقالات طالت أيضا إعلاميين وصحفيين، فقد اقتحمت قوات عسكرية مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، واحتجزت عدداً من العاملين. فيما تمّ قطع الانترنت، في وقت تواترت فيه تقارير عن توجه عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي إلى تعليق العمل بالوثيقة الدستورية التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

  • Sudan Militärrat Abdel Fattah al Burhan

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    إعلان طلاق

    رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين(2021.10.25) فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء. كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام. وزارة الإعلام السودانية وصفت إجراءات البرهان بأنها "انقلاب عسكري".

  • Aufstand im Sudan

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    غضب وإنزال أمني

    على الفور خرج العشرات من المدنيين لشوارع الخرطوم وتم إحراق الإطارات، كما تم نشرت قوات الدعم السريع في شوارع العاصمة الخرطوم.

  • Krise in Sudan Demonstration Khartoum

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    دعوات للخروج إلى الشارع

    مباشرة بعد الاعتقالات دعت القوى الثورية وعلى رأسها "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض، في حسابه على فيسبوك، إلى "الخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين، والعصيان المدني في مواجهتهم". رئيس الوزراء حمدوك بدوره طالب بـ "احتلال الشوارع دفاعاً عن الثورة". ذات الدعوات أطلقها أيضا حزبا "الأمة" و"الشيوعي".

  • Jeffrey Feltman UN-Untergeneralsekretär

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    ردود فعل دولية

    اجتمعت القوى الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أن ما حدث في السودان فجر الاثنين انقلاب "مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وغير مقبول على الإطلاق"، كما جاء على لسان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الذي هدّد بوقف المساعدات إلى السودان.

  • USA New York | UN-Jahresversammlung | Félix Tshisekedi

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    قلق على مستقبل السودان

    قلق بالغ على مستقبل السودان شددت عليه تصريحات مسؤولين من الأمم المتحدة ودول غربية وسط مطالبات حثيثة إلى إعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح. الاتحاد الأوروبي دعا إلى الإفراج عن قادة السودان المدنيين وشدد على وجوب "تجنّب العنف وسفك الدماء"، من جهته دعا الإتحاد الأفريقي إلى "الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في إطار الإعلان السياسي والإعلان الدستوري".

  • Unruhen im Sudan | Demonstration

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    انقلاب بعد انقلاب

    الانقلاب الجديد جاء بعد أربعة أسابيع عن محاولة انقلاب فاشلة لم تفهم تفاصيله بعد. وبعد يومين من تظاهرات حاشدة نزل فيها عشرات الآلاف من السودانيين إلى شوارع المدن، دعماً لانتقال كامل للحكم إلى المدنيين، فيما كان أنصار العسكر يواصلون اعتصاماً أمام القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم منذ السبت الماضي، في مؤشر على الانقسام المهيمن على المشهد.

  • Krise in Sudan Abdalla Hamdok

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    مآل الثورة؟

    المشهد اليوم يوحي بنهاية اتفاق 2019، حين وقّع العسكريون والمدنيون الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس البشير، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجبه، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة. غير أن الشروخ اتسعت بين فريق يسعى إلى عودة العسكر إلى الحكم وفريق آخر يريدها "مدنية..مدنية". و.ب


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