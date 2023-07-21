 السودان: اتساع نطاق الحرب بين الجيش وقوات الدعم يزيد معاناة المدنيين | DW الأخبار | DW | 24.07.2023

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السودان: اتساع نطاق الحرب بين الجيش وقوات الدعم يزيد معاناة المدنيين

مع استمرار المعارك في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش تتفاقم معاناة المدنيين وخاصة في المجال الصحي بعد خروج عشرات المستشفيات عن نطاق الخدمة.

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Smoke rises during clashes between the army and the paramilitary Rapid Support Forces (RSF), in Omdurman, Sudan July 4, 2023. REUTERS/Mostafa Saied NO RESALES. NO ARCHIVES

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تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدينتي نيالا والأبيض، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة. فيما قتل 16 شخصا بمدينة نيالا مركز ولاية جنوب دارفور، إثر سقوط قذائف على منازلهم أثناء المعارك.

This picture shows the Bashir hospital in southern Khartoum on May 26, 2023 as fighting eased in Sudan following a ceasefire. The International Committee of the Red Cross (ICRC) announced they had finally been able to begin distributing aid to seven hospitals in Khartoum. An already strained healthcare system has been decimated by the war, with the vast majority of hospitals out of service in Khartoum and in Darfur, which together have seen the worst of the fighting. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

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قالت منظمة أطباء بلا حدود إن فريقاً تابعاً لها تعرض للاعتداء من جانب مسلحين خلال توجهه إلى المستشفى التركي جنوب الخرطوم. إلى ذلك اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بارتكاب جرائم فظيعة بحق الشعب السوداني.

26.04.2023****In this image grab taken from handout video footage released by the Sudanese paramilitary Rapid Support Forces (RSF) on April 23, 2023, a fighter gestures from a vehicle in the East Nile district of greater Khartoum. A US-brokered ceasefire between Sudan's warring generals entered its second day on April 26, 2023, but remained fragile after witnesses reported fresh air strikes and paramilitaries claimed to have seized a major oil refinery and power plant. (Photo by Rapid Support Forces (RSF) / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / SUDAN RAPID SUPPORT FORCES (RSF) - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

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أفادت منظمات حقوقية ونشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان أن قوات الدعم السريع تحتجر أكثر من 5 آلاف شخص في ظروف غير إنسانية في الخرطوم. لكن تلك القوات نفت التهم وقالت إنها تحتجر أسرى حرب فقط.