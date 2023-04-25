السودان...هل دخل الصراع طريق اللاعودة؟

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الأمم المتحدة تقول إن أكثر من نصف سكان السودان بحاجة حاليا للمساعدات والحماية. واستمرار معاناة المدنيين رغم اتفاق طرفي النزاع على حماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة. فهل دخل الصراع في السودان مرحلة الخمول؟
عبدالفتاح البرهان يصدر قراراً بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها ببنوك السودان بالداخل وفروعها في الخارج، فيما تواصلت المعارك العنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع وأحيل أربعة من كبار ضباط الجيش للتقاعد.
توقعت الأمم المتحدة أن يصل عدد النازحين في السودان لمليون شخص قبل نهاية العام الجاري، كما قدرت بأكثر من ثلاثة مليارات دولار حجم المساعدات الانسانية التي يحتاجها هذا البلد، في وقت يشتد فيه القتال منذ منتصف نيسان / أبريل.
بعد نحو شهر من اندلاع القتال لا يبدو أن نهايته قريبة؛ إذ تجددت الاشتباكات في الخرطوم في ما يبدو عدم التزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في جدة بشأن توفير ممرات آمنة وإيصال المساعدات.
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان الاستيلاء على مواقع تابعة للقوات المسلحة في الخرطوم، في الوقت الذي اتهمتها فيه القوات السودانية بانتهاك حقوق الانسان. فيما تم رصد دوي ضربات جوية واشتباكات جنوب الخرطوم.
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