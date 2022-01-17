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السودان: الآلاف يتظاهرون في عدة مدن بعد نحو عام على الانقلاب

بعد نحو عام على انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على مسار الانتقال الديمقراطي في السودان، تستمر في عدة مناطق في البلاد التظاهرات المناهضة للحكم العسكري.