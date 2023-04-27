 السوداني في مواجهة اختبار تعديل حكومي! | العراق اليوم | DW | 27.04.2023

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العراق اليوم

السوداني في مواجهة اختبار تعديل حكومي!

يدور الحديث عن اجتماع قادم بين قادة الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني لبحث تعديل وزاري موسع يأمل الأخير في إجرائه. أي نقاط قوة يمتلكها السوداني لفرض إرادته؟

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ضيف الحلقة:

الباحث والاكاديمي العراقي الدكتور حميد الكفائي
 

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