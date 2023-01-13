السوداني في القاهرة.. ما الجديد في الوساطة بين مصر وإيران؟

لا دخان أبيض بعد.. ماذا يتوقع السودانيون من محادثات جدة؟

أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن محادثات جدة لن تكون ذات فائدة دون وقف إطلاق النار. لكن حتى الآن "لا دخان أبيض" من جدة، إذ ليست هناك مؤشرات على أن هذا المسعى سيفضي إلى تهدئة دائمة في وقت قريب.