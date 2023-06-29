 السودان: إطلاق سراح 125 جنديا احتجزتهم "قوات الدعم السريع" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.06.2023

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السودان: إطلاق سراح 125 جنديا احتجزتهم "قوات الدعم السريع"

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها توسطت في إطلاق سراح 125 جنديا سودانيا احتجزتهم قوات الدعم السريع. قالت اللجنة إن إطلاق سراح الجنود جاء بناء على طلب من طرفي النزاع.

صورة بتاريخ 16 يونيو 2023 من غرب دارفور

بعد وساطة من الصليب الأحمر، وافقت الأطراف المتناحرة في السودان على الإفراج عن أكثر من مئة سجين (صورة أرشيفية)

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس (29 حزيران/يونيو 2023)، إن الأطراف المتناحرة في السودان وافقت على الإفراج عن أكثر من مئة سجين حرب عقب وساطة من جانب الصليب الأحمر.  

وأضافت اللجنة أن 125 جنديا محتجزا لدى قوات الدعم السريع تمكنوا من العودة إلى أسرهم قبل عيد الأضحى وقالت المنظمة إنه من بين المفرج عنهم 44 جريحا. ونقلت المجموعة من الخرطوم إلى ود مدني.

وكان قد تم الإفراج عن 14 مصابا يوم الإثنين بوساطة من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ولاية دارفور بغرب البلاد. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر تويتر "من خلال حوارنا مع كل أطراف النزاع، دورنا هو ضمان احترام المبادئ الإنسانية وأن يُعامل المحتجزون بإنسانية خلال عملية الإفراج والنقل". وتحتفظ المنظمة بالحيادية في النزاعات المسلحة بهدف حماية الضحايا.

وقالت اللجنة إن إطلاق سراح الجنود، الذي تم أمس الأربعاء، جاء بناء على طلب من طرفي النزاع. وقال مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان جان كريستوف ساندوز في بيان "نحن على استعداد للعمل كوسيط محايد للإفراج عن المحتجزين من جميع أطراف النزاع حينما يطلب ذلك".

وتسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أزمة إنسانية كبيرة وشردت ما يقرب من 2.8 مليون شخص، فر منهم ما يقرب من650 ألفا إلى الدول المجاورة.

ا.ف/ ع.ج.م   (رويترز، د.ب.أ)

  • قادة تحالف قوى الحرية والتغيير في اجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوى "إعلان الحرية والتغيير"

    وهي تجمع لعدد من التيارات والمكونات السياسية الإئتلافات المدنية السودانية، منها "تجمّع المهنيين" و "الجبهة الثورية" و "تحالف قوى الإجماع الوطني" و "كتلة التجمع الاتحادي" و "كتلة قوى نداء السودان".

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    تأسيس "إعلان الحرية والتغيير"

    تأسّست قوى الحرية في كانون الثاني/يناير 2019 خِلال الاحتجاجات التي اندلعت عام 2018 ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير. قامت تلك القوى المعروفة اختصاراً باسم "قحت" بصياغة "إعلان الحرية والتغيير" و"ميثاق الحرية والتغيير" الذي دعا إلى إقالة البشير من السلطة وهو ما حدث في نيسان/أبريل عام 2019.

  • متظاهرون معارضون للحكم العسكري في مظاهرة بمناسبة ذكرى استيلاء الجيش على السلطة وإبعاد المدنيين عن الحكم.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الجيش يطيح باتفاق تقاسم السلطة

    استمرت "قحت" في نشاطها ونظمت احتجاجات في وجه المجلس العسكري الذي حكم البلاد "نظريًا" بعد سقوط نظام البشير ثمّ دخلت في مرحلة مفاوضات مع الجيش حتى توصلت معه في 17 تموز/يوليو 2019 إلى خطة لتقاسم السلطة لكنها لم تصمد كثيراً، حيث أطاح الجيش السلطة المدنية واتُهم بتنفيذ "انقلاب".

  • قوات من الجيش السوداني في استقبال قائد الجيش البرهان. السودان في 21 سبتمبر 2021

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الجيش الحاكم الفعلي منذ استقلال السودان

    الحاكم الفعلي للبلاد منذ إعلان الجمهورية عام 1956. يحتل المركز 75 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم ويصل عدد أفراده إلى نحو 200 ألف جندي بين قوات عاملة واحتياط. لدى الجيش السوداني 191 طائرة حربية متنوعة بين مقاتلات وطائرات هجومية وطائرات شحن عسكري وطائرات تدريب ومروحيات هجومية. كما يمتلك 170 دبابة وآلاف المدرعات وأنواع مختلفة من المدافع وراجمات الصواريخ إلى جانب أسطول بحري صغير.

  • الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    انقلاب الجيش على الحكومة المدنية

    استولى الجيش في أكتوبر/تشرين الأول 2021 على السلطة وأعلن حالة الطوارئ، منهياً اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين في خطوة وصفت بأنها انقلاب عسكري. تقول التيارات المدنية إن الجيش يرفض تسليم السلطة للمدنيين ما أدى لصدامات متعددة كان أبرزها ما سمى "بمجزرة القيادة العامة" في حزيران/يونيو 2019 وراح ضحيتها أكثر من 100 قتيلٍ في يومٍ واحد وتبرأ المجلس العسكري منها وأكد فتح تحقيقات بشأنها.

  • عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الرجل القوي في الجيش السوداني

    يقود الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان والذي برز اسمه في فبراير/شباط 2019، مع إعلان البشير ترقيته من رتبة فريق ركن إلى فريق أول. تولى العديد من المناصب داخل وخارج السودان. عقّدت الانقسامات بين قوات الدعم السريع والجيش جهود استعادة الحكم المدني. وسرعان ما دب الخلاف بين الرجلين القويين عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب البرهان.

  • قوات الدعم السريع

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوات الدعم السريع..ميليشيات الجنجويد بالأمس

    عمودها الأساسي ميليشيات الجنجويد وهي جماعات مسلحة كانت موالية للبشير، أثارت ذعراً شديداً منذ عام 2003 حين قامت بسحق تمرد في دارفور. اتهمت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. أضفى البشير الشرعية عليها لتتحول إلى "قوات الدعم السريع" وفق قانون أجازه المجلس الوطني في عام 2017". حصل قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" على رتبة عسكرية وكان له مطلق الحرية في السيطرة على مناجم الذهب في دارفور.

  • قوات الدعم السريع

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوات الدعم السريع..الرجال والعتاد

    يُقدر عدد أفراد قوات الدعم السريع بنحو 100 ألف فرد ينتشرون في جميع أنحاء البلاد. تمتلك عدداً كبيراً من الأسلحة الخفيفة مثل البنادق والرشاشات والأسلحة المضادة للدروع والصواريخ الموجهة والمتفجرات اليدوية والأسلحة الثقيلة مثل المدافع والدبابات وآلاف من سيارات الدفع الرباعي وغيرها.

  • محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    من هو محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع؟

    "حميدتي" اللواء محمد حمدان دقل، هو تاجر جمال سابق وحاصل على قدر من التعليم الأساسي ويعد الرجل الثاني في السودان وأحد أثرى الأشخاص في البلاد. أدى دوراً بارزاً في السياسة المضطربة في السودان على مدى سنوات وساعد في إطاحة الرئيس البشير عام 2019، والذي كانت تربطه به علاقة وثيقة ذات يوم. تولى عدداً من أهم الملفات في السودان بعد سقوط البشير، بما في ذلك الاقتصاد المنهار ومفاوضات السلام مع جماعات متمردة.

  • وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، يسارًا ، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الجنرال محمد حمدان دقلو. السودان 9 فبراير 2023.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    "حميدتي" ..رجل من؟

    يتمتع حميدتي بعلاقات دولية قوية مع عدة دول أجنبية مثل روسيا وإثيوبيا، وأخرى عربية منها السعودية والإمارات خاصة بعد أن أرسل قواته لدعمهما ضد الحوثيين في الحرب الأهلية اليمنية. يقول مراقبون إنه منذ سقوط البشير وهو يسعى ليصبح الرجل الأول في السودان.

  • احتجاجات لإسلاميين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم. السودان في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    كيانات التيار الإسلامي

    وهي تنظيمات وتيارات وكيانات إسلامية متنوعة المشارب والاتجاهات، منها "حركة الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين العتباني وهو مستشار سابق للبشير، وأيضاً "الحركة الإسلامية السودانية" بقيادة حسن عمر و"منبر السلام العادل" و "حزب دولة القانون والتنمية".

  • احتجاجات لإسلاميين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم. السودان في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    موقف كيانات التيار الإسلامي

    تقول قوى سياسية سودانية إن التيار الإسلامي في أغلبه يضم رموزاً من العهد السابق وأن أغلب مكوناته تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين. من جهتها تقول تلك التيارات الإسلامية إنها تعمل على حفظ السيادة الوطنية وجعل قيم الدين هي الحاكمة لجميع أوجه الحياة إضافة لإصلاح الشأن السياسي. إعداد: عماد حسن.


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تطلق مؤسسة DW برنامجا إذاعيا خاصا بالسودان باسم "السودان الآن" لمدة ثلاثين دقيقة يبث يوميا على الموجة القصيرة وقمر هوت بيرد وببث مباشر على موقع DW عربية. يتضمن البرنامج نشرة أخبار وحوارات وتقارير منوعة.

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