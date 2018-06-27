السماح لسفينة الإنقاذ الألمانية "لايف لاين" بالرسو في مالطا

قالت الحكومة الإيطالية إنه سيسمح لسفينة الإنقاذ الألمانية "لايف لاين" التابعة لمنظمة لايف لاين الإغاثية بأن ترسو في مالطا.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي إنه تهاتف بهذا الشأن اليوم الثلاثاء (26 حزيران/يونيو) مع نظيره المالطي جوزيف موسكات "وسترسو سفينة لايف لاين التابعة لمنظمة غير حكومية في مالطا".

وظلت السفينة "لايف لاين" التي تديرها إحدى المنظمات الألمانية غير الحكومية، عالقة في البحر الأبيض المتوسط منذ يوم الخميس حيث تم أنقذت أكثر من 230 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا، وسط رفض كل من إيطاليا ومالطا السماح لها بأن ترسو في موانئها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت حادثة مشابهة حينما ظلت سفينة "أكواريوس" لإنقاذ المهاجرين، وهي سفينة أخرى تابعة لمنظمة غير حكومية تضم أكثر من 600 مهاجر، عالقة في البحر إلى أن انتهى بها المطاف في ميناء فالنسيا بإسبانيا.

ولكن حكومة مدريد أعربت في وقت لاحق أنها لن تكون مستعدة بعد ذلك لتكرار مثل هذه البادرة، حسبما ذكر أحد وزرائها.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن أعلن وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، الذي يتزعم حزب الرابطة اليميني المعادي للهجرة، سعيهم لـ"تعزيز حماية الحدود الخارجية لليبيا والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن روما تهدف إلى وضع حد لسفن إنقاذ المهاجرين التي تديرها المنظمات غير الحكومية.

م.ع.ح/د.ص (د ب أ، أ ف ب) - مهاجر نيوز