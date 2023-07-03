السودان الآن: الحصبة قد تفتك بالأطفال بجانب الرصاص!

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يزداد الوضع الصحي تدهورا مع استمرار القتال الدائر وحذرت منظمة أطباء بلا حدود من خطر انتشار مرض الحصبة في معسكرات النزوح. فما حقيقة الوضع على الأرض؟
.
يزداد الوضع الصحي تدهورا مع استمرار القتال الدائر وحذرت منظمة أطباء بلا حدود من خطر انتشار مرض الحصبة في معسكرات النزوح. فما حقيقة الوضع على الأرض؟
كثيرة هي الهدن التي أطلقت من طرفي النزاع في السودان، وطالما انتهكت. لماذا تعلن عنها الجهات المتحاربة؟ ولماذا لا يرغب بها السكان؟
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول