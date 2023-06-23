"السودان الآن".. برنامج إذاعي من DW عربية إلى السودان

تبدأ مؤسسة DW بث برنامج إذاعي يومي باللغة العربية موجه إلى متابعيها في السودان اسمه "السودان الآن". وتم اختيار البرنامج الإذاعي وبثه على الموجة القصيرة وعبر قمر هوت بيرد، نظرا لشح المعلومات الدقيقة والمستقلة والتعتيم الإعلامي في ظل انقطاع شبكة الانترنت مع استمرار المعارك وأعمال العنف.

وفي هذا السياق قالت مديرة البرامج في مؤسسة DW ناديا شولتس: "الصراع في السودان مستمر وله تداعيات بعيدة المدى على جميع أنحاء المنطقة. ومن الضروري للغاية منح الأشخاص هناك إمكانية الوصول إلى أخبار مستقلة وراهنة وإلى تحليل خلفيات الاحداث من خلال برنامج خاص. بالاقتران مع راديو الموجات القصيرة والبث على الإنترنت، نزيد أيضاً من إمكانية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

بدورها رئيسة التحرير في مؤسسة DW مانويلا كاسبر-كلاريج إن "الوضع في السودان لا يزال كارثياً، فهناك نقص في كل شيء، بما يشمل الحصول على المعلومات الحرة المستقلة" في خضم المواجهات المسلحة بين الجيش وقوات الرد السريع.

وأضافت كاسبر- كلاريج القول: "لذلك هناك حاجة ماسة إلى البرنامج الإذاعي باللغة العربية، بفضل DW عربية التي هيأت خلال وقت قصير فريقاً من الصحفيات والصحفيين المتميزين ليزودوا السكان في السودان بالمعلومات التي لا يحصلون عليها" جراء التعتيم وانقطاع شبكة الإنترنت في بعض المناطق وتوقف بعض الإذاعات المحلية جراء العمليات العسكرية.

ويبدأ بث البرنامج يوم الاثنين (26 يونيو/ حزيران 2023) يوميا لمدة ثلاثين دقيقة من الاثنين إلى الجمعة الساعة الثانية والنصف وحتى الثالثة بعد الظهر، ويُعاد الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الخرطوم.

ويمكن الاستماع إلى البرنامج ظهراً على الموجة القصيرة 15275 kHz 17800/ kHz والاستماع مساء على الموجة القصيرة 15275 kHz 17840/ kHz. كما يمكنكم الاستماع إلى البرنامج على قمر هوت بيرت على التردد: Hotbird 13B, 11272 MHZ, Kanal DW09.

كذلك يمكن الاستماع إلى البرنامج ببث مباشر على موقع DW عربية، أو مسجلاً بعد انتهاء البث.

السودان الآن، برنامج إذاعي منوع يقدم لكم الأخبار والمعلومات الدقيقة والمستقلة بحيادية وموضوعية، من خلال حوارات وتقارير سياسية واجتماعية وثقافية وما يشغل السودانيين ويهمهم على السوشيال ميديا.

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