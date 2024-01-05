السودان - البرهان يرفض أي صلح مع قوات الدعم السريع

رفض قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اتفاقا تم توقيعه بين قوات الدعم السريع وقوى مدنية، وتعهد بمواصلة الحرب. وقال البرهان إن الجيش سيقاتل قوات الدعم السريع "حتى تنتهي أو ننتهي".

أعلن رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، رفضه التفاوض أو المصالحة مع قوات الدعم السريع. وقال البرهان في كلمة مصورة، بثها مجلس السيادة السوداني، الجمعة (الخامس من يناير/ كانون الثاني)، إن "السياسيين الذين أبرموا اتفاقا مع الدعم السريع أخطأوا بالحديث مع متمردين". واعتبر أن "اتفاق السياسيين مع قوات الدعم السريع غير مقبول ولا قيمة له".

وكانت قوات الدعم السريع وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) أعلنتا يوم الثلاثاء الماضي توقيع إعلان "أديس أبابا"للعمل على وقف الحرب في البلاد. ووفقا للإعلان، فإن قوات الدعم السريع مستعدة لوقف الأعمال العدائية بشكل فوري وغير مشروط عبر التفاوض المباشر مع الجيش السوداني.

وقال البرهان إن الجيش سيقاتل قوات الدعم السريع "حتى تنتهي أو ننتهي". وأعلن عن "تسليح المقاومة الشعبية بأي سلاح لدينا"، وتابع قائلاً "لن نمنع المقاومة السودانية من جلب أي سلاح". ويشهد السودان قتالا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي منذ منتصف نيسان/ أبريل .2023

وقال البرهان، إن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) "يهين الشعب السوداني، وهناك ناس يصفقون لهم".

ع.أ.ج/ ف.ي (د ب ا، رويترز)