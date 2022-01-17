السودان .. استمرار المظاهرات ضد الانقلاب العسكري

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خرج الآلاف من السودانيين في العاصمة وأحيائها للتظاهر مجددا ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وعلى عادتها لجأت قوات الشرطة لقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
مرة أخرى يخرج الآلاف من السودانيين إلى شوارع العاصمة وأحيائها منددين بالانقلاب العسكري ومطالبين بحكومة مدنية. ومرة أخرى يعلن نشطاء مقتل متظاهرين بـ "الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات".
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل سبعة أشخاص في تظاهرات ما أطلق عليه مليونية 17 كانون الثاني/يناير، التي خرجت في العاصمة الخرطوم، ليرتفع عدد قتلى التظاهرات التي تشهدها البلاد إلى 71 شخصا.
تظاهر الآلاف في العاصمة السودانية الخرطوم مطالبين بالحكم المدني الديمقراطي وهاتفين ضد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. يأتي ذلك بعد تحذير رئيس الوزراء المعزول عبد الله الحمدوك من "انزلاق البلاد نحو الهاوية".
غاز مسيل للدموع وانقطاع خدمة الانترنت والاتصال تزامناً مع مظاهرات هي العاشرة التي يشهدها السودان منذ عودة عبدالله حمدوك إلى السلطة والتوقيع على اتفاق "استكمال المسار الديمقراطي".
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