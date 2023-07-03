السودان الآن: الحصبة قد تفتك بالأطفال بجانب الرصاص!

السودان الآن: هدنٌ من دون التزام!

كثيرة هي الهدن التي أطلقت من طرفي النزاع في السودان، وطالما انتهكت. لماذا تعلن عنها الجهات المتحاربة؟ ولماذا لا يرغب بها السكان؟