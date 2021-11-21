السودان.. استمرار الاحتجاجات ضد الجيش

السودان: إعفاء المدير العام للشرطة ونائبه والإفراج عن ساسة بارزين

قال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك إنه أعفى مدير عام قوات الشرطة خالد مهدي إبراهيم ونائبه، الصادق علي إبراهيم، من منصبيهما. كما أفرجت السلطات عن ساسة سودانيين اعتقلوا بعد حل عبد الفتاح البرهان مجلسي السيادة والوزراء.