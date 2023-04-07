 السند - ثقافة باكستان المنسية | وثائقي | DW | 25.04.2023

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وثائقي

السند - ثقافة باكستان المنسية

تعتبر منطقة السند الباكستانية جزءا من مهد الحضارة الإنسانية، ومنبع حضارة السند التي تعود جذورها إلى العصر البرونزي. لكن المشهد الثقافي لمنطقة السند تغير بشكل جذري في عام 1947.

كان لتقسيم شبه القارة الهندية إلى الهند وباكستان تأثير هائل على الناس الذين عاشوا في منطقة السند آنذاك. كان معظمهم من الهندوس الذين فر معظمهم بعد التقسيم إلى الهند، بعد أن أصبحت منطقة السند جزءا من باكستان. أما الهندوس الذين بقوا هناك فأصبحوا أقلية. في المقابل هاجر العديد من مسلمي من الهند إلى منطقة السند فغيروا وجه هذه المنطقة بثقافتهم التي تطورت عبر القرون. الآن يعيش كثير من الهندوس في الشتات حول العالم. يحاولون الاحتفاظ بالقصص والتقاليد القديمة ويفخرون بتراثهم كأحفاد واحدة من أقدم الحضارات البشرية المعروفة.

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Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation Sendung: Dokumentation Der Sindh - Vergessene Kultur Pakistans Sendedatum: 27. April 2023 Beschreibung: Die Sindh-Region in Pakistan ist eine der Wiegen menschlicher Zivilisation. Sie gilt als Ursprung der Indus-Kultur, einer Hochkultur der Bronzezeit. 1947 änderte sich die kulturelle Landschaft des Sindh drastisch. Fotograf: © Journeyman (Stills aus einer Journeyman-Doku)

السند - ثقافة باكستان المنسية 29.03.2023

تعتبر منطقة السند الباكستانية جزءا من مهد الحضارة الإنسانية، ومنبع حضارة السند التي تعود جذورها إلى العصر البرونزي. لكن المشهد الثقافي لمنطقة السند تغير بشكل جذري في عام 1947.