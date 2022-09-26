السودانيون يتجهون شمالا إلى مصر بحثا عن مستقبل أفضل

السعودية ودول عربية تعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر

أعلنت معظم الدول العربية أن يوم الإثنين سيكون أول أيام عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شوال، فيما ستتحرى دول أخرى، ومنها المغرب، الهلال يوم غد الأحد.