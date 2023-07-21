السودان: اتساع نطاق الحرب بين الجيش وقوات الدعم يزيد معاناة المدنيين

السودان.. الحرب تدخل يومها المئة ولا سلام يلوح في الأفق

اندلعت اشتباكات في أجزاء من السودان مع دخول الحرب المستعرة بين الجيش وقوات الدعم السريع يومها المئة في ظل عدم تمكن جهود الوساطة التي تقوم بها قوى إقليمية ودولية من إيجاد سبيل للخروج من صراع بات مستعصيا على الحل.