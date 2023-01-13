السوداني في القاهرة.. ما الجديد في الوساطة بين مصر وإيران؟

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رئيس الوزراء العراقي في زيارة رسمية إلى مصر وفي صلب المحادثات تعزيز العلاقاِت بين البلدين ووساطة عراقية محتملة بين القاهرة وطهران.. ما الذي تمخض عن هذه المحادثات؟
أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن محادثات جدة لن تكون ذات فائدة دون وقف إطلاق النار. لكن حتى الآن "لا دخان أبيض" من جدة، إذ ليست هناك مؤشرات على أن هذا المسعى سيفضي إلى تهدئة دائمة في وقت قريب.
بينما تشهد أحياء في الخرطوم استمرار الاشتباكات بين طرفي النزاع، وصل مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الانسانية إلى مدينة جدة السعودية لإجراء محادثات مع ممثلي الطرفين بشأن إيصال المساعدات.
يتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق الأربعاء المقبل في زيارة "بالغة الأهمية" تستمر يومين، على ما أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية وذلك تزامنا مع اجتماع جديد لوزراء خارجية دول عربية حول سوريا الإثنين في الأردن.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة نشرتها اليوم الأحد أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دافع عن وجود قوات أمريكية في بلاده ولم يحدد جدولا زمنيا لانسحابها، مؤكدا أهميتها في مكافحة تنظيم "داعش".
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