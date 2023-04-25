السودان...هل دخل الصراع طريق اللاعودة؟

الأمم المتحدة: عدد النازحين السودانيين سيصل لمليون شخص

توقعت الأمم المتحدة أن يصل عدد النازحين في السودان لمليون شخص قبل نهاية العام الجاري، كما قدرت بأكثر من ثلاثة مليارات دولار حجم المساعدات الانسانية التي يحتاجها هذا البلد، في وقت يشتد فيه القتال منذ منتصف نيسان / أبريل.