 السنغالي ساديو مانيه أبرز نجم تبعده الإصابة عن مونديال قطر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.11.2022

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رياضة

السنغالي ساديو مانيه أبرز نجم تبعده الإصابة عن مونديال قطر

تعرّض منتخب السنغال لكرة القدم لصفعة موجعة جداً، بعد الإعلان عن غياب نجمه الأول ساديو مانيه عن نهائيات مونديال قطر 2022، لإصابته في ساقه اليمنى. وبغيابه يصبح مانيه النجم الأبرز الذي تبعده الإصابة عن النهائيات المقبلة.

ساديو مانيه أثناء تعرضه للإصابة بقميص فريقه بايرن مونيخ.

مونديال قطر: الاصابة تبعد النجم السنغالي مانيه عن النهائيات.

أعلن مسؤولون اليوم الخميس (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) أن ساديو مانيه مهاجم السنغال ونجم فريق بايرن ميونيخ الألماني سيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر في ضربة قوية لآمال بلاده.

مختارات

وأعلن طبيب المنتخب مانويل ألفونسو في حساب "أسود التيرانغا" على موقع تويتر "للأسف، أظهر فحص الرنين المغناطيسي أن تطوّر (التعافي) ليس ملائماً كما كنا نعتقد، ونحن مضطرون آسفين لإعلان انسحاب ساديو من كأس العالم".

واوضح الطبيب ان "تدخلاً جراحياً سيُحدّد قريباً" لنجم ليفربول الإنكليزي السابق وبايرن ميونيخ الألماني الحالي.

وكانت مشاركة مانيه في التشكيلة المونديالية محلّ شك مع بطلة إفريقيا، منذ خروجه مصاباً في طرف عظمة الشظية (فيبولا) اليمنى في الدقيقة الحادية والعشرين خلال فوز فريقه البافاري على فيردر بريمن (6-1) في الدوري الألماني لكرة القدم في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

رغم ذلك، ضمّه المدرب أليو سيسيه إلى التشكيلة على أمل تعافي أفضل لاعب إفريقي ووصيف الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وراء الفرنسي كريم بنزيمة.

وعبّر رئيس الاتحاد السنغالي أوغوستين سنغور في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس عن حزنه وتضامن اللاعبين مع مانيه "كنا مستعدين للإعلان عن الاصابة... نعلم الآن انها اصبحت مؤكدة. الجميع متفقون ان صحته فوق كل شيء. الأهم بالنسبة اليه وللجميع ان يتعافى ويعود بسرعة".

وتلعب السنغال مع هولندا في المجموعة الأولى يوم الاثنين قبل أن تواجه قطر والإكوادور أيضا.

وتلعب السنغال مع هولندا في المجموعة الأولى يوم الاثنين قبل أن تواجه قطر والإكوادور أيضا.

 ويتعين على سيسيه استدعاء لاعب بديل لمانيه، ولديه مهلة حتى الأحد عشية مواجهته مع هولندا ضمن المجموعة الأولى في كأس العالم التي تضم أيضا قطر المضيفة والاكوادور.

وتلعب السنغال مع هولندا في المجموعة الأولى يوم الاثنين قبل أن تواجه قطر والإكوادور أيضا.

وكان مانيه قد سجل ركلة الترجيح الحاسمة في الفوز بكأس أمم أفريقيا ي الكاميرون في فبراير/ شباط شباط الماضي، وبعد ستة أسابيع قاد بلاده لتكرار التفوق على مصر والتأهل لكأس العالم بنفس الطريقة.

ونال مانيه (30 عاما) جائزة أفضل لاعب أفريقي في مناسبتين.

خ.س/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)

  • إستاد لوسيل

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد لوسيل - استدامة مع نقوش إسلامية

    يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام والأواني، وغيرها من القطع الفنية التي وجدت في أرجاء العالم العربي والإسلامي. روعي في تشييده توظيف مجموعة من ممارسات الاستدامة، بما فيها سقف مصنوع من مادة متطوّرة تساعد في توفير الحماية من الرياح الساخنة والأتربة، والسماح بنفاذ قدرٍ كافٍ من ضوء الشمس لنمو العشب في الملعب مع توفير الظل.

  • إستاد لوسيل

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    ملعب نهائي المونديال

    يقع إستاد لوسيل على بعد 16 كلم شمال الدوحة، وسيستضيف ملعبه 10 مباريات حتى نصف النهائي والنهائي المنتظر. وسيتحوّل الملعب، البالغة سعته 80 ألف متفرج، إلى مركز حيوي يستفيد منه سكان مدينة لوسيل الحديثة بعد انتهاء المونديال: "مدارس، ومتاجر، ومقاهٍ، ومرافق رياضية، وعيادات صحية". واشتُق اسم المدينة من "الوسل" وهي نبتة نادرة تعتبر منطقة لوسيل موطنها الأصلي.

  • إستاد البيت

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد البيت - بيت سكان البادية

    افتتح في 9 أيلول/ سبتمبر 2022 بمباراة بين الزمالك بطل مصر والهلال بطل السعودية. استوحي تصميم استاد البيت من بيت الشّعر أو الخيمة التقليدية التي سكنها أهل البادية في قطر ومنطقة الخليج على مرّ التاريخ الذين عاشوا مرتحلين في صحراء قطر بحثاً عن الكلأ والماء. سعته 60 ألف متفرج ويقع على مدخل مدينة الخور على بعد 43 كلم من وسط المدينة. شهد هذا الاستاد تسجيل رقم قياسي في فرش الأرضية العشبية.

