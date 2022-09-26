السودانيون يتجهون شمالا إلى مصر بحثا عن مستقبل أفضل

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أصبحت الظروف الحالية في السودان قوة طاردة تدفع أعداد متزايدة من الشبان إلى الهجرة في ظل تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
وافق مجلس النواب المصري على كل الترشيحات الصادرة في كتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلن عنها لـ"تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي"، معلنا بذلك عن تعديل حكومي يشمل 13 وزارة واسع.
أعلنت معظم الدول العربية أن يوم الإثنين سيكون أول أيام عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شوال، فيما ستتحرى دول أخرى، ومنها المغرب، الهلال يوم غد الأحد.
12 فيلما ما بين روائي وتسجيلي تشارك في عروض النسخة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية إلى جانب برنامج العروض خارج المسابقة الرسمية، وبرامج عروض بانوراما مصرية، واحتفالية بالمئوية الثانية للأديب الروسي دوستويفسكي.
أقرت الدنمارك قانونا يتضمن تشديد إجراءات اللجوء من ضمنها إقامة مراكز استقبال خارج الاتحاد الأوروبي لفحص طلبات اللجوء. القانون الجديد أثار الكثير من الانتقادات. خبراء وحقوقيون يتعبرونه "غير إنساني"، و سياسة "بلا ضمير".
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