السوداني في مواجهة اختبار تعديل حكومي!

رحلة "طويلة وخطيرة".. سودانيون يفرون بشق الأنفس من الخرطوم إلى مصر

إثر هدنة نسبية، بدأ سكان الخرطوم من سودانيين وأجانب يفرّون لأمكنة أكثر أمانا، وتتوجه عائلات سودانية إلى مصر فرارا من القتال. بعضهم يحكي قصة فراره المحفوفة بالمخاطر. يشعرون في مصر بالارتياح لكنهم قلقين على من تركوهم.