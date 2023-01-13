 السوداني في القاهرة.. ما الجديد في الوساطة بين مصر وإيران؟ | مسائية DW | DW | 13.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

السوداني في القاهرة.. ما الجديد في الوساطة بين مصر وإيران؟

رئيس الوزراء العراقي في زيارة رسمية إلى مصر وفي صلب المحادثات تعزيز العلاقاِت بين البلدين ووساطة عراقية محتملة بين القاهرة وطهران.. ما الذي تمخض عن هذه المحادثات؟

المزيد من المركز الإعلامي

مسائيةDW : لقاء حصري مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

مسائيةDW : لقاء حصري مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني 13.01.2023

BAGHDAD, IRAQ - MARCH 19: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - IRAQI PRIME MINISTRY PRESS OFFICE / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Secretary of the Supreme National Security Council of Iran, Ali Shamkhani (L) and Iraqi National Security Advisor Qasim al-Araji (R) sign a border security agreement as Iraqi Prime Minister Mohammed Shia' Al Sudani (C) attends in Baghdad, Iraq on March 19, 2023. Iraqi Prime Ministry Press Office / Handout / Anadolu Agency

العراق اليوم: العراق .. حيث تتقاطع خطوط دول المنطقة! 23.03.2023

المعارضة السورية تقترح التفاوض مباشرة مع دمشق.. تحول جذري؟

المعارضة السورية تقترح التفاوض مباشرة مع دمشق.. تحول جذري؟ 07.06.2023

صعود اليمين الشعبوي في ألمانيا...الأسباب والتداعيات؟

صعود اليمين الشعبوي في ألمانيا...الأسباب والتداعيات؟ 07.06.2023

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

جهود مواجهة الأحكام المسبقة بحق النساء.. لماذا لا تتقدم؟

جهود مواجهة الأحكام المسبقة بحق النساء.. لماذا لا تتقدم؟ 13.06.2023

قضية الوثائق السرية.. ماذا ينتظر ترامب والمشهد الأمريكي؟

قضية "الوثائق السرية".. ماذا ينتظر ترامب والمشهد الأمريكي؟ 13.06.2023

هل تنقذ أموال الاتحاد الأوروبي اقتصاد تونس المتعثر؟

هل تنقذ أموال الاتحاد الأوروبي اقتصاد تونس المتعثر؟ 13.06.2023

مناورات إير ديفندر 23 ما الرسائل والأهداف؟

مناورات "إير ديفندر 23" ما الرسائل والأهداف؟ 13.06.2023

المزيد مسائية DW

المبعوث الأممي إلى السودان محل جدل واتهام.. هل هي مبررة؟

المبعوث الأممي إلى السودان محل جدل واتهام.. هل هي مبررة؟ 10.06.2023

مسائيةDW : اتفاق لجوء أوروبي جديد.. أهو منصف أم مجحف؟

مسائيةDW : اتفاق لجوء أوروبي جديد.. أهو منصف أم مجحف؟ 10.06.2023

مسائية DW: استعراض للقوة بين الشرق والغرب.. ما وراءه؟

مسائية DW: استعراض للقوة بين الشرق والغرب.. ما وراءه؟ 08.06.2023

اجتماع أمني دولي للتحالف ضد داعش.. ما أهدافه وما جديده؟

اجتماع أمني دولي للتحالف ضد داعش.. ما أهدافه وما جديده؟ 08.06.2023

اقرأ أيضا

Smoke rises from burning aircraft inside Khartoum Airport during clashes between the paramilitary Rapid Support Forces and the army in Khartoum, Sudan April 17, 2023. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

لا دخان أبيض بعد.. ماذا يتوقع السودانيون من محادثات جدة؟ 08.05.2023

أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن محادثات جدة لن تكون ذات فائدة دون وقف إطلاق النار. لكن حتى الآن "لا دخان أبيض" من جدة، إذ ليست هناك مؤشرات على أن هذا المسعى سيفضي إلى تهدئة دائمة في وقت قريب.

27.2.2023, Genf*** UN Emergency Relief Coordinator Martin Griffiths speaks during a joint press conference ahead of a donor conference for the humanitarian crisis in Yemen in Geneva, on February 27, 2023. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

غريفيث في جدة وترقب لمحادثات بين طرفي النزاع السوداني 07.05.2023

بينما تشهد أحياء في الخرطوم استمرار الاشتباكات بين طرفي النزاع، وصل مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الانسانية إلى مدينة جدة السعودية لإجراء محادثات مع ممثلي الطرفين بشأن إيصال المساعدات.

A handout picture provided by the Iranian presidency on May 08, 2022 shows Iranian President Ebrahim Raisi (R) receiving Syrian President Bashar al-Assad in the capital Tehran. (Photo by IRANIAN PRESIDENCY / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / IRANIAN PRESIDENCY - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

طهران تعلن عن زيارة إبراهيم رئيسي إلى سوريا الأربعاء 30.04.2023

يتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق الأربعاء المقبل في زيارة "بالغة الأهمية" تستمر يومين، على ما أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية وذلك تزامنا مع اجتماع جديد لوزراء خارجية دول عربية حول سوريا الإثنين في الأردن.

Sendung: Massaiyaa Sendedatum 13.01.2023 Gast: Mohamed Shiaa Al-Sudani Ort: Berlin Datum:13.01.2023

السوداني يؤيد بقاء القوات الأمريكية في العراق لأجل غير مسمى 15.01.2023

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة نشرتها اليوم الأحد أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دافع عن وجود قوات أمريكية في بلاده ولم يحدد جدولا زمنيا لانسحابها، مؤكدا أهميتها في مكافحة تنظيم "داعش".