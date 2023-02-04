السنغال تفوز على الجزائر وتتوج بلقب بطولة أفريقيا للاعبين المحليين

توج المنتخب السنغالي بلقب النسخة السابعة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين (الشان) عقب تغلبه على نظيره المنتخب الجزائري بركلات الترجيح 4/5، في المباراة النهائية التي جمعتهما في ساعة متأخرة من مساء السبت (4 فبراير/ شباط 2023) على ملعب "نيلسون مانديلا" في العاصمة الجزائرية.

وانتهى الوقت الرسمي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

واللقب هو الأول للمنتخب السنغالي في ثالث مشاركة له، بينما يكتفي المنتخب الجزائري، الذي تحصل على المركز الرابع في النسخة الثانية التي جرت بالسودان 2011، بالمركز الثاني رغم أنه لم يخسر أية مباراة ولم تتلق شباكه أي هدف.

وطغت الحسابات التكتيكية على معظم أوقات المواجهة، وهو ما جعل الفرص الحقيقية للتهديف تغيب تماما، حيث سيطر الارتباك على مردود اللاعبين الذين قدموا مستوى فنيا لم يرق لسمعة المنتخبين.

وكان المنتخب السنغالي أفضل نسبيا في الـ90 دقيقة على الأقل من حيث انسيابية اللعب، فيما عاد المنتخب الجزائري في الوقت الإضافي لكن من دون أن ينجح في فك شفرة دفاع " أسود التيرانجا".

لاعبو السنغال المحليون يرفعون علم بلادهم في ملعب نيسلون مانديلا بالجزائر بعد الفوز على منتخب الجزائر وحصل أول لقب لهم في بطولة أفريقيا للمحليين. (4/2/2023)

وفي ركلات الترجيح، ضيع أيمن محيوص، هداف البطولة بـ5 أهداف، فرصة إهداء اللقب للمنتخب الجزائري بعدما ضيع الركلة الأخيرة بطريقة غريبة، لينقذ الشيخ ندياي الذي كان أضاع الركلة الرابعة للمنتخب السنغالي. قبل أن يهدر أحمد قندوسي، الركلة السادسة للجزائر التي توجت السنغال بـ" الشان".

وحصد الجزائري حسام الدين مريزيق، لاعب خط نادي وسط نادي شباب بلوزداد لكرة القدم جائزة أفضل لاعب في البطولة، متقدما على لمين كامارا (السنغال)، وسولومبيونونا رازافيندراناييفو ( مدغشقر).

كما نال بابي ممادو ساي، حارس منتخب السنغال، جائزة أفضل حارس، والمهاجم الجزائري أيمن محيوص، جائزة أفضل هداف في البطولة. وذهبت جائزة الروح الرياضية للمنتخب السنغالي.

ص.ش (د ب أ)