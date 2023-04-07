السند - ثقافة باكستان المنسية

كان لتقسيم شبه القارة الهندية إلى الهند وباكستان تأثير هائل على الناس الذين عاشوا في منطقة السند آنذاك. كان معظمهم من الهندوس الذين فر معظمهم بعد التقسيم إلى الهند، بعد أن أصبحت منطقة السند جزءا من باكستان. أما الهندوس الذين بقوا هناك فأصبحوا أقلية. في المقابل هاجر العديد من مسلمي من الهند إلى منطقة السند فغيروا وجه هذه المنطقة بثقافتهم التي تطورت عبر القرون. الآن يعيش كثير من الهندوس في الشتات حول العالم. يحاولون الاحتفاظ بالقصص والتقاليد القديمة ويفخرون بتراثهم كأحفاد واحدة من أقدم الحضارات البشرية المعروفة.