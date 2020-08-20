السماح لأطباء ألمان بمعاينة المعارض الروسي أليكسي نافالني

قال ليونيد فولكوف مدير مكتب المعارض الروسي أليكسي نافالني خلال مؤتمر صحافي في برلين ظهر اليوم (الجمعة 21 آب/ أغسطس 2020) "سمح قبل بضع دقائق فقط للأطباء الذين قدموا على متن الرحلة من نورمبرغ بمعاينتة".

وفي وقت متأخر الخميس، استأجرت مؤسسة "سينما من أجل السلام" الطائرة الطبية التي توجّهت من ألمانيا إلى مدينة أومسك السيبيرية لنقل نافالني إلى مستشفى تشاريت الألمانية بعدما تعرّض إلى ما يشتبه بأنها عملية تسميم.

وقال مدير مكتبه فولكوف في برلين إن تمكّن الأطباء الألمان من الوصول إليه يعد "تطوراً إيجابياً" يتيح تفاؤلاً حذرا بشأن احتمال سماح موسكو له بمغادرة البلاد. لكنه شدد على أن عائلة نافالني لم تحصل بعد على "تشخيص أو تحليل" ولم تتمكن من الوصول إلى معلومات موثوقة بشأن وضعه، وهي تتهم السلطات الروسية بمحاولة "التعتيم" على الأمر.

وفي حديثه عن الوضع في مستشفى أومسك، قال إنه "تم استبدال الموظفين الطبيين والأشخاص الذين يرتدون الملابس البيضاء بموظفين ببدلات رمادية اللون". وأضاف "مطلبنا لم يتغيّر: نحتاج لإعادته إلى مكان ما، برلين أو تشاريت، حيث يمكن إجراء تحليل مستقل بشأن ما حصل له".

كما طالب ليونيد فولكوف مدير مكتب المعارض الروسي أليكسي نافالني القادة الأوروبيين بالمساعدة في الضغط من أجل نقل نافالني، مضيفاً "نطلب من الجميع الضغط بشكل إضافي من أجل ذلك، لأن الأمر مهم للغاية".

لكن الأطباء الذين يعالجون نافالني قالوا الجمعة إن عدم استقرار حالته يمنع نقله. وأشاروا إلى عدم وجود دليل يؤكد أن المعارض الذي نظّم حملات مناهضة للفساد وينتقد الكرملين بشدة تعرّض للتسميم.

يوليا نافالنايا، زوجة نافالني كتبت رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدعوه فيها للسماح لزوجها بالمغادرة إلى ألمانيا

ومن جانبها كتبت يوليا نافالنايا، زوجة نافالني، رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدعوه فيها للسماح لزوجها بالمغادرة إلى ألمانيا. وبحسب صحيفة بيلد الألمانية قالت نافالنايا في الرسالة المفتوحة إلى رأس الدولة الروسية "أعتقد أن أليكسي نافالني يحتاج إلى مساعدة طبية مؤهلة في جمهورية ألمانيا الاتحادية". وأضافت "منذ تمام الساعة 12 ظهرًا يوم 21 أغسطس لدينا جميع الإمكانيات لأسرع نقل ممكن لأليكسي تحت إشراف أطباء مؤهلين تأهيلاً عالياً".

ومن جهة أخرى دعا مقربون من نافالني المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى التدخل في الأمر. وقالت دوائر بالمحكمة في ستراسبورغ اليوم الجمعة إنه وفقًا لرغبة مقدمي الطلب، يفترض للمحكمة أن تطلب من الحكومة الروسية السماح بنقل نافالني إلى ألمانيا. وقالت الدوائر إنه يجب فحص الطلب "خلال الأيام القليلة القادمة".

ودخل نافالني خصم بوتين والناشط في مجال مكافحة الفساد إلى مستشفى أومسك يوم أمس الخميس بعد أن فقد وعيه على متن طائرة. ومن حوله يفترضون أنه تسمم.

م.م/ ص.ش (أ ف ب)