  • إستاد البيت

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    ملعب القمة النارية بين ألمانيا وإسبانيا

    بدأت الحديقة العامة في المنطقة المحيطة بإستاد البيت في استقبال الجمهور منذ شباط/فبراير 2020. وإستاد البيت مجهز بسقف قابل للطي بالكامل وسيستضيف 9 مباريات بينها الأولى لقطر أمام الإكوادور وقمة ألمانيا-إسبانيا في دور المجموعات، حتى الدور نصف النهائي. صُمّمت مقاعد الجزء العلوي من المدرجات بشكل قابل للتفكيك بعد انتهاء كأس العالم.

  • إستاد الجنوب

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد الجنوب من تصميم زها حديد

    شُيد في أحد أقدم أحياء قطر المأهولة بالسكان. يقع في مدينة الوكرة الجنوبية على بعد 23 كلم من وسط الدوحة وبسعة 40 ألف متفرج سيتم تخفيضها بعد المونديال. صمّمته المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، مستلهمة فكرته من أشرعة المراكب التقليدية، في تخليد لتراث مدينة الوكرة الساحلية العريقة التي عُرفت عبر التاريخ كمركز للصيد والبحث عن اللآلئ.

  • إستاد الجنوب

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    من الوكرة إلى الجنوب

    إستاد الجنوب مجهّز بتقنية تبريد مبتكرة وسقف قابل للطي. سيستضيف 7 مباريات من دور المجموعات حتى دور الـ16. أُعلن عن جاهزيته في 16 أيار/مايو 2019 خلال استضافته نهائي كأس الأمير وفوز الدحيل على السد، وتم تغيير اسمه من الوكرة إلى الجنوب.

  • إستاد أحمد بن علي

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد أحمد بن علي

    يطلق عليه أيضاً اسم (الريان)، ويقع في واحدة من أكثر المدن التقليدية في قطر. بُني الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج في موقع إستاد كان يحمل الاسم نفسه ويقع على مشارف الصحراء، على بُعد 20 كلم غرب وسط الدوحة. تتزيّن واجهته الخارجية المتموجة برموز تمثل الثقافة القطرية. تعكس المرافق المحيطة بالاستاد طبيعة قطر، حيث تأخذ شكل الكثبان الرملية. ومن المقرر أن يستضيف 7 مباريات في المونديال حتى دور الـ16.

  • إستاد خليفة الدولي 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد خليفة الدولي 

    شاهد على تاريخ كرة القدم وألعاب القوى في البلاد. تمّ تجديده وإضافة 12 ألف مقعد جديد لاستضافة كأس العالم. أصبح أول استادات المونديال جاهزية في 19 أيار/مايو 2017، عندما استضاف نهائي كأس الأمير بحضور أكثر من 40 ألف متفرج. يقع الإستاد التاريخي الذي تم تشييده عام 1976 في قلب مؤسسة "أسباير زون" وعلى مقربة من مستشفى "سبيتار" في منطقة الريان.

  • إستاد خليفة الدولي 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    متحف قطر الرياضي

    سيستضيف خلال المونديال 8 مباريات حتى دور الـ16 إضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث. استضاف الإستاد الذي يبعد 13 كلم عن وسط الدوحة العديد من الفعاليات مثل دورة الألعاب الآسيوية 2006، كأس آسيا 2011، بطولة العالم لألعاب القوى 2019، بطولة كأس الخليج 24 وكأس العالم للأندية 2019. يعلو سقفه قوسان ويتصل من خلال ممر مشاة قصير بمتحف 3-2-1 قطر الأولمبي والرياضي.

  • إستاد الثمامة

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد الثمامة - تصميم قطري

    هو الملعب المونديالي الوحيد من أصل ثمانية غير مجهّز بتقنية التبريد. يمتاز بتصميمه المستوحى من "القحفية" أو قبعة الرأس التقليدية التي يرتديها الرجال والأطفال في أنحاء العالم العربي. صمّمه المعماري القطري إبراهيم الجيدة، وسيستضيف 8 مباريات من دور المجموعات وحتى الدور ربع النهائي. يتسع لأربعين ألف متفرج ويقع على بعد 13 كلم جنوب وسط الدوحة.

  • إستاد المدينة التعليمية

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد المدينة التعليمية - مقر منتخب السيدات

    تتميز واجهته بالمثلثات التي تشكل زخرفات هندسية متشابكة تعكس نور الشمس، وتبدي تغيراً في ألوانها كلما تغيرت الزاوية التي تطل منها أشعة الشمس. يقع في قلب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على بُعد 12 كلم من وسط المدينة. سيتحول الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج بعد المونديال إلى مقرّ لمنتخب قطر الوطني للسيدات. سيستضيف 8 مباريات بين دور المجموعات وربع النهائي.

  • إستاد ٩٧٤ 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد 974 - أول إستاد قابل للتفكيك

    يدخل في بنائه 974 حاوية للشحن البحري ووحدات مستقلة من الصلب، مستوحياً تصميمه من الإرث البحري والتجاري لقطر. كان مقرراً أن يُطلق عليه اسم (راس أبو عبود) حيث يتناغم مع اسم ميناء يقع على مقربة منه. يُعدّ أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال

  • إستاد 974 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    أهلا بكم في كورنيش الدوحة

    تتسع مدرجات إستاد 974 إلى 40 ألف مشجع ويطلّ على كورنيش الدوحة وناطحات السحاب في منطقة الخليج الغربي وبالإمكان الوصول إليه عبر محطة مترو تبعد مسافة 800 متر. سيستضيف 7 مباريات حتى دور الـ16، ويقع على مقربة من مطار حمد الدولي على بعد 10 كلم شرق وسط الدوحة. إعداد: عماد حسن


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