السودان- إغلاق مكتب "الجزيرة" وتواصل الاحتجاجات في الخرطوم

أعلنت شبكة الجزيرة القطريّة أن المجلس العسكري الانتقالي السوداني أغلق مكتبها في السودان. وقالت القناة على موقعها الإلكتروني مساء أمس الخميس (30 مايو/أيار) إنّ "أجهزة الأمن السودانيّة أبلغت مدير مكتب الجزيرة بقرار المجلس العسكري الانتقالي إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في الخرطوم".
وأشار الخبر إلى أنّ القرار يشمل أيضًا "سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظّفي شبكة الجزيرة اعتبارًا من الآن". وأكدت الشّبكة إلى أنّ أجهزة الأمن السودانيّة "لم تُسلّم مدير مكتب الجزيرة أيّ قرارٍ مكتوب" بهذا الشأن.
من جانبه، قال المسلمي الكباشي، مدير مكتب "الجزيرة"، لوكالة فرانس برس "مساءً، حضَر إلى مكتبنا ضبّاط من الاستخبارات العسكريّة وجهاز الأمن والمخابرات وموظّفون من الإعلام الخارجي، وأبلغونا بأنّ المجلس العسكري اتّخذ قرارًا بإغلاق مكتب شبكة الجزيرة وسَحب ترخيصه. أضاف "والآن هُم معنا، ونقوم بتسليمهم المعدّات والمكتب".
واستنكرت الشبكة في بيان "قرار إغلاق مكتبها في الخرطوم واعتبرته غير مبرر"، مؤكدة "التزامها بسياساتها التحريرية في تغطية الشأن السوداني ونقل تطورات الأحداث فيه".
من جانب آخر، تدفق عشرات آلاف المتظاهرين السودانيين إلى وسط العاصمة الخرطوم ليل الخميس للمطالبة بحكم مدني وسط زيادة التوتر مع المجلس العسكري الحاكم الذي قال إن "ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار".
ويبرز الاحتشاد، الذي جاء تلبية لدعوة أطلقها زعماء الاحتجاج لتصعيد الضغط عل المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين، اضطراب الوضع في السودان بعد نحو شهرين من عزل الحيش الرئيس السلطوي عمر البشير. ويأتي بعد إضراب استمر يومين نظمه متظاهرون وجماعات معارضة محبطة من الجمود الذي يعتري المحادثات بشأن الانتقال إلى الديمقراطية.
واتهم قائد المنطقة العسكرية المركزية بالخرطوم اللواء بحر أحمد بحر عناصر منفلتة بمهاجمة مركبة تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء عليها قرب موقع الاعتصام.
وقال في بيان بثه التلفزيون "ميدان الاعتصام أضحى غير آمن ويشكل خطرا على الثورة والثوار ومهددا لتماسك الدولة وأمنها الوطني".
ويتهم المحتجون قوات الدعم السريع بمحاولة تقويض الانتقال إلى الديمقراطية، وهي تهمة تنفيها القوات
وفي بيان نشر في وقت متأخر مساء الخميس بعد معلومات تفيد عن وقوع حوادث على هامش الاعتصام، وجه المجلس العسكري رسالة حازمة للمتظاهرين، قال فيها إنه بمواجهة تطورات تشكّل "تهديداً للأمن القومي"، ستتحرك قوات الأمن "وفق القانون بما يضمن سلامة المواطنين والعمل بحسم وردع المتفلتين".
م.م/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
مد وجزر
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
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