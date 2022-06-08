 السند - ثقافة باكستان المنسية | تقارير جديدة | DW | 29.03.2023

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تقارير جديدة

السند - ثقافة باكستان المنسية

تعتبر منطقة السند الباكستانية جزءا من مهد الحضارة الإنسانية، ومنبع حضارة السند التي تعود جذورها إلى العصر البرونزي. لكن المشهد الثقافي لمنطقة السند تغير بشكل جذري في عام 1947.

Dokumentation Der Sindh - Vergessene Kultur Pakistans

Dokumentation Der Sindh - Vergessene Kultur Pakistans

كان لتقسيم شبه القارة الهندية إلى الهند وباكستان تأثير هائل على الناس الذين عاشوا في منطقة السند آنذاك. كان معظمهم من الهندوس الذين فر معظمهم بعد التقسيم إلى الهند، بعد أن أصبحت منطقة السند جزءا من باكستان. أما الهندوس الذين بقوا هناك فأصبحوا أقلية. في المقابل هاجر العديد من مسلمي من الهند إلى منطقة السند فغيروا وجه هذه المنطقة بثقافتهم التي تطورت عبر القرون. 
 

Pakistan Sindh Frauen im traditionellen Tracht


الآن يعيش كثير من الهندوس في الشتات حول العالم. يحاولون الاحتفاظ بالقصص والتقاليد القديمة ويفخرون بتراثهم كأحفاد واحدة من أقدم الحضارات البشرية المعروفة.

 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 29 أبريل/نيسان 2023 – 03:15 UTC
السبت  29 أبريل/نيسان 2023 – 13:15 UTC
السبت 29 أبريل/نيسان 2023 – 16:15 UTC
السبت 29 أبريل/نيسان 2023 – 19:15 UTC
الأحد 30 أبريل/نيسان 2023 – 05:15 UTC
الأحد 30 أبريل/نيسان 2023– 22:15 UTC
الإثنين 01 مايو/أيار 2023– 11:15 UTC
الإثنين 01 مايو/أيار 2023– 18:15 UTC
الثلاثاء 02 مايو/أيار 2023– 01:15 UTC
الثلاثاء 02 مايو/أيار 2023– 07:15 UTC
الأربعاء  03 مايو/أيار 2023 – 09:15 UTC
الأربعاء 03 مايو/أيار 2023  – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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