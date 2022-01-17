 السودان: الآلاف يتظاهرون في عدة مدن بعد نحو عام على الانقلاب | DW الأخبار | DW | 22.10.2022

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السودان: الآلاف يتظاهرون في عدة مدن بعد نحو عام على الانقلاب

بعد نحو عام على انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على مسار الانتقال الديمقراطي في السودان، تستمر في عدة مناطق في البلاد التظاهرات المناهضة للحكم العسكري.

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Abdel-Fattah Burhan Schlagworte: Sudan, Abdel Fattah al-Burhan Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: Sudanesisches Fernsehen Wann wurde das Bild gemacht?: 04.07.2022 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Khartum Bildbeschreibung: Bei welcher Gelegenheit / in welcher Situation wurde das Bild aufgenommen? Wer oder was ist auf dem Bild zu sehen? Der selbst ernannte Staatschef, General Abdel Fattah al-Burhan, bei einer Ansprache im sudanesischem Fernsehen, bei der er mitteilt, dass das Militär im Sudan sich aus den Gesprächen über die politische Zukunft des Landes zurückzieht. Copyright: SDSTS /EBU

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This grab taken from Sudan TV shows army general Abdel Fattah al-Burhan addressing the Sudanese people on October 25, 2021. - al-Burhan declared a nationwide state of emergency, dissolved the authorities leading country's transition to democracy, and announced the formation of a new government after armed forces detained leaders Monday in what activists denounced as a coup. (Photo by Sudan TV / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / SUDAN TV - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

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