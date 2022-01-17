السودان: الآلاف يتظاهرون في عدة مدن بعد نحو عام على الانقلاب

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
بعد نحو عام على انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على مسار الانتقال الديمقراطي في السودان، تستمر في عدة مناطق في البلاد التظاهرات المناهضة للحكم العسكري.
كشفت لجنة الأطباء المركزية في السودان عن سقوط ستة ضحايا جدد بعد ثمانية أشهر من حركة الاحتجاجات ضد انقلاب تشرين الأول/أكتوبر. وفيما يحكم الجيش قبضته على البلاد تتعرض حركة الاحتجاجات لقمع دامٍ مع قطع متواصل للإنترنت.
أعفى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الأعضاء الخمسة المدنيين من عضوية مجلس السيادة الحاكم الذي يرأسه ليصبح كافة أعضاء المجلس من العسكريين وأعضاء حركات التمرد المسلحة. فكيف قابل المكون المدني هذا القرار؟
حاول الفريق عبد الفتاح البرهان مجددا استمالة الشارع السوداني إلى صفه بسلسلة قرارات جديدة، لكن يظهر النشطاء عازمون، رغم التكلفة الباهظة، على حكم مدني كامل. فهل العسكر عازمون فعلا على التخلي عن السياسية أم أنه مجرد تكتيك؟
بينما يواصل مئات السودانيين اعتصامهم لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بحكم مدني، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة لن تشارك في الحوار الوطني. البرهان برر خطوته بأنها لإتاحة المجال لتشكيل حكومة مدنية.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول