السودان.. استمرار الاحتجاجات ضد الجيش

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يواصل السودانيون التظاهر في الشوارع للضغط على قادة الجيش، بعد إبرام اتفاق لإعادة رئيس الوزراء المدني الذي أطاحوا به في انقلاب الشهر الماضي.
قال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك إنه أعفى مدير عام قوات الشرطة خالد مهدي إبراهيم ونائبه، الصادق علي إبراهيم، من منصبيهما. كما أفرجت السلطات عن ساسة سودانيين اعتقلوا بعد حل عبد الفتاح البرهان مجلسي السيادة والوزراء.
احتج آلاف السودانيين في شوارع الخرطوم ومدن أخرى مواصلين الضغط على قادة الجيش. وتأتي الاحتجاجات بعد إبرام اتفاق لإعادة عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة يقولون إنه يوفر غطاء سياسيا للجيش لمواصلة تحكمه بمفاصل البلاد.
تظاهر مئات السودانيين بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني، ورفض ما اعتبروه "انقلابا عسكريا". وردد المتظاهرون هتافات أبرزها "الشعب يريد إسقاط البرهان"، و"مدنية خيار الشعب"، فيما رد الجيش بأطلاق قنابل الغاز المدمع.
توقيع اتفاق سياسي في الخرطوم يعيد عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء واطلاق سراح المعتقلين. ومحتجون يواصلون مظاهراتهم في الشوارع وأمام القصر الجمهوري ضد "حكم العسكر".
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