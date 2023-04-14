السودان.. اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش وقوات الدعم السريع

أعلنت قيادة قوات الدعم السريع في السودان، اليوم السبت (15 أبريل/ نيسان)، السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري. وقالت قيادة قوات الدعم السريع، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم "إزاء الهجوم الذي شنته قوة من القوات المسلحة صباح اليوم على قواتنا المتواجدة في أرض المعسكرات بسوبا وجراء هذا التعدي الذي تصدت له قوات الدعم السريع بكل بسالة وتضحية فقد تمت السيطرة الكاملة على المواقع التالية القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، والقبض على القوة المهاجمة، والسيطرة على مطار الخرطوم ومروي والأبيض، والسيطرة على عدد من المواقع بالولايات".

وقالت إنه:" في هذا الظرف الدقيق من تاريخ أمتنا تدعو قوات الدعم السريع جميع المواطنين بأنها تقف الى جانبهم وستواصل جهودها من أجل حماية مكتسبات الوطن وثورة شعبه المجيدة الظافرة المنتصرة".

ودعت "أفراد ومنسوبي القوات المسلحة الشرفاء إلى الوقوف إلى جانب الحق"، مؤكدة أنها "لا تستهدفهم لكنها ترفض استخدامهم من قبل قيادة القوات المسلحة الذين يريدونالتشبث بكراسي السلطة التي من أجلها هم مستعدون لتعريض استقرار البلاد إلى الخطر".

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش العميد نبيل عبد الله لوكالة فرانس برس "هاجم مقاتلون من قوات الدعم السريع عدة معسكرات للجيش في الخرطوم ومناطق متفرقة في السودان". وأضافت أن "الاشتباكات مستمرة والجيش يؤدي واجبه في حماية البلاد".

ونفى الجيش السوداني ما يتم تداوله بشأن سيطرة قوات الدعم السريع المتمردة على مطار مروي، ووصف ذلك بأنه"محض إشاعه ونوع من الحرب النفسية". وقال الجيش فى صفحته على فيسبوك اليوم السبت: "الفيديو المتداول لجنود الدعم السريع أمام مقاتلات روسية كان أثناء مشاركتها وارتزاقها في ليبيا". وأوضح الجيش السودانى أنه يفرض سيطرته وهيمنته على كل القواعد والمطارات، مشيرا إلى أن القوات ما زالت تدافع وتؤدي واجبها الدستوري والوطني والقانوني.

مناشدة لوقف القتال والتهدئة

من جهته أكد السفير الأمريكي في السودان، جون غودفري في تغريدة إن

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إلى قتال مباشر "أمر في غاية الخطورة" ودعا كبار قادة الجيش إلى وقف القتال.‭ ‬وأضاف في تغريدة أنه احتمى بالسفارة مع باقي الموظفين.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن السفارة الروسية في السودان عبرت اليوم السبت عن قلقها من "تصاعد العنف" في البلاد ودعت إلى وقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات. وذكرت السفارة أن الأجواء في العاصمة الخرطوم متوترة وأن الدبلوماسيين الروس في أمان.

كما دعت القوى المدنية السودانية التي وقعت اتفاقا مبدئيا لتقاسم السلطة مع الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية اليوم السبت الجانبين إلى وقف القتال. وقالت في بيان "ندعو قيادة القوات المسلحة السودانية والدعم السريع لوقف العدائيات فورا وتجنيب البلاد شر الانزلاق لهاوية الانهيار الشامل".

وتابعت "نناشد الأسرة الدولية والاقليمية للمساعدة عاجلا في وقف هذه المواجهات الدموية، والامتناع عن أي فعل يؤجج الصراع ويزيد اشتعاله".

الدخان يتصاعد جراء الاشتباكات في العاصمة السودنية الخرطوم

وأفادت وسائل إعلام سودانية بسماع أصوات رصاص قوي في القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية وعلى تخوم القصر الرئاسي وسط الخرطوم.

وأشارت شبكة "السودان الآن" عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إلى تصاعد أعمدة الدخان من داخل قاعدة مروي الجوية وسط اشتباكاتبين الجيش وقوات الدعم السريع في القاعدة والعاصمة الخرطوم. ونشرت وسائل إعلام عربية صورا لعربات تشتعل فيها النيران وسحب دخان كثيف تزامن مع دوي انفجارات ضخمة.

واحتدمت التوترات الأمنية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد أن حشدت الأخيرة فجر الأربعاء الماضي حوالي مئة مركبة عسكرية حول منطقة قاعدة مروي الجوية.

ويأتي حشد الدعم السريع لقواته في المنطقة على خلفية التوتر المتصاعد بين رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع اللواء محمد حمدان دقلو "حميدتي".

ع.أ.ج/ ع ج (رويترز، د ب ا)