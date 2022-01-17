 السودان .. استمرار المظاهرات ضد الانقلاب العسكري | DW الأخبار | DW | 25.01.2022

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DW الأخبار

السودان .. استمرار المظاهرات ضد الانقلاب العسكري

خرج الآلاف من السودانيين في العاصمة وأحيائها للتظاهر مجددا ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وعلى عادتها لجأت قوات الشرطة لقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

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Sudanese security forces fire tear gas at protesters rallying against a military coup, south of the capital Khartoum, on January 17, 2022. - Thousands rallied again in Sudan to oppose a military coup which occurred nearly three months ago but security forces quickly fired tear gas towards them. (Photo by Ebrahim HAMID / AFP) (Photo by EBRAHIM HAMID/AFP via Getty Images)

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A Sudanese demonstrator waves a national flag as he shouts slogans during a rally against the military chief who launched an October 25 coup followed by a bloody crackdown, in the northern part of the capital Khartoum, on December 19, 2021. - Thousands of Sudanese protesters rallied today to mark three years since the start of mass demonstrations that led to the ouster of strongman Omar al-Bashir and as fears mount for the democratic transition. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

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A Sudanese demonstrator waves a national flag as he shouts slogans during a rally against the military chief who launched an October 25 coup followed by a bloody crackdown, in the northern part of the capital Khartoum, on December 19, 2021. - Thousands of Sudanese protesters rallied today to mark three years since the start of mass demonstrations that led to the ouster of strongman Omar al-Bashir and as fears mount for the democratic transition. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

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