السنغالي ساديو مانيه أبرز نجم تبعده الإصابة عن مونديال قطر

أعلن مسؤولون اليوم الخميس (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) أن ساديو مانيه مهاجم السنغال ونجم فريق بايرن ميونيخ الألماني سيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر في ضربة قوية لآمال بلاده.

وأعلن طبيب المنتخب مانويل ألفونسو في حساب "أسود التيرانغا" على موقع تويتر "للأسف، أظهر فحص الرنين المغناطيسي أن تطوّر (التعافي) ليس ملائماً كما كنا نعتقد، ونحن مضطرون آسفين لإعلان انسحاب ساديو من كأس العالم".

واوضح الطبيب ان "تدخلاً جراحياً سيُحدّد قريباً" لنجم ليفربول الإنكليزي السابق وبايرن ميونيخ الألماني الحالي.

وكانت مشاركة مانيه في التشكيلة المونديالية محلّ شك مع بطلة إفريقيا، منذ خروجه مصاباً في طرف عظمة الشظية (فيبولا) اليمنى في الدقيقة الحادية والعشرين خلال فوز فريقه البافاري على فيردر بريمن (6-1) في الدوري الألماني لكرة القدم في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

رغم ذلك، ضمّه المدرب أليو سيسيه إلى التشكيلة على أمل تعافي أفضل لاعب إفريقي ووصيف الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وراء الفرنسي كريم بنزيمة.

وعبّر رئيس الاتحاد السنغالي أوغوستين سنغور في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس عن حزنه وتضامن اللاعبين مع مانيه "كنا مستعدين للإعلان عن الاصابة... نعلم الآن انها اصبحت مؤكدة. الجميع متفقون ان صحته فوق كل شيء. الأهم بالنسبة اليه وللجميع ان يتعافى ويعود بسرعة".

وتلعب السنغال مع هولندا في المجموعة الأولى يوم الاثنين قبل أن تواجه قطر والإكوادور أيضا.

ويتعين على سيسيه استدعاء لاعب بديل لمانيه، ولديه مهلة حتى الأحد عشية مواجهته مع هولندا ضمن المجموعة الأولى في كأس العالم التي تضم أيضا قطر المضيفة والاكوادور.

وتلعب السنغال مع هولندا في المجموعة الأولى يوم الاثنين قبل أن تواجه قطر والإكوادور أيضا.

وكان مانيه قد سجل ركلة الترجيح الحاسمة في الفوز بكأس أمم أفريقيا ي الكاميرون في فبراير/ شباط شباط الماضي، وبعد ستة أسابيع قاد بلاده لتكرار التفوق على مصر والتأهل لكأس العالم بنفس الطريقة.

ونال مانيه (30 عاما) جائزة أفضل لاعب أفريقي في مناسبتين.

خ.س/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)