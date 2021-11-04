السودانيون يواصلون الاحتجاج على الانقلاب

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يواصل متظاهرون سودانيون لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاتهم على قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين الى السلطة.
أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين منددين بالانقلاب، في وقت طالبت فيه الولايات المتحدة وأصوات دولية الجيش بضبط النفس، عشية تعبئة حاشدة مقررة ينظمها معارضي الانقلاب العسكري في السودان.
أمرت القيادة العسكرية في السودان بإطلاق سراح أربعة وزراء تم احتجازهم أثناء استيلائها على السلطة. جاء هذا الإعلان بعد اتصال هاتفي بين عبد الفتاح البرهان الحاكم العسكري الجديد والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.
أجرى المبعوث الأممي فولكر بيرتس مباحثات مع رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك حول خيارات الوساطة مع الجيش، فيما عاد المتظاهرون إلى شوارع العاصمة الخرطوم لتجديد رفضهم للانقلاب العسكري والمطالبة بحكومة مدنية.
قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الانقلاب قد يعرقل إلغاء الديون الفرنسية المستحقة على السودان. وطالب مجلس حقوق الإنسان الأممي "بعودة فورية" للحكومة المدنية، والمهدي تدعو إلى إحالة الانقلاب إلى المحكمة الجنائية الدولية.
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