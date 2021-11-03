 السودان: إلغاء الديون على المحك ودعوة أممية لعودة الحكومة المدنية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.11.2021

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السودان: إلغاء الديون على المحك ودعوة أممية لعودة الحكومة المدنية

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الانقلاب قد يعرقل إلغاء الديون الفرنسية المستحقة على السودان. وطالب مجلس حقوق الإنسان الأممي "بعودة فورية" للحكومة المدنية، والمهدي تدعو إلى إحالة الانقلاب إلى المحكمة الجنائية الدولية.

مظاهرات في السودان منددة بالانقلاب العسكري

مظاهرات في السودان منددة بالانقلاب العسكري

قالت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة (الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2021) إن الانقلاب في السودان أثار الشكوك حول إمكانية إقدام باريس على إلغاء ديون بقيمة خمسة مليارات دولار مستحقة على الخرطوم، لتنضم فرنسا إلى صفوف القوى التي تضغط على قادة الجيش بعد استيلائهم على السلطة.

كانت فرنسا، وهي ثاني أكبر دولة دائنة للسودان، لعبت دورا رئيسيا في دعم السلطات المؤقتة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، لكن عملية التحول للحكم المدني خرجت عن مسارها في أكتوبر تشرين الأول بعد سيطرة الجيش على الحكم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير لوغندر للصحفيين في إفادة يومية إن باريس كانت شريكا "ثابت العزم" للسودان مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على البرنامج العام لإلغاء الديون في مؤتمر في باريس في مايو أيار في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

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جهود دولية لحل الأزمة في السودان بعد الانقلاب العسكري

أضافت لوغندر للصحفيين في رد على سؤال بشأن ما إذا كانت فرنسا تعيد النظر في وعدها المتعلق بإلغاء الديون "جرى التوصل لاتفاق في نادي باريس في 15 يوليو وعلى كل دائن الآن توقيع اتفاق ثنائي مع السودان". ومضت قائلة "بات من الواضح أن قوة الانقلاب الذي نفذه الجيش في 25 أكتوبر تضع هذه العملية موضع شك".

وفي ذلك المؤتمر، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإلغاء حوالي 5 مليارات دولار مستحقة لبلاده على الخرطوم، وقدم قرضا لسداد متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي، ونظم فعالية على هامش المؤتمر للترويج للاستثمار في السودان.

مختارات

أمرت القيادة العسكرية في السودان بإطلاق سراح أربعة وزراء تم احتجازهم أثناء استيلائها على السلطة. جاء هذا الإعلان بعد اتصال هاتفي بين عبد الفتاح البرهان الحاكم العسكري الجديد والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.

فولكر بيرتس، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان يصرح بوجود ملامح اتفاق لإعادة منظومة تقاسم الحكم بين العسكريين والمدنيين وإعادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لمنصبه. وقائد الجيش يأمر بالإفراج عن أربعة وزراء.

فيما يستمر الغموض حول مصير القياديين المدنيين السودانيين الذين اعتقلوا أثناء انقلاب الجيش، تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية على العسكريين. 48 دولة طالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة حول السودان.

مجلس حقوق الإنسان الأممي يطالب "بعودة فورية" للحكومة المدنية

من جانبه، دعا مجلس حقوق الإنسان الأممي الجمعة الى "عودة فورية" للحكومة المدنية في السودان بعد انقلاب 25 تشرين الأول/اكتوبر فيما طالبت وزيرة الخارجية في الحكومة المقالة بإحالة "جريمة" الانقلاب على المحكمة الجنائية الدولية.

واعتمد المجلس قرارا ندد فيه أيضا بـ"التوقيف الظالم" لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وكذلك مسؤولين آخرين مطالبا بأن يفرج العسكريون "فورا" عن "كل الأفراد المعتقلين بشكل غير شرعي أو تعسفي".

وكررت عدة دول ما أعلنه السفير البريطاني في جنيف سايمن مانلي الذي ندد "بالتدهور الدراماتيكي لأوضاع حقوق الإنسان" منذ الانقلاب.

