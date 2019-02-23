 السودان- البشير يفوض صلاحياته كرئيس للحزب الحاكم لنائبه | أخبار | DW | 01.03.2019

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أخبار

السودان- البشير يفوض صلاحياته كرئيس للحزب الحاكم لنائبه

فوّض الرئيس السوداني عمر حسن البشير فجر اليوم صلاحياته كرئيس للحزب الحاكم لنائبه أحمد محمد هارون لحين انعقاد المؤتمر العام التالي للحزب فيما تستمر التظاهرات ضده، ومحاكم طوارئ تصدر أحكاماً بالسجن بحقّ متظاهرين.

Sudan | Präsident Al-Bashir erklärt Nationalen Notstand (Getty Images/AFP/A. Shazly)

في ساعة مبكرة من فجر اليوم (الجمعة الأول من آذار/ مارس 2019) أصدر حزب المؤتمر الوطني الحاكم بياناً كشف فيه أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير قد فوض صلاحياته كرئيس للحزب لنائبه أحمد محمد هارون لحين انعقاد المؤتمر العام التالي للحزب.

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وقال الحزب في البيان إن ذلك القرار يأتي "وفاء لما جاء في خطاب السيد الرئيس للأمة من أنه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية".

وانتخب حزب المؤتمر الوطني هارون نائبا لرئيسه هذا الأسبوع، وكان قبلها حاكما لولاية شمال كردفان. وهارون مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب مزعومة في دارفور.

على صعيد متصل، شارك آلاف السودانيين منذ الخميس في بعض من أوسع المظاهرات نطاقاً منذ نحو شهرين احتجاجاً على حكم الرئيس عمر البشير.

وقال الاتحاد الديمقراطي للمحامين، الذي يندرج في إطار تجمع المهنيين السودانيين، في بيان صدر الخميس إن أكثر من 800 شخص حوكموا. واستمرت المحاكمات حتى وقت متأخر من اليل، وتراوحت الأحكام من الإفراج إلى السجن.

وأصدرت محاكم طوارئ في السودان الخميس أحكاماً بالسجن لفترات تراوحت بين ستّة أشهر خمس سنوات بحقّ ثمانية أشخاص لمشاركتهم في تظاهرات محظورة بموجب حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير، كما أفادت وسائل إعلام رسمية.

 وهذه الأحكام التي أصدرتها ثلاث محاكم طوارئ مختلفة في مدن الخرطوم والخرطوم بحري وأمّ درمان هي الأولى من نوعها منذ شكّلت الثلاثاء محاكم طوارئ في السودان لمحاكمة المتّهمين بانتهاك حالة الطوارئ.

وتجمعت يوم الخميس حشود في العاصمة الخرطوم ومحيطها في أول احتجاجات منذ أن أنشأ البشير محاكم خاصة هذا الأسبوع في إطار تلك التدابير الطارئة.

واستجاب هؤلاء لدعوة وجهها تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، لتحدي إنشاء المحاكم الخاصة.

م.م/ح.ز (رويترز، أ ف ب)

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