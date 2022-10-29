السنغال تحبس أنفاسها.. شكوك بشأن مشاركة ساديو ماني في كأس العالم

أكد موقع ليكيب الرياضي الفرنسي أن النجم السنغالي ساديو ماني لن يتمكن من المشاركة في منافسات كأس العالم بسبب إصابته الأخيرة.
وأوضحت الصحيفة أن الإصابة ستبعد ماني عن الملاعب لعدة أسابيع وهو ما يحرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم التي تحتضنها قطر في الفترة ما بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه دينو توبمولر المدرب المساعد لبايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إن الإصابة التي تعرض لها السنغالي ساديو ماني في مواجهة فيردر بريمن يوم الثلاثاء "ليست خطيرة" وسيكون جاهزاً لكأس العالم في قطر. وأبلغ توبمولر الصحفيين "ساديو ماني تلقى ضربة في الساق أدت إلى ألم بسيط في الأعصاب، الإصابة ليست خطيرة ومشاركته في كأس العالم لن تكون محل شكوك".
وتعرض ماني لإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على فيردر بريمن 6 / 1 مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا)، وخرج بعد 20 دقيقة من بداية المباراة، ولم يجر تشخيص حالة الإصابة بشكل نهائي حتى الآن.
وسيكون مهاجم ليفربول السابق مهماً لآمال منتخب بلاده السنغال في كأس العالم حيث يلعب في المجموعة الأولى بجانب هولندا وقطر والإكوادور.
ولم يصدر بايرن ميونخ حتى الآن أي بيان رسمي بشأن حالة إصابة ماني. وقال يوليان ناغلزمان المدير الفني لبايرن إن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين سيخضع لفحوصات لتقييم حالة الإصابة. وأضاف "لا يمكنني قول أي شيء بالتأكيد، تلقى ضربة في الساق، في مكان يمتد تأثيره إلى العضلات".
وتابع "أعتقد أنه يجب أن يخضع لكشف بالأشعة لمعرفة مدى حجم الإصابة لأن هذا المكان يمكن أن يُكسر بسهولة، أتمنى ألا تكون إصابة خطيرة لكن لا يمكنني قول أي شيء".
وقال ناغلسمان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :"تلقى ضربة في عظمة الهضبة الظنبوبية (قصبة الساق). هي نقطة مؤلمة. وسيحتاج للخضوع للأشعة السينية من أجل معرفة ما حدث."
أما توماس مولر، زميله بفريق بايرن، فقد أبدى ثقة في أنه سيكون لائقا للمشاركة مع المنتخب الألماني في المونديال، الذي يقام في الفترة ما بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و19 كانون الأول/ديسمبر.
السنغال تحبس أنفاسها بعد إصابة ماني
من ناحيته أعرب رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم أوغوستان سنغور الأربعاء بانه "قلق" بشأن إصابة نجم المنتخب الوطني، وفق تصريح لوكالة فرانس برس. وأضاف سنغور "ننتظر استشارة الجهاز الطبي (لبايرن ميونيخ) وإشعار رسمي من النادي. يتعين علينا الانتظار المعلومات الدقيقة الواردة من النادي نفسه".
وحاول المسؤولون السنغاليون الاستفسار عن حالة مانيه من المقربين منه، فكان الجواب هو انتظار ما سيقوله ناديه. وتابع سنغور "انه لاعبنا النجم، الفريق مع ساديو مانيه او من دونه ليس هو ذاته، لكننا سنتأقلم".
وحبست السنغال أنفاسها بعد إصابة ماني مصابا أمس، حتى أن رئيس البلاد قام بنشر تغريدة على حسابه تقول "ساديو، أتمنى لك التعافي بأقصى سرعة ممكنة اثر إصابتك خلال مباراة بايرن ميونيخ-بريمن. كما قلت لك: ساديو، قلب الأسد! من كل قلبي أنا معك: لكي يباركك الله!".
ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، د ب أ)
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