وقال السفير الفرنسي في جنيف جيروم بونافون "فيما ينتفض الشعب السوداني سلميا ضد الانقلاب الذي يحاول كسر التحول الديموقراطي، توجه إليه المجموعة الدولية رسالة دعم قوية وتتعهد من خلال اعتماد هذا القرار بالإجماع السهر على عودة دولة القانون وإعادة الحكومة الانتقالية إلى السلطة واحترام حقوق الإنسان".

وعقدت أعلى هيئة لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، جلسة طارئة بطلب من بريطانيا والمانيا والولايات المتحدة والنروج، وطلب المجلس أيضا تعيين خبير رفيع المستوى من قبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه يكلف مراقبة احترام حقوق الإنسان في هذا البلد.

ودعت باشليه العسكريين الى "الانسحاب لإفساح المجال أمام البلاد لإيجاد طريق التقدم نحو إصلاحات مؤسساتية وقانونية". ونددت أيضا بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل إطلاق النار ضد متظاهرين، ما أدى بحسب قولها إلى مقتل 13 منهم وجرح أكثر من 300، وقطع الإنترنت منذ الانقلاب ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات. وأضافت "يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفا بهدف إقامة حوار والعودة إلى الحكم المدني".

وعبرت روسيا من جهتها عن "قلقها من تفاقم الوضع" في السودان، معتبرة انه "من المهم تجنب أي تصعيد"، لكن مندوب موسكو أكد أن الجلسة الخاصة كانت "تدخلا غير مقبول" في الشؤون الداخلية لبلد "وسابقة لأوانها". وشاطرته الصين وفنزويلا وجهة النظر هذه وعلى غرار روسيا قررتا النأي بالنفس علنا عن الاجماع.

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مقتل ثلاثة أشخاص برصاص الجيش السوداني خلال تظاهرات حاشدة مؤيدة للحكم المدني

مريم الصادق المهدي تطالب بإحالة قادة الانقلاب إلى المحكمة الجنائية الدولية

ويبدو أن الوضع على الأرض يتطور بسرعة، فقد أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارا الخميس  بالإفراج عن أربعة وزراء احتجزوا إثر الانقلاب العسكري الشهر الماضي، في وقت يتصاعد الضغط الدولي لاستئناف مسار الانتقال الديموقراطي.

وبعد قرار الإفراج عن الوزراء، نقلت صفحة وزارة الثقافة والاعلام على "فيسبوك" ليل الخميس الجمعة، أن السلطات الأمنية أوقفت ثلاثة سياسيين سودانيين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة، وكان بينهم الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني شريف محمد عثمان.

ولكن مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية التي أقالها البرهان طالبت، في كلمة مكتوبة موجهة لمجلس حقوق الانسان بـ"اعتبار الانقلاب العسكري ضمن الجرائم التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (..) أمر يحتاج التفعيل بصورة عملية".

وعلى الرغم من أن الجلسة المنعقدة في جنيف لم تبث كلمة الوزيرة السودانية، إلا أن صفحة وزارة الثقافة والإعلام السودانية على موقع "فيسبوك" والرافضة للانقلاب قامت بنشرها.

وكانت المهدي من المسؤولين السودانيين عن ملف تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وخلافا للتقليد المتبع، طالب نائب المندوب الدائم في جنيف عثمان أبو فاطمة آدم محمد في رسالة هذا الأسبوع بأن يصبح المتحدث باسم السودان، غير أن المندوب الدائم علي بن أبي طالب عبد الرحمن محمود يبقى الممثل الرسمي للسودان في المنظمة.

ز.أ.ب/ف.ي (رويترز، أ ف ب)

  • Sudan's Premierminister Abdalla Hamdok

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    اعتقالات بالجملة

    منذ فجر الاثنين 2021.10.25، تتوالى تقارير إعلامية من السودان تفيد باعتقال الجيش لعددٍ من الوزراء وسياسيين بارزين من بينهم قيادات "قوى الحرية والتغيير" المظلة المدنية التي قادت انتفاضة شعبية أطاحت بنظام الجنرال عمر حسن البشير 2019.04.11. رئيس الوزراء عبد اللّه حمدوك ذُكر في البداية إنه وضع تحت الإقامة الجبرية، وأكدت وزارة الثقافة والاعلام أنه نُقل بدوره إلى مكان مجهول بسبب "رفضه تأييد الانقلاب".

