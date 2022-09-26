 السودانيون يتجهون شمالا إلى مصر بحثا عن مستقبل أفضل | DW الأخبار | DW | 27.09.2022

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DW الأخبار

السودانيون يتجهون شمالا إلى مصر بحثا عن مستقبل أفضل

أصبحت الظروف الحالية في السودان قوة طاردة تدفع أعداد متزايدة من الشبان إلى الهجرة في ظل تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

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