السوداني في مواجهة اختبار تعديل حكومي!

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يدور الحديث عن اجتماع قادم بين قادة الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني لبحث تعديل وزاري موسع يأمل الأخير في إجرائه. أي نقاط قوة يمتلكها السوداني لفرض إرادته؟
ضيف الحلقة:
الباحث والاكاديمي العراقي الدكتور حميد الكفائي
يدور الحديث عن اجتماع قادم بين قادة الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني لبحث تعديل وزاري موسع يأمل الأخير في إجرائه. أي نقاط قوة يمتلكها السوداني لفرض إرادته؟
تتجه دول جوار العراق إلى "تصفير المشاكل" والخوض في مشاريع بعيدة عن خطاب الحروب. رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في أنقرة حاملا معه ملفات مهمة. قبل أيام قررت السعودية وإيران عودة العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة.
إثر هدنة نسبية، بدأ سكان الخرطوم من سودانيين وأجانب يفرّون لأمكنة أكثر أمانا، وتتوجه عائلات سودانية إلى مصر فرارا من القتال. بعضهم يحكي قصة فراره المحفوفة بالمخاطر. يشعرون في مصر بالارتياح لكنهم قلقين على من تركوهم.
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