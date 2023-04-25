 السودان...هل دخل الصراع طريق اللاعودة؟ | مسائية DW | DW | 18.05.2023

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مسائية DW

السودان...هل دخل الصراع طريق اللاعودة؟

الأمم المتحدة تقول إن أكثر من نصف سكان السودان بحاجة حاليا للمساعدات والحماية. واستمرار معاناة المدنيين رغم اتفاق طرفي النزاع على حماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة. فهل دخل الصراع في السودان مرحلة الخمول؟

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Sudan's Army chief Abdel Fattah al-Burhan (C) and paramilitary commander Mohamed Hamdan Dagalo (2nd L) lift documents alongside civilian leaders following the signature of an initial deal aimed at ending a deep crisis caused by last year's military coup, in the capital Khartoum on December 5, 2022. - The past year has seen near-weekly protests and a crackdown that pro-democracy medics say has killed at least 121, a spiralling economic crisis exacerbated by donors slashing funding, and a resurgence of ethnic violence in several remote regions. Divisions among civilian groups have deepened since the coup, with some urging a deal with the military while others insist on no partnership, no negotiation. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP) (Photo by ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images)

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15.04.2023**Heavy smoke bellows above buildings in the vicinity of the Khartoum airport on April 15, 2023, amid clashes in the Sudanese capital. - Explosions rocked the Sudanese capital on April 15 as paramilitaries and the regular army traded attacks on each other's bases, days after the army warned the country was at a dangerous turning point. (Photo by AFP)

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Thema: Präsidentschaftswahl in der Türkei Bildbeschreibung: der karikierte Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan versucht, wie ein Zirkuskünstler, von einer Zirkusschaukel auf die nächste zu gelangen, auf der 50% (Prozent der Stimmen) steht. Es misslingt ihm. Copyright: Sergey Elkin

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01.05.2023****A Sudanese refugee who crossed into Chad cooks a meal in a makeshift shelter at a camp in Koufroun, near Echbara, on May 1, 2023. - Hundreds of Sudanese, most of them women and children, each day cross a small, dry stream to find safety in neighbouring Chad. At least 20,000 people had found refuge at a makeshift camp in the Chadian border village of Koufroun, according to the United Nations refugee agency UNCHR, which manages their influx along with other UN agencies. (Photo by Gueipeur Denis SASSOU / AFP)

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