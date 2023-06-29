السودان: إطلاق سراح 125 جنديا احتجزتهم "قوات الدعم السريع"

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس (29 حزيران/يونيو 2023)، إن الأطراف المتناحرة في السودان وافقت على الإفراج عن أكثر من مئة سجين حرب عقب وساطة من جانب الصليب الأحمر.

وأضافت اللجنة أن 125 جنديا محتجزا لدى قوات الدعم السريع تمكنوا من العودة إلى أسرهم قبل عيد الأضحى وقالت المنظمة إنه من بين المفرج عنهم 44 جريحا. ونقلت المجموعة من الخرطوم إلى ود مدني.

وكان قد تم الإفراج عن 14 مصابا يوم الإثنين بوساطة من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ولاية دارفور بغرب البلاد. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر تويتر "من خلال حوارنا مع كل أطراف النزاع، دورنا هو ضمان احترام المبادئ الإنسانية وأن يُعامل المحتجزون بإنسانية خلال عملية الإفراج والنقل". وتحتفظ المنظمة بالحيادية في النزاعات المسلحة بهدف حماية الضحايا.

وقالت اللجنة إن إطلاق سراح الجنود، الذي تم أمس الأربعاء، جاء بناء على طلب من طرفي النزاع. وقال مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان جان كريستوف ساندوز في بيان "نحن على استعداد للعمل كوسيط محايد للإفراج عن المحتجزين من جميع أطراف النزاع حينما يطلب ذلك".

وتسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أزمة إنسانية كبيرة وشردت ما يقرب من 2.8 مليون شخص، فر منهم ما يقرب من650 ألفا إلى الدول المجاورة.

ا.ف/ ع.ج.م (رويترز، د.ب.أ)