  • Sudan Khartum | Sicherheitskräfte

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    متمردون سابقون

    قائمة المعتقلين حسب وسائل الإعلام تطول تباعا لتشمل أيضا ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وفق ما نشر حسابه على تويتر. وكانت جماعته المتمردة قد وقعت اتفاق سلام في 2020 مع السلطات الانتقالية متعهدة بالاندماج في الجيش. وعمل ياسر عرمان مؤخرا كمستشار لعبد الله حمدوك.

  • Sudan | Soldaten ARCHIV

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    إعلاميون وصحفيون

    الاعتقالات طالت أيضا إعلاميين وصحفيين، فقد اقتحمت قوات عسكرية مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، واحتجزت عدداً من العاملين. فيما تمّ قطع الانترنت، في وقت تواترت فيه تقارير عن توجه عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي إلى تعليق العمل بالوثيقة الدستورية التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

  • Sudan Militärrat Abdel Fattah al Burhan

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    إعلان طلاق

    رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين(2021.10.25) فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء. كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام. وزارة الإعلام السودانية وصفت إجراءات البرهان بأنها "انقلاب عسكري".

  • Aufstand im Sudan

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    غضب وإنزال أمني

    على الفور خرج العشرات من المدنيين لشوارع الخرطوم وتم إحراق الإطارات، كما تم نشرت قوات الدعم السريع في شوارع العاصمة الخرطوم.

  • Krise in Sudan Demonstration Khartoum

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    دعوات للخروج إلى الشارع

    مباشرة بعد الاعتقالات دعت القوى الثورية وعلى رأسها "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض، في حسابه على فيسبوك، إلى "الخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين، والعصيان المدني في مواجهتهم". رئيس الوزراء حمدوك بدوره طالب بـ "احتلال الشوارع دفاعاً عن الثورة". ذات الدعوات أطلقها أيضا حزبا "الأمة" و"الشيوعي".

  • Jeffrey Feltman UN-Untergeneralsekretär

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    ردود فعل دولية

    اجتمعت القوى الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أن ما حدث في السودان فجر الاثنين انقلاب "مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وغير مقبول على الإطلاق"، كما جاء على لسان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الذي هدّد بوقف المساعدات إلى السودان.

  • USA New York | UN-Jahresversammlung | Félix Tshisekedi

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    قلق على مستقبل السودان

    قلق بالغ على مستقبل السودان شددت عليه تصريحات مسؤولين من الأمم المتحدة ودول غربية وسط مطالبات حثيثة إلى إعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح. الاتحاد الأوروبي دعا إلى الإفراج عن قادة السودان المدنيين وشدد على وجوب "تجنّب العنف وسفك الدماء"، من جهته دعا الإتحاد الأفريقي إلى "الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في إطار الإعلان السياسي والإعلان الدستوري".

  • Unruhen im Sudan | Demonstration

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    انقلاب بعد انقلاب

    الانقلاب الجديد جاء بعد أربعة أسابيع عن محاولة انقلاب فاشلة لم تفهم تفاصيله بعد. وبعد يومين من تظاهرات حاشدة نزل فيها عشرات الآلاف من السودانيين إلى شوارع المدن، دعماً لانتقال كامل للحكم إلى المدنيين، فيما كان أنصار العسكر يواصلون اعتصاماً أمام القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم منذ السبت الماضي، في مؤشر على الانقسام المهيمن على المشهد.

  • Krise in Sudan Abdalla Hamdok

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    مآل الثورة؟

    المشهد اليوم يوحي بنهاية اتفاق 2019، حين وقّع العسكريون والمدنيون الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس البشير، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجبه، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة. غير أن الشروخ اتسعت بين فريق يسعى إلى عودة العسكر إلى الحكم وفريق آخر يريدها "مدنية..مدنية". و.ب


 

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