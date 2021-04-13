السماح لمطاعم دبي بـ"رفع الستار" عند تقديم الأكل نهار رمضان

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي اليوم الثلاثاء (13 إبريل/نيسان 20212) في تعميم نشر عبر تغريدة على تويتر "يمنح التعميم إدارات المطاعم خيار تغطية المطاعم أو إزالة الستائر أثناء تقديم الطعام للزبائن خلال ساعات الصيام".

وبحسب البيان فإن التعميم يحل محل ذلك المعمول به منذ سنوات "والذي كان يلزم المطاعم والمنشآت بتركيب الستائر أو تغطية الواجهات كشرط لتقديم الطعام خلال فترات الصيام في رمضان". وبحسب البيان فإن "التعميم سيدخل حيز التنفيذ من اليوم الأول لشهر رمضان " الذي بدأ اليوم الثلاثاء في الإمارات ودول أخرى عدة.

وكانت دبي فتحت أبوابها في الأسابيع الأخيرة أمام السياح الأجانب وخففت من القيود المفروضة لمواجهة جائحة كوفيد 19.

وأكثر من 90 بالمئة من سكان الإمارة البالغ عددهم 3,3 ملايين نسمة هم من الأجانب. كما أن دبي مركز تجاري وسياحي إقليمي يزيد فيه بكثير عدد الأجانب المقيمين والزوار، الذين تجذبهم الشواطئ المشمسة ومظاهر الترف في المعيشة والأعمال، عن عدد المواطنين.

وأواخر العام الماضي أعلنت الإمارات عن تعديلات قانونية لبعض قوانين الأحوال الشخصية في إطار سعيها لتطوير بنيتها التشريعية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

ومن بين التعديلات "إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف في ما يسمى جرائم الشرف، بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات".

وتشمل التعديلات السماح لغير المتزوجين بالإقامة معا وعدم تجريم محاولات الانتحار وتشديد ملاحقة المتحرشين بالنساء وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول، بحسب وسائل إعلام محلية.

لكن القوانين المتعلقة بالأفعال التي توصف بالفاضحة ما زالت سارية. وتقول الشرطة إن لدى الإمارات قوانين تمنع تداول الصور والمواد الإباحية المخلة بالآداب العامة. والأسبوع الماضي قالت السلطات في دبي إنها أمرت بترحيل مجموعة من الأشخاص شاركوا في واقعة ظهور نساء عاريات في شرفة فندق بعد أن انتقدت الواقعة باعتبارها "مخالفة لأعراف وتقاليد الدولة".

ع.ج.م/ (أ ف ب، رويترز)