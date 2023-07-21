السودان: اتساع نطاق الحرب بين الجيش وقوات الدعم يزيد معاناة المدنيين

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مع استمرار المعارك في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش تتفاقم معاناة المدنيين وخاصة في المجال الصحي بعد خروج عشرات المستشفيات عن نطاق الخدمة.
اندلعت اشتباكات في أجزاء من السودان مع دخول الحرب المستعرة بين الجيش وقوات الدعم السريع يومها المئة في ظل عدم تمكن جهود الوساطة التي تقوم بها قوى إقليمية ودولية من إيجاد سبيل للخروج من صراع بات مستعصيا على الحل.
تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدينتي نيالا والأبيض، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة. فيما قتل 16 شخصا بمدينة نيالا مركز ولاية جنوب دارفور، إثر سقوط قذائف على منازلهم أثناء المعارك.
قالت منظمة أطباء بلا حدود إن فريقاً تابعاً لها تعرض للاعتداء من جانب مسلحين خلال توجهه إلى المستشفى التركي جنوب الخرطوم. إلى ذلك اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بارتكاب جرائم فظيعة بحق الشعب السوداني.
أفادت منظمات حقوقية ونشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان أن قوات الدعم السريع تحتجر أكثر من 5 آلاف شخص في ظروف غير إنسانية في الخرطوم. لكن تلك القوات نفت التهم وقالت إنها تحتجر أسرى حرب فقط.
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