 السودان الآن: الحصبة قد تفتك بالأطفال بجانب الرصاص! | برنامج خاص | DW | 03.07.2023

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برنامج خاص

السودان الآن: الحصبة قد تفتك بالأطفال بجانب الرصاص!

يزداد الوضع الصحي تدهورا مع استمرار القتال الدائر وحذرت منظمة أطباء بلا حدود من خطر انتشار مرض الحصبة في معسكرات النزوح. فما حقيقة الوضع على الأرض؟

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